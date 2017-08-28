 Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области осуществляется незаконное производство фальсифицированных алкогольных напитков. В дальнейшем фальсификат вместе с алкоголем, ввезенным в страну вне таможенного контроля, продавался в курортной зоне области.
В результате проведенных трех обысков были обнаружены и изъяты более 2,5 тысячи литров алкоголя и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 800 тысяч гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
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