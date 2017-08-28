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Все про:алкоголь (1657) налоговая милиция (1567) Николаевская область (854) фальсификат (331) ГФС (3170)

 Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции совместно с областной прокуратурой ликвидировали подпольный цех, в котором изготавливались фальсифицированные алкогольные напитки, и пресекли торговлю незаконно ввезенным в страну алкоголем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области осуществляется незаконное производство фальсифицированных алкогольных напитков. В дальнейшем фальсификат вместе с алкоголем, ввезенным в страну вне таможенного контроля, продавался в курортной зоне области.

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В результате проведенных трех обысков были обнаружены и изъяты более 2,5 тысячи литров алкоголя и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 800 тысяч гривен.

Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне 01Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне 02Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне 03Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне 04Налоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне 05

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

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А напоить Пиндосов их же пойлом не пробовали?Грят помогает-посмертно.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНалоговики в Николаевской области ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных напитков и пресекли незаконную продажу алкоголя в курортной зоне. ФОТОрепортаж
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