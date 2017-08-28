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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1254) СБУ (14789) Донецкая область (4628)

 В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов "ДНР" со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области тайник с взрывчаткой и боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным ведомства, тайник был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы.

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти 7 тыс. патронов калибром 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Артиллерист "ДНР" задержан в Донецкой области. ВИДЕО

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 02

По информации СБ Украины тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 04

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 05

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 06

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 07

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 08

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 09

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов ДНР со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ 10
Фото: пресс-служба СБУ
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Сколько горя и слёз могла принести такая точка *подпитки* дрг.Молодцы. Хорошая работа
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Здесь не написали журналисты о том, что на одном из фото 30 мм снаряды.

В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов "ДНР" со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 2243
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Нічого особистого, але як встановили що це "ДНРівська" закладка?
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Вот, что значит пропускать всех из ордло в неоккупированную часть Украины.
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Особенно прибор наблюдения для БМП в закладке впечатлил.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов "ДНР" со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж
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