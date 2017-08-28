 В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов "ДНР" со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По данным ведомства, тайник был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы.
Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти 7 тыс. патронов калибром 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату.
По информации СБ Украины тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Фото: пресс-служба СБУ
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