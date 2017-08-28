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Все про:Ивано-Франковск (613) стрельба (2537)

 Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки. ФОТОрепортаж

26 августа в Ивано-Франковске возле "Pasage Gartenberg" возникла драка, которая завершилась стрельбой. Сразу же в городе ввели план "Перехват". Патрульным удалось остановить несколько подозрительных автомобилей, в одном из которых был ранен мужчина. Уже позже стало известно, что в стрельбе участвовали так называемые криминальные авторитеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Місто".

Так, по данным издания, через несколько минут после стрельбы на место происшествия прибыли полицейские и журналисты, но никого из подозреваемых не встретили. Раненых также не было, только следы крови на дороге возле заведения. Скорую помощь тоже никто не вызывал. Все, кто совершил стрельбу, бросились бежать на автомобилях.

Свидетели рассказали правоохранителям, что в компании было от четырех и до семи машин. Неподалеку "Pasage Gartenberg" стояло заброшенный автомобиль без номерных знаков.

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Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 03

Сразу в Ивано-Франковске был введен план "Перехват". За час патрульными были остановлены два автомобиля, их причастность к конфликту в центре города устанавливается следователями. Однако факты говорят сами за себя - подстреленный человек и оружие в обеих машинах.

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Следовательно, в одном из автомобилей инспекторы обнаружили раненого по прозвищу Сухой, авторитет из группировки "буровского". Он, будучи не сам в автомобиле "Фольксваген Гольф", бежал в сторону Пасечной, направляясь в медучреждение. По дороге автомобиль преследовали три экипажа патрульной полиции. В результате раненого Сухого остановили, и, кроме него, задержали еще двух человек. Мужчину с огнестрельным ранением доставили в областную больницу. Известно, что у него пострадали легкие и грудная клетка, сейчас он в реанимации. По предварительной информации все, кто был в этом автомобиле - "люди" Игоря Халаменды, более известного в городе по прозвищу Буря.

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 04
Фото: Игорь Хараменда

Игорь Халаменда - владелец центрального продуктового рынка в городе. Последний также был на неудачной встрече в "Pasage Gartenberg". Приехал на собственном авто - бронированном Mersedes-Benz G55AMG. Игорю Халаменде удалось сбежать вместе с еще одним раненым по прозвищу Хмырь. Последний от госпитализации отказался.


Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 05

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 06

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 07

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 08

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 09

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 10

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 11

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 12

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 13

Другую машину путем блокирования инспекторы задержали в центре на ул. Сечевых Стрельцов. Это автомобиль "Ниссан Х-Trail", в результате блокирования которого пострадала служебная машина полицейских. Известно, что этот автомобиль принадлежит Анатолию Французу, который является сыном генерал-майора милиции и бывшего начальника милиции Прикарпатья (1994-2000), которого также зовут Анатолий Француз. Анатолий Француз-младший работал помощником судьи в Ивано-Франковском окружном административном суде. Следовательно, полицейские обнаружили в автомобиле Анатолия Француза-младшего оружие.

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 14
На фото Анатолий Француз

Отмечается, за рулем находился другой человек. Из достоверных источников издания стало известно, что из оружия, которое является зарегистрированным и принадлежит Французу-младшему, выстрелы не осуществлялись. Однако до сих пор неизвестно кто стрелял, несмотря на то, что в "Pasage Gartenberg" работали камеры видеонаблюдения. Этот факт подтвердил администратор 26 августа. Изъяли ли видео правоохранители - неизвестно. Сам же Француз-младший в автомобиле был и угрожал патрульным увольнением через связи отца. После проверки Француза-младшего отпустили.

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Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 15

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 16

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 17

Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки 18

Как пишет издание, существует версия, что стрельба в центре города - разборки среди конкурентов в криминальных кругах. Почему они решали свои вопросы в средь беа дня и в публичном месте - неизвестно. Пожалуй, никто не ожидал такого развития событий. Известно, что за столиком сидели "люди" Игоря Халаменды, а также он сам. К летней террасе заведения подошел неизвестный, но, скорее всего, из этой же компании человек, и начал стрелять из помпового ружья. Тогда началась стрельба, а дальше и бегство с места происшествия. Вся компания была вооружена. Следовательно, в результате стрельбы были ранены два человека: один человек в реанимации, а другой - отказался от госпитализации и претензий не имеет.

Также сообщается, что при осмотре места происшествия правоохранители изъяли доказательства. Данные по этому событию внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК (Статья 296 "хулиганство"; ч. 4, ст. 296: Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Что интересно, 31 июля в центре города уже возникала стрельба: средь бела дня стреляли в известного предпринимателя Ивано-Франковска Игоря Гербина. Последний умер в больнице. В тот же день, 31 июля, правоохранители оперативно задержали подозреваемого - Михаила Дерещука, по прозвищу Дира. Дерещуку инкриминируют завершенное покушение на убийство из хулиганских побуждений по ч. 2. ст. 115 УК ( "Умышленное убийство"). За это ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Так, в случае со стрельбой "буровских людей" правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). За это виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. При этом здесь массовая стрельба и ранены два человека. Конечно, пока обстоятельства выясняются. Правоохранители пока работают и официальной информации не подают.
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Не може такого бути! Аваков казав шо тіпа злочинності майже нема.)))
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автомобиль принадлежит Анатолию Французу, который является сыном генерал-майора милиции и бывшего начальника милиции Прикарпатья (1994-2000), которого также зовут Анатолий Француз. Анатолий Француз-младший работал помощником судьи в Ивано-Франковском окружном административном суде....

совпадение? Не думаю...
мусора+судьи+прокуроры - одна банда
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Француз ещё тот 3,14др*ло не даром ему овощ отбивал "хозяйство"
малый далеко не ушёл
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Добрих діток виховали міліцейські генерали... Яка там ефективна боротьба із злочинністю, якщо вони дати лад своїм родинам нездатні
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Рехформи від Рехформаторів Авак'яна і Юги Луценко!

Але всеодно Тягнибок і ВО Свобода винні!
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А шо ви хотіли?! У нас двічі судимий і сідєвший Авак'ян мусарами керує і без юридичної освіти і сідєвший Юга луценко прокуратурою рулить........................... А винен Тягнибок!
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Ага, а двічі засуджений ворюга правив країною... Так?
Ще про Йульку забули написати.
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Немного сумбурно весь репортаж написан ... Хотя надо сказать , что подобные происшествия были нормой для 90-х , сейчас они выглядят анахронизмом на самом деле .
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В центре города целая шобла мутных с оружием...
Реформа по-аваковски!
Зато у него есть это:

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Суть реформи в тому, що подивившись на це фото рука злочинця потягнеться до ширінки, а не до пісталєта.)))
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К пузырьку зеленки рука потянется... Прыщики девочке помазать.
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зато в нашем МВД теперь есть своя собственная саша грей. нинадазавидовать
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Все реформы в МВД закончились с уходом грузинок...
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Привет авакяну с Закарпатья хером по морде. Пусть и дальше патякает, а криминал живет и действует без оглядки на это жалкое хвастливое бе-бе-бе.
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Путин виноват ))
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Что такое пу тин, мелкий педофил в чеченской колонии ?
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Да ну,в 90-е было поспокойнее,а вот тачки были у бандюков похуже,девятками звались..
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А что они задерживали этих вооруженных бандюков не так, как Сашка Билого? И министр МВД тот же и на манеже все те же.
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жзл..., как в 90-е..., даже ностальгия захлестнула...
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Чикаго часів Аль-Капоне? Ні, Франківськ часів Порошенко та Авакова.
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Интересно, оружие у всех было зарегистрировано?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки. ФОТОрепортаж
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