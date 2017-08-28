 Разборки между криминальными авторитетами в центре Ивано-Франковска: кадры после перестрелки. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Місто".
Так, по данным издания, через несколько минут после стрельбы на место происшествия прибыли полицейские и журналисты, но никого из подозреваемых не встретили. Раненых также не было, только следы крови на дороге возле заведения. Скорую помощь тоже никто не вызывал. Все, кто совершил стрельбу, бросились бежать на автомобилях.
Свидетели рассказали правоохранителям, что в компании было от четырех и до семи машин. Неподалеку "Pasage Gartenberg" стояло заброшенный автомобиль без номерных знаков.
Сразу в Ивано-Франковске был введен план "Перехват". За час патрульными были остановлены два автомобиля, их причастность к конфликту в центре города устанавливается следователями. Однако факты говорят сами за себя - подстреленный человек и оружие в обеих машинах.
Следовательно, в одном из автомобилей инспекторы обнаружили раненого по прозвищу Сухой, авторитет из группировки "буровского". Он, будучи не сам в автомобиле "Фольксваген Гольф", бежал в сторону Пасечной, направляясь в медучреждение. По дороге автомобиль преследовали три экипажа патрульной полиции. В результате раненого Сухого остановили, и, кроме него, задержали еще двух человек. Мужчину с огнестрельным ранением доставили в областную больницу. Известно, что у него пострадали легкие и грудная клетка, сейчас он в реанимации. По предварительной информации все, кто был в этом автомобиле - "люди" Игоря Халаменды, более известного в городе по прозвищу Буря.
Фото: Игорь Хараменда
Игорь Халаменда - владелец центрального продуктового рынка в городе. Последний также был на неудачной встрече в "Pasage Gartenberg". Приехал на собственном авто - бронированном Mersedes-Benz G55AMG. Игорю Халаменде удалось сбежать вместе с еще одним раненым по прозвищу Хмырь. Последний от госпитализации отказался.
Другую машину путем блокирования инспекторы задержали в центре на ул. Сечевых Стрельцов. Это автомобиль "Ниссан Х-Trail", в результате блокирования которого пострадала служебная машина полицейских. Известно, что этот автомобиль принадлежит Анатолию Французу, который является сыном генерал-майора милиции и бывшего начальника милиции Прикарпатья (1994-2000), которого также зовут Анатолий Француз. Анатолий Француз-младший работал помощником судьи в Ивано-Франковском окружном административном суде. Следовательно, полицейские обнаружили в автомобиле Анатолия Француза-младшего оружие.
На фото Анатолий Француз
Отмечается, за рулем находился другой человек. Из достоверных источников издания стало известно, что из оружия, которое является зарегистрированным и принадлежит Французу-младшему, выстрелы не осуществлялись. Однако до сих пор неизвестно кто стрелял, несмотря на то, что в "Pasage Gartenberg" работали камеры видеонаблюдения. Этот факт подтвердил администратор 26 августа. Изъяли ли видео правоохранители - неизвестно. Сам же Француз-младший в автомобиле был и угрожал патрульным увольнением через связи отца. После проверки Француза-младшего отпустили.
Как пишет издание, существует версия, что стрельба в центре города - разборки среди конкурентов в криминальных кругах. Почему они решали свои вопросы в средь беа дня и в публичном месте - неизвестно. Пожалуй, никто не ожидал такого развития событий. Известно, что за столиком сидели "люди" Игоря Халаменды, а также он сам. К летней террасе заведения подошел неизвестный, но, скорее всего, из этой же компании человек, и начал стрелять из помпового ружья. Тогда началась стрельба, а дальше и бегство с места происшествия. Вся компания была вооружена. Следовательно, в результате стрельбы были ранены два человека: один человек в реанимации, а другой - отказался от госпитализации и претензий не имеет.
Также сообщается, что при осмотре места происшествия правоохранители изъяли доказательства. Данные по этому событию внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК (Статья 296 "хулиганство"; ч. 4, ст. 296: Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет).
Что интересно, 31 июля в центре города уже возникала стрельба: средь бела дня стреляли в известного предпринимателя Ивано-Франковска Игоря Гербина. Последний умер в больнице. В тот же день, 31 июля, правоохранители оперативно задержали подозреваемого - Михаила Дерещука, по прозвищу Дира. Дерещуку инкриминируют завершенное покушение на убийство из хулиганских побуждений по ч. 2. ст. 115 УК ( "Умышленное убийство"). За это ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Так, в случае со стрельбой "буровских людей" правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). За это виновным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. При этом здесь массовая стрельба и ранены два человека. Конечно, пока обстоятельства выясняются. Правоохранители пока работают и официальной информации не подают.
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совпадение? Не думаю...
мусора+судьи+прокуроры - одна банда
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малый далеко не ушёл
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Але всеодно Тягнибок і ВО Свобода винні!
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Ще про Йульку забули написати.
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Реформа по-аваковски!
Зато у него есть это:
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