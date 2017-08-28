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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17990) ранение (1859) стрельба (2535)

 В киевском парке произошла стрельба: есть раненые. ФОТОрепортаж

В киевском парке на улице Кирилловской произошла драка, в ходе которой из травматического оружия были ранены двое мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Напротив домов № 116А и №118, в парке, мужчина со своим другом выгуливали собаку. Внезапно на одного из них напал неизвестный, начал упрекать в какой-то разборке, которая произошла на Ветряных Горах. Из-за кустов вышли еще двое и началась драка", - сказано в сообщении.

В киевском парке произошла стрельба: есть раненые 01

В ходе драки один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. По информации издания, одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - в колено его другу, нападавшие скрылись.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке. ФОТОрепортаж

В киевском парке произошла стрельба: есть раненые 02

Медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, патрули полиции и полка особого назначения "Кордон".

В киевском парке произошла стрельба: есть раненые 03

В киевском парке произошла стрельба: есть раненые 04

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Може ти не замітив , але у ідіотів як раз зброя була , а у нормальних ні .
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І я кажу , у ідіотів зброя вже е , у нормальних немае .
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Если оружие будет у всех, то и нормальных не останется
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То виходить що найкращий варіант це коли зброя е тільки у придурків ?
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Придурками с оружием должна заниматься полиция. Она и так не справляется. Не надо им добавлять ещё работы
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Так придурками зі зброею поліція повинна займатись не залежно від того чи е зброя у нормальних людей .
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Может им вообще не работать? Тогда правосудие должно быть в руках граждан.
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Ты по художественным произведениям судишь о мире? Ну, а "Чужие" или "Звёздный десант" смотрел?
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то не то) А Банды Нью-Йорка как раз про то как у всех оружие и нет полиции. Я понимаю ты так предлагаешь?
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Это было 150 лет назад и было не так красочно. То, что банды устраивают разборки - это их дело, главное, чтоб к нормальным не лезли, а если полезли, так пусть и нормальный имеет шанс выжить. Ведь у банд Киева оружие есть, вот в чём дело.
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Один мужик сказал когдато, что кинематограф отражает то, чего в обществе нет- фабрика грёз. Небыло там того, что показано в фильме. Точнее было но, далеко не то, что показано и не в тех размерах. Особенно Голливуд страдает тем, что на одно громкое событие снимает минимум три фильма в которых всё выглядит помпезно, для большей кассовости.
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Пока она начнет справляться идиоты всех нормальных перестреляют, которые не успеют уехать! Вот твое будущее с этой мусарней.
Всех разогнать и ВЫБИРАТЬ шерифов и помощников. По-другому доверие к правоохренительной системе не вернешь. Судью тоже выбирать. Прокурор следит только чтобы шериф и судьи не нарушали общегосударственных законов. Копируйте успешные системы, например в США, и пользуйтесь, пока не запатентовано. Плюс - каждый человек имеет право защищать свою и семьи жизнь и здоровье, а также имущество, от нападающих всеми способами! Именно всеми, так как по Конституции у нас человеческая жизнь есть высшая ценность. А нападавший посягнул на нее и тем самым поставил себя вне закона. И ему остается только надеяться, что если выживет, то будет быстрый суд и палач умеет правильно завязывать узел. Иначе мы вымрем как нация.
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Оружие должно быть у всех. Альтернатив этому нету. Все отмазки аля что все всех перестреляют - бред. Дебилы с оружием в первую очередь переживают за свою шкуру и на рожон лесть в таком случаи будут в последнюю очередь.
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По себе не суди. А то так и ножи надо забрать, а то ж в каждом доме есть и все ходят и режут ими людей.
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"із суботова" ,навіщо ти себе у духовку жариш ?
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но терпелка не безгранична:либо будет закон о ношении оружия и регистрации его либо наплюют на раду с учетом что там гнид больше половины
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вы про стрельбу в Киеве оккуратней пишите а то Динамо и дома играть откажеться перенесут вообще все матчи до лучших времен
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Так як воно грае то нехай переносить пока грати не навчиться .
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это наглядный аргумент против короткоствола - будь у дураков настоящие пистолеты, то были бы трупы. Ну нет у нас еще культуры общения без мордобоя за каждое слово и разрешать свободное хождение огнестрела было бы просто катастрофой.
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Как всегда у медали две стороны. Будь у всех стволы на руках, то, возможно, люди стали бы себя вести сдержаннее и вежливее. Конечно чтобы начать стрелять нужна подготовка и характер, но со временем в социумах, где разрешено ношение, появляется культура обращения с оружием.
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насколько знаю, даже в США ношение оружия якобы обеспечивает снижение разбойного криминалы лишь в районах преимущественного проживания белого населения. То есть там, где скорее всего инцинденты и так бы не происходили. И да - именно в силу культуры общения.

То есть пистолет как спорт - здоровому не нужен, а больному не поможет.
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Это на случай если в белый квартал заглянет нежеланный гость.
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нет, все равно здесь очень сложно вывести первичную закономерность - воспитание, или потенциальная угроза. Все таки первое весомее, есть же примеры европейских стран, где при малом количестве оружия у населения криминала почти нет.
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Да, действительно, но скорее всего Вы говорите о тех странах ЕС, которые до недавнего времени считались национальными государствами. Например ,Франция. В национальных государствах (либо на территориях населенных преимущественно родственными национальностями), с высоким уровнем жизни и пиететом перед законом уровень преступности обычно ниже. Правда теперь ситуация несколько изменилась.

В качестве контрпримера могу сослаться на Швейцарию. Там законодательство на порядок либеральнее и оружие на руках у населения имеется в достатке.
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разведи в этой стране войну\везет что кацапье далеко\ и опусти уровень жизни и криминал будет.РАЗРЕШЕНИЕ НА НОШЕНИЕ ВВОДЯТ ИСХОДЯ ИЗ СИТУАЦИИ а не по примеру Анктарктиды
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Наоборот, в штатах с открытым ношением оружия преступность самая низкая по США. Изучи вопрос. Ну и недавний пример из нашей жизни: бандюки хотели убить добробатов, но у тех оказался карабин, а если бы не было карабина?
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И тут нас даже молдаване обогнали, козаков блин...
Теперь решаем задачку, сколько нужно украинцев, чтобы закрутить лампочку, если молдаван нужно пятеро!
Мы так скоро перестанем помидоры в стеклянных банках консервировать.
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Наоборот. Это пример того, что всем нормальным тоже надо иметь оружие, чтоб быть с бандитами на равных. У меня вот есть, один раз жизнь уже спас.
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возможно вы просто исключение из общего правила - ведете себя прилично даже под мухой. Но я вот знаю немало вполне интеллигентных людей, которым оружие пьяным давать просто смертельно. Но которые в трезвом состоянии, в силу сдерживающих факторов в виде воспитания, защитить себя не смогут.
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Я трезвенник. Но и когда пил, у меня не возникало желание пойти и кого-то убить. Если у тебя такое в голове появляется, то нужен врач. И да, алкоголикам, наркоманам и психически больным оружие никто давать не собирается, но ведь они и сами находят, а вот нормальный человек закон уважает и ждёт официального разрешения. В итоге у нас всё больше и больше трупов.
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Де у вас в Великобританії стільки придурків взялося , невже з кацапії понаїхоло ?
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шм уль порохобот у білій ка пі, замовкни.....
тебе послухати то треба народжених хлопчиків каструвати,бо може хто з них стане насильником над жінками.....
коли людина має короткоствол, на ньому є номер, в картках значиться сліди на пулі,а вони як відбитки пальця..........Це багато ніж мати автомобіль з номерами на якому можливо повбивати багато людей.....
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злочинний світ святкує перемогу в Україні .вони брати "владі".................
зброю мають тільки кримінал та влада,а незахищені законом раби тихенько працюють на них ,та дивляться телебачення влади.ледве протягуючи від зарплати до зарплати....

А міністр мойше "бе-бе-бе" все своє життя і донині є законослухняним громадянином ...........
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Если бы было оружие почти у каждого человека,то преступность уменьшилась бы сразу,тем более украинские феодалы боялись бы действовать по типу Пашинского,а простые люди друг в друга не стреляли бы.С этого следует,что именно власть панически боится наличия оружия в людей.
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влада поважає народ у якого є зброя,а не телевізор
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Ты чего против политики Банковой пошл? Денег не перечислили?
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А ти лише за гроші маєш переконання? Нещасна ти людина...
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Так это ты у нас тут за деньги сидишь. Говоришь, что счастья тебе это не принесло? Хорошо, пропагандоны должны страдать.
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Жоден раб не повинен зберігати чи переносити зброю, якщо у нього немає письмового дозволу господаря або якщо він не знаходиться в присутності господаря.

Білль про рабів, Вірджинія, 1779

"роззброїти значить-поневолити"
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Не путайте право на приобритение и хранения от право на ношение. Если первое еще возможно, то ношение очень спорный вопрос.
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гудвін,йди найух до своїх комуністів,та будуй світле майбутнє камунізм
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Драка. Стрельба из травмата. Одна пуля попала одному в спину, вторая пуля травмата ушла другому в колено. И всё. Все помирились, обнялись, перекурили и разошлись.
А был бы боевой пистолет - был бы один труп+один калека на всю жизнь.
Не будет вам оружия, дебилы. Незачем оно вам.
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А были бы у всех боевые пистолеты...то трупов и калек могло бы оказаться больше.....
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порохобот міка,досить.........просто живи тихо в расії..там благодать і зброї у порядних людей ,а їх десь відсотків 5 % НІКОЛИ НЕ БУДЕ......
ти ку рво мене не захистиш від озброєного криміналу та кримінальної влади,тому тобі за мене не вирішувати
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Ну и как часто...или сколько раз в твоей жизни были случаи при которых тебе для защиты не хватало пистолета в кармане..???
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сам факт того что пистолет в кармане скорей всего есть сохраняет не только жизни а еще и убирает тупые мысли из голов быдла
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Я тебе после смайлика добавлю. - Пошли обратно, через дорогу. Санитару обещали вернуться к завтраку. )
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Драка в пять рыл...пистолет у дного...и в случае боевого пистолета это один труп и один калека...а если пистолеты у были бы у всех пяти..??

Сколько трупов было у участников драки..?? А сколько могло бы пострадать тех кто проходил мимо..??
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Эксгибиционисты напали на онанистов... динамо уже подало протест.
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