 В киевском парке произошла стрельба: есть раненые. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Напротив домов № 116А и №118, в парке, мужчина со своим другом выгуливали собаку. Внезапно на одного из них напал неизвестный, начал упрекать в какой-то разборке, которая произошла на Ветряных Горах. Из-за кустов вышли еще двое и началась драка", - сказано в сообщении.
В ходе драки один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. По информации издания, одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - в колено его другу, нападавшие скрылись.
Медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, патрули полиции и полка особого назначения "Кордон".
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Всех разогнать и ВЫБИРАТЬ шерифов и помощников. По-другому доверие к правоохренительной системе не вернешь. Судью тоже выбирать. Прокурор следит только чтобы шериф и судьи не нарушали общегосударственных законов. Копируйте успешные системы, например в США, и пользуйтесь, пока не запатентовано. Плюс - каждый человек имеет право защищать свою и семьи жизнь и здоровье, а также имущество, от нападающих всеми способами! Именно всеми, так как по Конституции у нас человеческая жизнь есть высшая ценность. А нападавший посягнул на нее и тем самым поставил себя вне закона. И ему остается только надеяться, что если выживет, то будет быстрый суд и палач умеет правильно завязывать узел. Иначе мы вымрем как нация.
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То есть пистолет как спорт - здоровому не нужен, а больному не поможет.
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В качестве контрпримера могу сослаться на Швейцарию. Там законодательство на порядок либеральнее и оружие на руках у населения имеется в достатке.
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Теперь решаем задачку, сколько нужно украинцев, чтобы закрутить лампочку, если молдаван нужно пятеро!
Мы так скоро перестанем помидоры в стеклянных банках консервировать.
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тебе послухати то треба народжених хлопчиків каструвати,бо може хто з них стане насильником над жінками.....
коли людина має короткоствол, на ньому є номер, в картках значиться сліди на пулі,а вони як відбитки пальця..........Це багато ніж мати автомобіль з номерами на якому можливо повбивати багато людей.....
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зброю мають тільки кримінал та влада,а незахищені законом раби тихенько працюють на них ,та дивляться телебачення влади.ледве протягуючи від зарплати до зарплати....
А міністр мойше "бе-бе-бе" все своє життя і донині є законослухняним громадянином ...........
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Білль про рабів, Вірджинія, 1779
"роззброїти значить-поневолити"
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А был бы боевой пистолет - был бы один труп+один калека на всю жизнь.
Не будет вам оружия, дебилы. Незачем оно вам.
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ти ку рво мене не захистиш від озброєного криміналу та кримінальної влади,тому тобі за мене не вирішувати
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Сколько трупов было у участников драки..?? А сколько могло бы пострадать тех кто проходил мимо..??
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