 Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Автомобиль с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения. Части велосипеда разбросало на 100 метров.
Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.
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Ну хоть водитель не уехал... А то с такими номерами мог бы просто из бардачка забрать документы и сдрыснуть. И ищи его потом...
А вообще надо развивать инфраструктуру для велосипедистов - отдельные дорожки (везде, а не в 2-3 местах) и т.п.
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Соболезнование родным.
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упали бы цены на вторичке было бы то же самое на украинских номерах.
Я не верю что в МРЕВ теперь нельзя "договорится" за экзамены,
потом как оказывается ценой чей-то жизни.
Не слышал чтоб хоть одного п*дара начальника МРЕВ посадили.
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Последовательность:
- космическая коррупция в МВД - причина;
- космическая аварийность на дорогах - следствие.
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Какая разница какие номера если ты олигарх?
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