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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (6035) Киев (17988) смерть (5207) велосипедисты (108)

 Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Автомобиль с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения. Части велосипеда разбросало на 100 метров.

Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве 01
Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: легковушка на полном ходу столкнулась с тягачом, водитель сгорел заживо. ФОТОрепортаж

Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве 03
Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве 04
Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве 05

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Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.
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Родным соболезнования.
Ну хоть водитель не уехал... А то с такими номерами мог бы просто из бардачка забрать документы и сдрыснуть. И ищи его потом...
А вообще надо развивать инфраструктуру для велосипедистов - отдельные дорожки (везде, а не в 2-3 местах) и т.п.
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Ужас, и не надо войны, выехал из дому живым, здоровым, молодым...
Соболезнование родным.
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На дорогу выехало много людей с отсутствием опыта и безмозглым возрастом,
упали бы цены на вторичке было бы то же самое на украинских номерах.

Я не верю что в МРЕВ теперь нельзя "договорится" за экзамены,
потом как оказывается ценой чей-то жизни.
Не слышал чтоб хоть одного п*дара начальника МРЕВ посадили.
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А справ то всього - робити відеозапис того як людина складала теоретичний та практичний іспити. Передавати записи в окрему незалежну організацію й тримати там 3 - 5 років. При необхідності- підняти й переглянути.
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Может именно в этом и проблема, что не "На дорогу выехало много людей с отсутствием опыта и безмозглым возрастом", а - "выпустили"? Без выданного МВД права на управление транспортным средством они бы "не выехали" и не было бы жертв.
Последовательность:
- космическая коррупция в МВД - причина;
- космическая аварийность на дорогах - следствие.
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Автомобиль с литовскими номерами сбил и не уехал, автомобиль с украинскими номерами уехал.
Какая разница какие номера если ты олигарх?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве. ФОТОрепортаж
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