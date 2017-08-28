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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1598) Министерство культуры и туризма (296) памятник (2221) Ступка (80)

 К годовщине со дня рождения Богдана Ступки на Львовщине установлен памятный бюст, - Минкультуры. ФОТО

В поселке Куликов Львовской области к 76-й годовщине со дня рождения народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятный бюст.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

Торжественное открытие состоялось у музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать на 75-ю годовщину со дня рождения актера.

В церемонии приняли участие министр культуры Евгений Нищук, представители местной власти, близкие и друзья Богдана Ступки - односельчане, руководство и актеры родного для него Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой во Львове, а также сын - Остап Ступка.

К годовщине со дня рождения Богдана Ступки на Львовщине установлен памятный бюст, - Минкультуры 01

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"Мы должны продолжать работу, которую начали наши родители. И я благодарю всем, кто помогает нашей семье нести для людей эту память. Уверен, и музей-светлица здесь в Народном доме будет расширяться, пополняться интересными экспонатами, теперь это уже наше общее дело", - сказал сын актера.

К годовщине со дня рождения Богдана Ступки на Львовщине установлен памятный бюст, - Минкультуры 02

Напоминаем, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт Куликов. Выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года, похоронен на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве.

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Я так понимаю тот таварисч который в "Тарасе Бульбе" за руСССССкую землю топил?
Щоб йому ті тридцять хуйловських срібняків поперед горла вічно стояли!
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Как по мне был он очень талантливым человеком. Пусть покоится с миром.
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В пожилом возрасте уважаемым людям, знающим реальное ремесло, лучше быть подальше от политики...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныК годовщине со дня рождения Богдана Ступки на Львовщине установлен памятный бюст, - Минкультуры. ФОТО
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