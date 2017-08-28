 К годовщине со дня рождения Богдана Ступки на Львовщине установлен памятный бюст, - Минкультуры. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.
Торжественное открытие состоялось у музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать на 75-ю годовщину со дня рождения актера.
В церемонии приняли участие министр культуры Евгений Нищук, представители местной власти, близкие и друзья Богдана Ступки - односельчане, руководство и актеры родного для него Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой во Львове, а также сын - Остап Ступка.
"Мы должны продолжать работу, которую начали наши родители. И я благодарю всем, кто помогает нашей семье нести для людей эту память. Уверен, и музей-светлица здесь в Народном доме будет расширяться, пополняться интересными экспонатами, теперь это уже наше общее дело", - сказал сын актера.
Напоминаем, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт Куликов. Выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года, похоронен на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве.
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Щоб йому ті тридцять хуйловських срібняків поперед горла вічно стояли!
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