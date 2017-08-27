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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу. ФОТОрепортаж

В Одессе около полутысячи первокурсников Военной академии торжественно приняли Военную присягу на верность украинскому народу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Среди нынешнего набора в военный вуз - более 260 военнослужащих контрактников, около сотни из них уже имеют опыт участия в антитеррористической операции на востоке страны. Также ряды военной академии пополнили 98 юношей - выпускников лицеев с усиленной военно-физической подготовкой.

Торжественный ритуал принятия присяги прошел на плацу военного учебного заведения. Началось мероприятие с выноса Боевого знамени академии и приветственного выступления начальника академии генерал-майора Олега Гуляка.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": По результатам нынешнего набора, каждый 5-й первокурсник академии Сухопутных войск - участник АТО, - Полторак

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Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 03
Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 04
Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 05

Смотрите также: Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж

Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 06

После проведения ритуала первокурсников с важным событием в их жизни поздравили родные и друзья, а также представители воинских частей и учреждений Одесского гарнизона, местных органов власти и ветеранских организаций.

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Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 08
Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 09

Также читайте: Мобилизационные тренировки состоялись в Одесской области, - Минобороны

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Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 11
Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу 12

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Орлы!Им бы ещё главнокомандующего толкового...
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Україна, як рідная мати

Від Донецька до Крима і Львова
Розпростерлась моя сторона.
Знають в світі красиве це слово -
Україною зветься вона

Там де простір безкрайнього поля,
Від сівби і до самих до жнив,
З колоском колихається доля
Козака, що раніше тут жив.

Я ходив по зелених Карпатах,
Бачив сяйво церков золоте,
У віночках на наших дівчатах
Різнотрав"я казкове цвіте.

Україна, як рідная мати
Огортає теплом нас своїм,
А Шевченко - він буде стояти -
Збережемо прекрасний цей дім.

Геннадій Деснянський
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рАБИНОВИЧ НА НЬЮС ВАНЕ СКАЗАЛ ЧТО ЕМУ ПОЗВОНИЛ лЁВОЧКИН И СКАЗАЛ ЧТО ВОПРОС ПО уКРАИНЕ РЕШИТСЯ ДО НОВОГО ГОДА . И ПРЕДЛОЖИЛ ЕМУ 5 МИЛЛИОНОВ ДОЛАРОВ .
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Пока элита так званая,а по простому барыги, будут делать бабки на крови, торговать с рашкой война, ой ато будет длитья ооооочень, ну очень долго.
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Совсем еще мальчишечки , эти наши военные "академики", такие красивые !

Ангела Хранителя вам , воины, воинской удачи , здоровья, всего- всего наилучшего , и .. чтобы скорее закончилась война..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПервокурсники одесской Военной академии приняли присягу. ФОТОрепортаж
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