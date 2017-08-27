 Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Среди нынешнего набора в военный вуз - более 260 военнослужащих контрактников, около сотни из них уже имеют опыт участия в антитеррористической операции на востоке страны. Также ряды военной академии пополнили 98 юношей - выпускников лицеев с усиленной военно-физической подготовкой.
Торжественный ритуал принятия присяги прошел на плацу военного учебного заведения. Началось мероприятие с выноса Боевого знамени академии и приветственного выступления начальника академии генерал-майора Олега Гуляка.
После проведения ритуала первокурсников с важным событием в их жизни поздравили родные и друзья, а также представители воинских частей и учреждений Одесского гарнизона, местных органов власти и ветеранских организаций.
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тим часом:
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http://glavcom.ua/news/gorit-uralvagonzavod-golovna-fabrika-tankiv-rosiji-433498.html
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Від Донецька до Крима і Львова
Розпростерлась моя сторона.
Знають в світі красиве це слово -
Україною зветься вона
Там де простір безкрайнього поля,
Від сівби і до самих до жнив,
З колоском колихається доля
Козака, що раніше тут жив.
Я ходив по зелених Карпатах,
Бачив сяйво церков золоте,
У віночках на наших дівчатах
Різнотрав"я казкове цвіте.
Україна, як рідная мати
Огортає теплом нас своїм,
А Шевченко - він буде стояти -
Збережемо прекрасний цей дім.
Геннадій Деснянський
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Ангела Хранителя вам , воины, воинской удачи , здоровья, всего- всего наилучшего , и .. чтобы скорее закончилась война..
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