 Украинцы завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по гребле. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Федерации каноэ Украины в Фейсбук.
Каноэ - четверка в составе полтавчан Эдуарда Шеметило и Дениса Камерилова, южненца Дениса Коваленко и львовянина Виталия Вергелеса была третьей на дистанции 1000 м.
Южненский байдарочник Олег Кухарик взял "бронзу" на дистанции 500 м. Причем решающее преимущество украинца составило 0,032 секунды - 1.38,483 против 1.38,515 у соперника.
272 1
Украинский боксер Деревянченко выборол право на бой за титул IBF(9)
Полторак наградил 6 военнослужащих Нацгвардии США, которые эвакуировали людей из горящего дома во Львове(20)
В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист(19)
Украинский пловец Говоров выиграл "золото", установив рекорд Всемирной Универсиады(5)
Почему украинцам тяжело открыть бизнес в Европе(0)
В Виннице наградили 12 Народных Героев Украины. ФОТОрепортаж(19)
На День Независимости в музее Пирогово состоится патриотический забег. ФОТО(8)
Ответить