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 Украинцы завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по гребле. ФОТО

Украинские спортсмены завоевали две "бронзы" на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в чешском городе Рачице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Федерации каноэ Украины в Фейсбук.

Каноэ - четверка в составе полтавчан Эдуарда Шеметило и Дениса Камерилова, южненца Дениса Коваленко и львовянина Виталия Вергелеса была третьей на дистанции 1000 м.

Украинцы завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по гребле 01

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Южненский байдарочник Олег Кухарик взял "бронзу" на дистанции 500 м. Причем решающее преимущество украинца составило 0,032 секунды - 1.38,483 против 1.38,515 у соперника.

Украинцы завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира по гребле 02

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