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Все про:отдых (318) пробки (386)

 На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой. ФОТО

Сотни автомобилей стоят в пробках на трассе Е95 на выезде из Одесской области в сторону Киева, а также в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, пробки и тянучки на трассе местами сохраняются до сих пор.

"Трасса Киев - Одесса замерла в многокилометровой пробке в сторону столицы.
Сегодня, на трассе Е - 95, на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей. Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев

На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой 01На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой 02На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой 03


Одна из пользовательниц написала: "Мы с Затоки выехали в 13/00, на данный момент (около 18-00. - Ред.) не выехали даже с Одесской области".

На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой 04


Также, согласно Google Maps, большая пробка образовалась и на отрезке трассы в Киевской области.

На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой 05


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Саме тому я завтра в Київ повернуся- ненавиджу корки та черги.
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"обнищавшие" украинцы ))))) Где? ГДЕ все эти пиляди, которые визжат тут про "знебожилый украйынськый нарот"?? )))))
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Потрібні європейські лоукости на напрямку Київ-Одеса та Одеса-Київ. Залізничний та автомобільний транспорт не справляється з пасажиропотоком. Великі літаки по кілька рейсів на день зможуть розвантажити цей напрямок.
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Лоукост летать морознулся в связи с ушатоностью ВПП в Одессе...
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На ремонт злітної смуги в Одесі за часів януковича виділили кілька мільярдів гривень! Смуга має бути в ідеальному стані! Якщо стан смуги незадовільний, то хтось має сісти в тюрму!
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Одесса может вздохнуть из за наплыва бонз киевских цены на овощи и фрукту взлетели в разы ну да "слуги народа" гуляли на наши с вами гроши нашу с вами "независимость"....
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Пламенный привет Крыму !!!!
Каждый из этих авто оставил определенную сумму денег в Одессе и Затоке
Раньше перед 1 сентября с полуострова нельзя было уехать ж-д транспортом
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Та конечно, Андрей, отдыхают в Затоке исключительно Украинские долларовые миллиардеры. Бггг.....
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Не нужно такой истерики .
У нас больше трёх лимонов людей , в той или иной мере работающих на так называемое государство , на аппарат .
По факту - чиновники , хотя чиновников официально "только" около 700 000 тысяч .
И большинство из них , по странной случайности , живут в Киеве и области . Уж и не знаю , почему так получилось .
А государство у нас очень дорогое , а чиновники - очень не бедные .
Тоже не знаю , почему ...
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вы все врете!!!
это ОЧЕРЕДЬ в сторону Пошльшы!!!! (версия ГовноВбросРос ТВ))))))))))
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не верно, на самых честных Раша24 это очереди через Чонгар ))))))
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Будуть ....мокшанців через Керченську протоку !!!Назад ...до Мордору !!
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Теж ..куштував ...До речі готували кримчакі ..заміжні за айзерами !!!..
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Кримчакі (кримські євреї) ...заміжні за айзерами? А що такі шлюби реєстрували
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Ссорі ..! Мав на увазі крмських татарок ..які поверталися !..Келих сухого вина завше на пригощання вранці був ...до кави ..!
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Вы все врете-это с крыма толпы валят .Скоро секель тв склепает
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столько машин . А говорят народ бедный . Надо Гонтареву на место
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Я неделю назад ездил в Берлин - стоял на границе с Польшей 9!!!!!! ДЕВЯТЬ ЧАСОВ! "Обнищавший украинский народ" пёр в Европу скупляться )))))
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До 2014г такие "пробки" я регулярно наблюдал в конце августа на трассе Симферополь - москва.... А сколько было аварий со спешащими и нетерпеливыми идиотами.....
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Шах и мат зрадофилам!! Как видите, жизнь в Украине налаживается, дороги делаются, благосостояние народа растет.
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Те саме сьогодні на об'їзній Голої Пристані.Суцільна колона машин в сторону Херсона. Люди з моря їдуть
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Брехня!
Це жебраки їдуть до Києва у пошуках кращої долі.
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я тоже поддерживаю такое мнение )))) не понятно только как на эту теорию натянуть более-менее свежие автомобили и украинские номер на них!!! фотошоп? )))))
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Вот бы еще весь свой мусор с собой увезли.
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Та там більша половина"корінних киян" картоплю копала на малій історичній Батьківщині.
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ога...в песчаной почве бульба отлично растет
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Так! Думаєте легко на пляжу знайти картоплю?
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Там карта зверху є ,визначена пробка.В 18 год біля Умані рух нормальний.А пробка традиційно в районі Б.Церкви.
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Скоро в Одессу прилечу позагорать, всем украинцам привет!
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КРЫМСЫ!!!)))СМОТРИТЕ!!!
70-80% из этой пробки до 2014 года возила вам деньги...
и в прямом смысле КОРМИЛА ВАС ПОДОНКОВ!!!!
этой зимой когда будете греться под одеялом...посмоктывая друг у друга....вспомните про КАМНИ С НЕБА)))А они будут....
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И когда будете без света сидет, вспомните летние светлые дни до 10-11 вечера
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Ооо! Знакомая картинка. Так когда-то симферополька выглядела от генической развилки до Запорожья, за сезон раза 3-4.
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Страшно подумать,что будет ,если пенсии на 500 гр повысят
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Всегда удивляюсь пробкам там где 3 и больше полос. Казалось бы чего не хватает?
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Иногда встречаются два спешащих одиночества . Потом уже никто никуда не спешит... Ни они, ни остальные
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На хайвеях обязательно есть отдельная ветка для выхода и входа. Не помогает если каждый хочет себе прайвет полосу.
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Киевляне шутят: пятница - день освождения Киева, воскресенье - день окуппации Киева.
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У моей знакомой в таких пробках лобок волосями зарастает.....
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Toyota Sienna, но марка машины тут не имеет значения.... признаться и у меня в пробках усы бывает вырастают, а я их терпеть не могу....
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От теперь хорошо в Одессу на отдых ехать: не жарко и людей мало 👍
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А вот фигвам " мало"... Ночью в центре - сначала концерты до 00, а потом - тусня до 4 утра....Правда - практически без эксцессов, все дружелюбны и веселы. Кафешки все заполнены...
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Я работаю в гостинице в Одессе . Бронь расписана до ОКТЯБРЯ!!!!
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В этом сезоне лето закончиться раньше ,к сожалению . В 2015 я сезон закрывал 28 сентября в Затоке ,вода супер была кроме медуз размером с тазик . А вчера возле Грибовки вода уже холодная и медузы
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Потому что какой-то дэбил устроил ДТП впереди и оставил свою поганую железяку на дороге.
Нахер оттягивать в сторону драные тазики, если они мешают движению! Сфотографировали с разных ракурсов и вперёд!
Пора уже внести изменения в Правила.
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а если так куча жмуров???
прикинь...этим летом возвращался с Одессы
Шел 130-140...не больше.В Районе ганделиков Поплавка меня обогнал Мерс маршрутка...да так шо я хотел на ходу выйти посмотреть не стою ли я на месте...
ИТОГ. Проснулась жена и стала орать шо хочет ЧЕБУРЕКА!!!))))Пришлось остановится на 15 минут...
А через 2-3 км была пробка....Маршрутка шо меня обогнала влетела под фуру....На траса куча вещей...водила так и сидел за штурвалом... а пасажыров расскладывали у отбойника
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Конечно, жаль.
Посочувствовать и убрать с дороги.
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Саша Музыка, лана уже , рекламируйте свою гостиннницу 😏
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А Вам -то зачем?? Мы и так с ног валимся... Ночью выйти на свежий воздух на 15 минут покурить - уже счастье... Скажу одно - гостиница дорогая, но свободные номера бронируют...
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Сегодня ехал из Николаева домой. По "киевской трассе" (Николаев-Вознесенск-Южноукраински-Первомайск-одесская трасса) машин ОЧЕНЬ много в направлении Киева. Хоть и старался проскочить рано но уже около восьми намечались тянучки
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Пробки в основном из-за реконструкции дороги (со дня ввода в эксплуатацию)на участке Киев-Б.Церковь, а если еще ДТП - капец! Рекомендую пользоваться обуховской трассой ( поворот на Узин) в р-не Б.Церкви, путь длиннее на 30 км, но дорога свободная, неплохая, хоть и не новая.
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Вопрос не в этом - сравнение с "крымнашем".
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как можно съехаться в разное время, а уезжать одновременнно... причем блядь всем
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зато на крысм трасса как будто вымерла, ни туда ни обратно вообще никто не шастает.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой. ФОТО
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