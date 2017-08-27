 На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, пробки и тянучки на трассе местами сохраняются до сих пор.
"Трасса Киев - Одесса замерла в многокилометровой пробке в сторону столицы.
Сегодня, на трассе Е - 95, на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей. Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", - сказано в сообщении.
Одна из пользовательниц написала: "Мы с Затоки выехали в 13/00, на данный момент (около 18-00. - Ред.) не выехали даже с Одесской области".
Также, согласно Google Maps, большая пробка образовалась и на отрезке трассы в Киевской области.
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Каждый из этих авто оставил определенную сумму денег в Одессе и Затоке
Раньше перед 1 сентября с полуострова нельзя было уехать ж-д транспортом
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У нас больше трёх лимонов людей , в той или иной мере работающих на так называемое государство , на аппарат .
По факту - чиновники , хотя чиновников официально "только" около 700 000 тысяч .
И большинство из них , по странной случайности , живут в Киеве и области . Уж и не знаю , почему так получилось .
А государство у нас очень дорогое , а чиновники - очень не бедные .
Тоже не знаю , почему ...
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это ОЧЕРЕДЬ в сторону Пошльшы!!!! (версия ГовноВбросРос ТВ))))))))))
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Це жебраки їдуть до Києва у пошуках кращої долі.
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70-80% из этой пробки до 2014 года возила вам деньги...
и в прямом смысле КОРМИЛА ВАС ПОДОНКОВ!!!!
этой зимой когда будете греться под одеялом...посмоктывая друг у друга....вспомните про КАМНИ С НЕБА)))А они будут....
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так оно так и есть
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Нахер оттягивать в сторону драные тазики, если они мешают движению! Сфотографировали с разных ракурсов и вперёд!
Пора уже внести изменения в Правила.
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прикинь...этим летом возвращался с Одессы
Шел 130-140...не больше.В Районе ганделиков Поплавка меня обогнал Мерс маршрутка...да так шо я хотел на ходу выйти посмотреть не стою ли я на месте...
ИТОГ. Проснулась жена и стала орать шо хочет ЧЕБУРЕКА!!!))))Пришлось остановится на 15 минут...
А через 2-3 км была пробка....Маршрутка шо меня обогнала влетела под фуру....На траса куча вещей...водила так и сидел за штурвалом... а пасажыров расскладывали у отбойника
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Посочувствовать и убрать с дороги.
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