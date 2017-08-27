 На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua , пробки и тянучки на трассе местами сохраняются до сих пор."Трасса Киев - Одесса замерла в многокилометровой пробке в сторону столицы.Сегодня, на трассе Е - 95, на выезде из Одессы в направлении Киева образовалась масштабная тянучка из сотен автомобилей. Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", - сказано в сообщении.Одна из пользовательниц написала : "Мы с Затоки выехали в 13/00, на данный момент (около 18-00. - Ред.) не выехали даже с Одесской области".

Также, согласно Google Maps, большая пробка образовалась и на отрезке трассы в Киевской области.