 Сухогруз LEONARDO, незаконно доставлявший ильменит для завода "Титан" в оккупированном Крыму, потерпел крушение у входа в Босфор. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BlackSeaNews.
Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла - после того, как 8 августа 2017 доставило очередной груз 3 тыс. тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун.
В настоящее время кормовая часть судна находится у турецкого побережья - доставлена туда турецкими спасателями на буксире.
Старый 42-летний сухогруз советской постройки (тип Сормовский) в 2011 году был продан "Укрречфлотом" турецкому владельцу. С августа 2015 года - фигурант сирийского черного списка США.
Напоминаем, заходом в порты оккупированного Россией Крымского полуострова судовладельцы, капитаны и экипажи судов совершают преступление, предусмотренное статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины.
Члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию. Для членов экипажа это грозит серьезными штрафами, а для судовладельца и капитана - и более серьезными последствиями, включая арест этого судна или других судов этого судовладельца в украинских или иностранных портах.
8035 129
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупанты в Крыму пытают задержанных током, - правозащитники(41)
"День зарплаты в армии "ДНР" в Новоазовске: 15 тысяч рублей - это бабло! И алкоголь - тоннами" - наемник 9-го полка "ДНР" рассказал о порядках в армии РФ(76)
Наемник 9-го полка "ДНР" Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками. ФОТО(51)
Склад с боеприпасами террористов взорвался в районе Азова: повреждены дома мирных жителей, - ГУР(45)
Новости Крымнаша. "Не каждый проктолог способен рассмотреть то место, куда мы движемся"(0)
Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО(104)
Карта Украины без Крыма и Донбасса в Броварах: ответственный чиновник горсовета решила уволиться(120)
Ответить
Ответить
Ответить
Китай массово закрывает свои шахты.
Ответить
- Да, плохая примета
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Оккупанты в лице "правительства Севастополя" предупредили оккупантов в лице ФСБ о возможных провокациях со стороны чиновников и судей, работающих в Крыму до оккупации, в связи с изъятием земли у жителей Севастополя. Провокацией будут считаться возможные вынесения решения "судов" в ПОЛЬЗУ жителей Севастополя. То есть, теперь исход любого "суда" будет только на стороне оккупантов с последующим изъятием земельных участков. Оккупанты превзошли сами себя по уровню маразма https://www.novayagazeta.ru/news/2017/08/26/134755-pravitelstvo-sevastopolya-predupredilo-silovikov-o-vozmozhnyh-provokatsiyah-v-svyazi-s-iz-yatiem-zemli-u-gorozhan . Напомню, что первого сентября ватники планируют выйти на митинг, на котором будут взывать к оккупантам, чтоб те не лишали их земли и домов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901444204785696769 (скрин и ссылка).
2. Представители преступной группировки "самооборона Севастополя" заявили, что не хотят принимать участие в "выборах мэра" города, потому что все российские кандидаты - полный отстой. По словам преступников, лучшим кандидатом в "мэры" был бы Сталин, но он уже мёртв. Севастопольские коммуняки радостно поддержали это заявление https://ru.krymr.com/a/news/28698398.html
3. В районе проведения военных учений оккупантов был обнаружен мёртвый дельфин со следами огнестрельного ранения https://twitter.com/OccupyYalta/status/901528689741090816 (фото).
4. "Глава отдела образования" Ичкинского (Советского) района в оккупированном Крыму Валентина Акуленко, уроженка Брянской области россии и звезда Миротворца, потребовала до 1 сентября убрать с ворот крымскотатарской школы изображение тамги https://15minut.org/news/173528-glava-otdela-obrazovaniya-sovetskogo-rajona-v-krymu-potrebovala-ubrat-s-vorot-krymskotatarskoj-shkoly-izobrazhenie-tamgi-aktivist
5. Вчера через переправу в Крым прорвались умалишённые из секты НОД с колорадскими тряпками и знамёнами террористов. Бархатный не сезон прошу считать открытым https://twitter.com/KrimRt/status/901478176777531394 (фото).
6. Предлагаю НОДовцам посетить Севастополь, где, как сообщают местные пропагандоны, начался "фестиваль кишечной палочки" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901832286722826242 (скрин).
7. НОД Ялты 26 августа провёл очередную акцию в поддержку курса путина с с требованием предоставить ему чрезвычайные полномочия в условиях войны https://twitter.com/KrimRt/status/901711941223276544 (фото).
8. Оккупанты в "Артеке" проводят эталонно-скрепные развлечения для детей - пляски в кокошниках и стрельба из оружия https://twitter.com/KrimRt/status/901753727144603649 (фото).
9. Оккупанты перекрыли судоходство в Керченском проливе с 27 по 30 августа в связи с установкой арок строящегося моста. Тем временем эксперты прогнозируют, что в случае завершения строительства моста все порты Крыма, через которые оккупанты снабжают захваченный полуостров, окончательно умрут. Кроме того, возникнут большие проблемы у украинских Мариуполя с Бердянском и российских Ростова, Темрюка, Малороссийска и Таганрога http://qha.com.ua/ru/obschestvo/okkupanti-perekrili-kerchenskii-proliv-dlya-sudohodstva/177588/
10. Сухогруз "Leonardo", который возил сырьё на завод Фирташа в Крыму, сегодня ночью разломился пополам у входа в Босфор http://www.blackseanews.net/read/133822 (фото и видео).
11. Жители целой улицы в Керчи пять суток сидят без воды и обвиняют оккупантов, что те боятся признать своё бессилие в решении проблемы. А чего вы жалуетесь? Вот мост построят и всё наладится https://kerch.fm/2017/08/27/zhiteli-budennogo-okolo-pyati-sutok-sidyat-bez-vody.html
12. Ватник из Партенита написал, что думает о гавани: "Как достали все эти заборы, ворота, аусвайсы, как всё это возмутительно и несправедливо". Кроме того, в своём небольшом посте ватник отметил, что крымчане, выслуживаясь перед оккупантами за жалкие 15 тысяч, оскотинились https://twitter.com/KrimRt/status/901790783942119424 (скрин).
13. Воронцовский парк, вопреки обещаниям Гоблина, обрастает высокими заборами. Теперь, чтобы попасть на пляж или маршрутку, приходится перелезать через заборы https://twitter.com/KrimRt/status/901816414801190912 (фото и видео).
14. Мурманский матрос скрывался в Керчи от военной службы. Оккупанты поймали его, судили и посадили на год. Это что-то типа "сняли с поезда в Нацгвардию", только по-настоящему https://kerch.fm/2017/08/26/murmanskiy-matros-skryvalsya-v-kerchi-ot-voennoy-sluzhby.html
15. С каждым днём медицина от оккупантов всё лучше и лучше: "Уважаемые врачи, подскажите - ребёнок 2,3 года, предварительный диагноз лимфаденома. Лечат ли у нас такое или сразу искать клиники на материке/за рубежом?", "Я не врач, но бежать надо отсюда, сверкая пятками, даже с подозрением на. Есть опыт лечения мамы и подруги. Всё стало хорошо только после немедленного бегства", "Подтверждаю. Вплоть до прописки в Краснодаре" https://twitter.com/Kosstik8/status/901538611606237184 (скрин).
16. Страдания двустульежопых: "Стала заполнять на сайте госуслуг заявление на получение загранпаспорта, но появились вопросы. Имею действующий Украинский загранпаспорт. Как его вносить в заявление? Напугали, что если неправильно заполнишь, то не получишь в ближайшее время. Должен ли фигурировать украинский загранпаспорт в этой анкете? И как не платить пошлину? Как будут знать о существовании моего укр паспорта?" https://twitter.com/Kosstik8/status/901494074825461760 (скрин).
17. Причиной падения автобуса в море на Тамани, в результате чего погибло 18 человек, назвали "экономию на запчастях". Кроме того, выжившие рабочие утверждают, что погибших больше, чем говорят официально. Я прям чувствую величие сколеновстана. Представьте такое в "загнивающей" Америке https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/prichinoj_padeniya_avtobusa_v_more_na_tamani_nazvali_ekonomiyu_na_zapchastyah/
18. Как ни включу раша ТВ, родители просят сограждан помочь детям на лечение. А страна "помогает" Сирии, причём бомбами - так духовнее.
19. В Керчи на горе Митридат ко Дню Независимости Украины неизвестные нарисовали украинский флаг https://twitter.com/KrimRt/status/901720550774624257 (фото).
20. Слышал, что на россии открыли турагентство для россиян в Северную Корею. Правильно, пусть посмотрят на своё будущее. Так сказать, морально подготовятся.
21. О! Посмотрел на Рен-ТВ очередную "правдивую" передачу про скорый крах США и доллара. Сейчас рвану доллары на рубли менять… Идиоты!
P.S. А вы заметили, что всё, что придумали российские холуи и пропагандоны про Украину, рано или поздно сбывается в самой россии? Закон бумеранга работает.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить