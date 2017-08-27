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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17985) стрельба (2533)

 Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке. ФОТОрепортаж

В одном из столичных парков в воскресенье неизвестный устроил стрельбу из револьвера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.uaна странице в Facebook.

"Сейчас в парке на улице Гончара был задержан пьяный (?) мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер". СОГ и патруль полиции с подкреплением приехали через пару минут с момента вызова. Мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются", - сказано в сообщении.

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Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке 01Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке 02Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке 03Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке 04

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с "Флобера" можно только по пустым банкам из пива пострелять
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Если придерживаться законов Украины то можно предположить что стрельбу устроил депутат, судья, прокурор или полицай потому что всем остальным законопослушным гражданам хранение и ношение запрещено.А это значит что виновных опять не будет.
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Если не жить телевизором, то можно увидеть и иную картину...
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купи уже себе себе пистолет под патрон флобера и успокойся
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Как только мне понадобится твой совет я обязательно воспользуюсь, а пока пойди на базар купи себе петуха и советуй ему.
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Так вот им и советуй А я на вашем курином не общаюсь.
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Не гони так сильно. По правде, надо удалить (законным способом) из "УПКУ" значение " перевищення норм самозахисту" (или как то так, не хочу сейчас копаться в понятиях) согласно которого, многих из "потерпевших", которые завалили козлов на смерть, садят "на кичу". Почему только полиция имеет право иметь оружие в руках? А что делать если эту "полицию" (милицию, ментов, мусоров) приходится ждать часами? Если еще не хуже - они сидят и наблюдают за тем, как тебя убивают, а затем выступают в качестве "свидетелей".
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Револьвери з патроном Флобера навіть діти можуть собі купить
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Так вот это и плохо.Разрешить надо всем совершеннолетним кому можно по состоянию здоровья и естественно без судимостей и усилить наказание для остальных.
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Видно эта кацапа упала с моста, одни крестики.
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Видать стрелял по банкам, обосравшиеся с перепугу прохожие вызвали полицию...
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Для кацахола и пластмассовый пистолет в песочнице - аргумент против короткостволов.
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а все потому что не разрешен огнестрел! пришлось по пьяни стрелять из флобера
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Револьвер под патрон Флобера не является огнестрельным оружием. Если стрелок ни кого не ранил, то мелкое хулиганство.
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Были бы легализованы короткостволы-полиция его грохнула при задержании за вооруженное сопротивление и на одного неадеквата в Украине стало бы меньше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке. ФОТОрепортаж
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