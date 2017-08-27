 Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в парке. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.uaна странице в Facebook.
"Сейчас в парке на улице Гончара был задержан пьяный (?) мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер". СОГ и патруль полиции с подкреплением приехали через пару минут с момента вызова. Мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются", - сказано в сообщении.
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