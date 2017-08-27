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Все про:газета (101) Крым (20550) оккупация (7270) украинский язык (669)

 Украиноязычную газету "Кримський Терен" начали выпускать в оккупированном Крыму. ФОТО

Украинский культурный центр в Крыму презентовал первый экспериментальный выпуск издания "Кримський Терен" на украинском и русском языке.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на руководителя центра Леонида Кузьмина, информирует Цензор.НЕТ.

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"Основное наше задание - познакомить крымчан с альтернативной точкой зрения... Крымчане, этот проект для нас, для мира, для согласия на полуострове", - сказано во вступительном слове.

В первом выпуске опубликована инструкция для вступления в вузы Украины, материал о блокировании интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях в древнейшую пору.

Украиноязычную газету Кримський Терен начали выпускать в оккупированном Крыму 01

В КПГ отмечают, что в оккупированном Россией Крыму систематически ограничивают доступ к информационным сайтам. Правозащитники указывают на давление на независимые СМИ и журналистов, а также сложившийся "информационный вакуум". Полуостров внесен в десятку худших территорий по уровню свободы слова.

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По результатам мониторинга КПГ, в Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, чье обучение осуществляется на украинском языке. Так, в 2013 году в Автономной Республике Крым 13 589 человек получало образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учащихся снизилось до 371. Соответственно количество классов с украинским языком обучения за два года сократилось в 31 раз.

Эксперты КПГ доказали, что русскоязычное население Крыма до начала оккупации Крыма РФ не испытывало проблем с использованием родного языка. Это подтверждает тот факт, что на момент оккупации в Крыму на русском языке обучалось 90,7%.

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Напомним, в марте 2014 года в Крыму под контролем российских войск прошел т. н. референдум, на котором большинство жителей полуострова якобы высказались за присоединение к РФ. Это стало предлогом для оккупации Крыма Россией.
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Не дебильное, а двусмысленное. То ли при Украине Крым в терновнике был, то ли сейчас в составе параши? Надо будет на материалы в этой газете глянуть тогда и понятно будет
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ТЕРЕН: терпкий і колючий природний цілитель
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терен
I те́рен
-рну; бот.

тёрн, терн; (о кустарнике) терно́вникII тере́н
-ну
терито́рия, по́прище
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В первом выпуске опубликована инструкция для вступления в вузы Украины, материал о блокировании интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях в древнейшую поруКрымчанина, поднявшего над домом украинский флаг, приговорили к исправительным работам
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Крымчанина Владимира Балуха приговорили к к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей,а не к исправительным работам.
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Сегодня, 4 августа, подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского фермера Владимира Балуха, вывесившего украинский флаг над своим домом, к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей
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Украиноязычную газету "Кримський Терен" начали выпускать в оккупированном Крыму. фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, Источник: https://censor.net.ua/p453096
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Да понятно , что это типо для того, чтобы показать мировому сообществу, что "никого там не притесняют"...
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народный дерупатат добкин , сказал бы сейчас = немножко текст по дэбильному написан .
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Будут восхвалять оккупантов на украинском языке... - по другому не получится...
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вполне реально. "щира" украiнка Ганька Герман на украинском языке оправдывает аннексию Крыма педерашкой. Не удивлюсь, если выяснится, что и она тоже советовала хряку написать челобитную .хутину о введении войск в Украину
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Сподіваюсь, наш брат Фео буде в цій газеті публікувати свої нариси про диверсії в тилу окупантів. Хоч, його вояж в Ростов - як на мене вже занадто.. Мусив приберегти сили на маацкву..
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кацапские приколы - сначала отрезать ноги, потом подарить лапти.
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не виставляти ж там пітуха з гавна і легендарний сталагміт, а більше нічого ісконно русскава в природі не існує
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Сейчас там бзднуть не может ни один крысьчанин чтоб ФСБ не приехало и не проверило на патриотичность вонь скрепную!! о Какой независимой точке зрения на українській мові может идти речь??? то что там напишут 100 раз будет согласовано с куратором!
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Газета російськоукраїномовна. Треба речі називати своїми іменами.
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Кацапсинноподданные делают пусть и неуклюжие но попытки примирения!Нетушки только возврат Крыма в лоно Украины и никаких там Теренов..
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Если эта газета будет соответствовать идее Украины, то надо будет или все остальные москальские СМИ забанить, а ее оставить, или наоборот, а в ином случае как ей соответствовать украинской идее среди тех, кто своих идей не имеем и украинской не признает.
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та как сказать. Но статьи "Терена" в любой момент могут начать вещать как Украина напала на расеюшку на донбасе, и как замечательно, шо расеюшка спасла украинцев в Крыму от Украины.
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ты считаеш,, шо такого развития событий не будет, а будет просто "закрыто бо бумага кончилась, неначем писать"?
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Крым, как и Кремль имеет один перевод с одэри ( огня муж=азэри) Ахыр Ян Улу=Конец горящего древнего. А нарисованное ласточкино(ГаранГуш на одэри) гнездо при переводе по другому может выглядить так- Конец ЯнУша -Горящего сознания (духа) ,т.е. 2-ликий Янус бог др. Рима(Анара) делиться на 2 части -паладий и жезл(УшАзулу), или как у Сатурна( а это один и тот же бог по Прокопию в кн.ДонЖуан Персидский автор ОруджБек,перевод ЛеСтреджа 1560-1604г.) змея( Илион в Трое ) и коса.Еслиб назвали так,то былобы еще сильнее
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не курю вообще.Язык одЭри (азэри) и греческий одно и тоже.Город Барда =УшБарда(Спарта)-онже г.Бари в ОдЭрБэйДжане. Кстати отсюда р.ОдЭр(огня муж) в Польше и Германии.Вот так нам Кремлевские захватчики все ПЕРЕВЕРНУЛИ и еще всех нас сделали виновными.
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Блят. Сатурн, Ахыр Ян Улу, Дон Жуан, ОруджБек, ЯнУш. Хорошо, шо без Гамлета с Дездемоной обошлось, а то я б совсем запутался.
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Перехід Росії на українську мову, крім національних автономій, що стануть незалежними державами, неминучий. Сама Росія втратить свою назву та стане українським тереном так, як воно раніше й було.
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Росія втратить свою назву та стане українським тереном так, як воно раніше й було


коли саме таке було?
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По перше - подивись на українські етнічні території, а по друге сам подумай, хто освоював більшість земель, що зараз належить Російській Федерації - сумніваюсь, що малочисельні угрофінські народи. Нема довіри до офіційних історичних джерел. Треба думати самому.
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ну то може і безмежні простори Канади прихопити виходячи з такої логіки?
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Прихоплюють чуже...це Росія прихопила в нас багато чого...ставити на один рівень українців Канади та українців Росії є щонайменше некоректно. "Українська Національна Колонія Харбін (УНКХ) створена в 1935році за ініціативою Українського Народного Дому, як національний центр для українців (русів) в регіоні Маньчжурія, а з втратою колонії Зелений Клин (Зелена Україна) в 1923 році і для всіх українців на Далекому Сході." - цілком імовірне створення українських колоній, чи автономій по всьому світу, де проживають українці.
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тобі території мало?

де ви такі беретесь, борці за відновлення історичного права на чужі території?
і чим ви відрізняєтесь від хуйла в цьому питанні?
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Русскій язик - це такий хоботок русскай гніди, яким вона висмоктує енергію з українців.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраиноязычную газету "Кримський Терен" начали выпускать в оккупированном Крыму. ФОТО
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