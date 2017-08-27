 Украиноязычную газету "Кримський Терен" начали выпускать в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на руководителя центра Леонида Кузьмина, информирует Цензор.НЕТ.
"Основное наше задание - познакомить крымчан с альтернативной точкой зрения... Крымчане, этот проект для нас, для мира, для согласия на полуострове", - сказано во вступительном слове.
В первом выпуске опубликована инструкция для вступления в вузы Украины, материал о блокировании интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях в древнейшую пору.
В КПГ отмечают, что в оккупированном Россией Крыму систематически ограничивают доступ к информационным сайтам. Правозащитники указывают на давление на независимые СМИ и журналистов, а также сложившийся "информационный вакуум". Полуостров внесен в десятку худших территорий по уровню свободы слова.
По результатам мониторинга КПГ, в Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, чье обучение осуществляется на украинском языке. Так, в 2013 году в Автономной Республике Крым 13 589 человек получало образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учащихся снизилось до 371. Соответственно количество классов с украинским языком обучения за два года сократилось в 31 раз.
Эксперты КПГ доказали, что русскоязычное население Крыма до начала оккупации Крыма РФ не испытывало проблем с использованием родного языка. Это подтверждает тот факт, что на момент оккупации в Крыму на русском языке обучалось 90,7%.
Напомним, в марте 2014 года в Крыму под контролем российских войск прошел т. н. референдум, на котором большинство жителей полуострова якобы высказались за присоединение к РФ. Это стало предлогом для оккупации Крыма Россией.
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I те́рен
-рну; бот.
тёрн, терн; (о кустарнике) терно́вникII тере́н
-ну
терито́рия, по́прище
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коли саме таке було?
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де ви такі беретесь, борці за відновлення історичного права на чужі території?
і чим ви відрізняєтесь від хуйла в цьому питанні?
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