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Все про:Киевская область (1689) Нацполиция (8508) свалка (162)

 Свалку медицинских отходов обнаружили в лесу под Киевом. ФОТО

В лесополосе в селе Демидов Вышгородского района Киевской области выявлена незаконная свалка медицинского мусора и отходов органического происхождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киевской области.

Под открытым небом лежали десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и другими отходами органического происхождения.


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"Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, которые нарушили условия договора по утилизации медицинских отходов. Также проводят необходимые следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды", - сообщают правоохранители.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.


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