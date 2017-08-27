 Свалку медицинских отходов обнаружили в лесу под Киевом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киевской области.
Под открытым небом лежали десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и другими отходами органического происхождения.
"Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, которые нарушили условия договора по утилизации медицинских отходов. Также проводят необходимые следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды", - сообщают правоохранители.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
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