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 Политика Украины, Общество
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 Российская журналистка попала в "Чистилище" за антиукраинский сюжет о Дне Независимости. ФОТО

Российская журналистка "Первого канала" Анна Курбатова, которая является автором сюжета о праздновании Дня Независимости в Киеве, попала в базу сайта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины, а также представляющих угрозу национальным интересам.

Данная информация появилась в разделе "Чистилище" 26 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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В профиле россиянки говорится, что Курбатова занимается антиукраинской пропагандой, манипулированием общественно-значимой информацией и тенденциозным изложением событий.

Российская журналистка попала в Чистилище за антиукраинский сюжет о Дне Независимости 01

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24 августа на "Первом канале" вышел репортаж о праздновании Дня Независимости Украины. Съемочная группа запрещенного в Украине телеканала беспрепятственно передвигалась по Киеву и снимала откровенно антиукраинский сюжет.

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Что вообще бляди с Раша тв у нас в стране делают?
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Как и все - аккредитованы...
Просто надо перенимать у кацапстана методы: или пакетик с пылью в сумочку подбросить, или пару СМС организовать с "заданием" по шпионажу :D
И с "поличным" - в клетку...
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Клин клином вышибают.А на войне все методы хороши.
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Во время войны Сталин всех инакоговорящих с прифронтовых территорий вывез в Казахстан и Киргизию, что бы избежать сепаратизма. Почему Порошенко не хочет так делать?
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Это вопрос не по адресу.А ты сам куда бы хотел в Казахстан или Киргизию? Вот к Порошенке и обращайся а я таких вопросов не решаю.
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Тогда и нечего хрень нести про методы на войне, если ничего не решаешь.
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Потому что: 1. Порошенко - агент кремля. 2. Он - офшорный. 3. Барыга. 4. Фабрику в Липецке только законсервировал, а не отказался от нее. 5. АТО не в 3 дня. 6. Роттердам+... Короче, тут зрадники тебе ответ дадут на любой вкус
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Гнусное дело делают. И враждебное нам. А почему? Гниды и предатели до сих пор сидят в кабинетах.
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Вы это, кто здесь русофобией занимается, вы прекратите!
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Як тільки кацапи повиздихають так і русофобія скінчиться .
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У меня такое впечатление, что в Запоребрике остался только один журналист - Невзоров, да и то не факт...
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Невзоров просто знает где,что и когда нужно сказать. Он конъюктурщик. А когда в Прибалтике убивали людей он... вообщем .если интересно, погуглите его репортажи в поддержку кремля
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Не хочу спорить. "Наши", что он выдал по событиям в Вильнюсе, сегодня действительно воспринимается, как бы так по-современному выразиться, "скрепно", что ли... Но к концу второй чеченской Невзоров перестал быть невзоровым 80-90-х... Кто знает, может действительно наступило прозрение?..
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На счёт прозрения. В мае 1945 года немцы кричали:* гитлер капут!*, зная про лагеря смерти и массовые расстрелы и экзекуции на оккупированных территориях.Зная, молча поддерживали.
И второе: в популярном советском фильме главная героиня сказала: *Свои ошибки нужно смывать кровью!*

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События в Прибалтике, когда происходило отделение от кремля
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И даже позже, в первую чеченскую он был на стороне кремля.
Но потом он, по его словам, прозрел.
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На счёт прозрения. В мае 1945 года немцы кричали:* гитлер капут!*, зная про лагеря смерти и массовые расстрелы и экзекуции на оккупированных территориях.Зная, молча поддерживали.
И второе: в популярном советском фильме главная героиня сказала: *Свои ошибки нужно смывать кровью!*
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А какую статью КК Украины нарушила кремлядь? Делала сволочной репортаж для своих же сволочей.
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На таком празднике все каналы ТВ обязаны проходить аккредитацию. Поройтесь в законах и найдете степень нарушения законов, нарушение есть.
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Цензор, о таких людях, пардон, нелюдях, надо писать, по справедливости, не журналистка, а российская журнашлюха. Такие, как она, россияне ведь так любят справедливость. Не обижайте их.
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кацапская проститутка, там воообще страна пидоров
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Почему же 6000 тысяч правоохоронцев не решают проблему с Рашитской "контрой"?Им наверно мало заплатили или они просто "заточены" на охрану,ой ошибся на "охранку"(из лексикона Царской Роисси)
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Съемочная группа запрещенного в Украине телеканала беспрепятственно передвигалась по Киеву и снимала откровенно антиукраинский сюжет. Источник: https://censor.net.ua/p453086

привет многотысячной армии силовиков..
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В той же час ми сердимося, коли нас за кермом зупиняють лягаві і перевіряють документи.
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Спокойно, через украинский пограничный контроль, не?
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Для экономии время и средств нужно автоматом в эту базу ввести всех россиян. Только какой от этого толк, кроме пиара?
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Мы только наркоманов ловим и воров в законе высылаем с Украины
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На расіі немає журналістів.. Є тільки пропагандони..
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Первого кого нужно было сразу внести в "Миротворец", так это сабакова со всей его сепарской шоблой + БПП в полном составе.
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Особенно понравилось - "Съемочная группа запрещенного в Украине телеканала беспрепятственно передвигалась по Киеву"...
Нахер нам вообще СБУ, полиция и прокуратура?
Разогнать, а в освободившихся помещениях понаоткрывать ещё "Рашеноф"... Источник: https://censor.net.ua/p453086
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Есть такая Европа,которая в случае чего,поднимает вой о нарушении принципов демократии и свободы слова
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а могли бы арестовать ее за наркотики или за подготовку терракта, осудить на 20 лет а потом обменять на Сенцова или других сотни наших людей сидящих в подвалах Федерашки.
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Україна досі не розірвала дипломатичних стосунків з РФ.Чому? Питання до Порошенка та Клімкіна.
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Уже на День Независимости три прокола: два взрыва и эта журналистка. Чего еще народ Украины не знает?
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Что Украина никая не хунта! Если пропагандоны запрещенного кацапского кАнала спокойно ходит по Киеву... а вообще почему не разбираются, как они попали в Киев?! Почему никто не несет ответственность за такой беспредел ? Почему не снимают с должностей за такое?! И сколько этот цирк будет продолжаться?!
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Как попали? Могу поспорить, что они даже получили в Киеве аккредитацию.
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Нужно было эту группу уложить мордой в асфальт возле любой электроопоры и рядом найти ножовку!!!
И пусть доказывают, что они не хотели устроить терракт!!!
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Чем дебильней особь, тем больше ее тянет решать, что украинское, а что - анти. Психиатрам этот признак можно использовать в лечебной практике.
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визовый режим с приполярной нигерией просто нобходим.....
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А при визовом режиме съемочная группа РоссТВ не смогла бы работать в Киеве?
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многие уже не работают вот и эта после лживого сюжета заработала себе волчий билет...
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думаю говорить в очередной раз о закрытии границ с московией - это уже сарказм...
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"Съемочная группа запрещенного в Украине телеканала беспрепятственно передвигалась по Киеву и снимала откровенно антиукраинский сюжет".Источник: https://censor.net.ua/p453086

Это просто изумительно. В это время органы безопасности Украины заняты "торнадовцами" и другими добробатами, а Минстець- успешным освоением денег из госбюджета при ничегонеделании.
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Чем занимались наши потужнореформованые силовики?
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Вычисляли добробаты. Это главные враги Педро Миротворца.
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Треба сайт "Миротворец" переименовать на "НЕХ...shastat.center"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийская журналистка попала в "Чистилище" за антиукраинский сюжет о Дне Независимости. ФОТО
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