 Российская журналистка попала в "Чистилище" за антиукраинский сюжет о Дне Независимости. ФОТО

Данная информация появилась в разделе "Чистилище" 26 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
В профиле россиянки говорится, что Курбатова занимается антиукраинской пропагандой, манипулированием общественно-значимой информацией и тенденциозным изложением событий.
24 августа на "Первом канале" вышел репортаж о праздновании Дня Независимости Украины. Съемочная группа запрещенного в Украине телеканала беспрепятственно передвигалась по Киеву и снимала откровенно антиукраинский сюжет.
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Просто надо перенимать у кацапстана методы: или пакетик с пылью в сумочку подбросить, или пару СМС организовать с "заданием" по шпионажу :D
И с "поличным" - в клетку...
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И второе: в популярном советском фильме главная героиня сказала: *Свои ошибки нужно смывать кровью!*
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Но потом он, по его словам, прозрел.
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И второе: в популярном советском фильме главная героиня сказала: *Свои ошибки нужно смывать кровью!*
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привет многотысячной армии силовиков..
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Нахер нам вообще СБУ, полиция и прокуратура?
Разогнать, а в освободившихся помещениях понаоткрывать ещё "Рашеноф"... Источник: https://censor.net.ua/p453086
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И пусть доказывают, что они не хотели устроить терракт!!!
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Это просто изумительно. В это время органы безопасности Украины заняты "торнадовцами" и другими добробатами, а Минстець- успешным освоением денег из госбюджета при ничегонеделании.
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