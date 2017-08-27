 Сын депутата Шуфрича на Bentley сбил мужчину в центре Киева. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба нардепа в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении подчеркивается, что ДТП было совершено на автомобиле, который не принадлежал сыну депутата, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.
Утверждается, что ДТП произошло, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.
"Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются. По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается", - говорится в сообщении.
В пресс-службе депутата подчеркивают, что Нестор Шуфрич-младший не покидал место происшествия, сразу вступил в контакт с полицией и начал давать объяснения. Утверждается также, что он добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.
"Народным депутатом Нестором Шуфричем дано распоряжение оказать максимальную помощь пострадавшему, обеспечить самый высокий уровень медицинского обеспечения, а в случае временной потери трудоспособности или других негативных последствий случившегося обеспечить компенсацию, в том числе за причиненный моральный ущерб", - говорится в сообщении.
В то же время народный депутат распорядился оказать сыну максимальную юридическую помощь в обеспечении его гражданских прав согласно с действующим законодательством.
При этом Нестор Шуфрич заявляет, что его сын будет максимально содействовать следствию, до его завершения не покинет территорию Украины и будет находиться в Киеве и области, для чего им добровольно будут сданы все документы, позволяющие выезд за границу.
Фото - Kyrylo Shvedov
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22 августа в 22:25 ·
Ну і ще про касти.
Реально їх у нас дві великі.
Перша має "право на все", а друга не має права навіть на те, на що має право "за папірцями".
Представник першої може влаштувати невеликий геноцид. Максимум що на нього чекає - треба буде трохи перечекати за межами країни. Потужити десь на чужині під Монте-Карло із рік.
Представник другоє повинен все життя доводити, що пільга, на яку у нього є папірець, справді означає ті дві копійки, які йому мають виплатити. І, звісно, цих двох копійок ніколи в житті у нього не буде.
Різниця між "небожителями" та "посполитими" помітна у всьому. Регулярно чекаю про вироки "бойовикам" ДНР. Постійно то тому, то іншому дають кілька років. Звісно, "рядовим". А от хоч одного "організатора референдума" до відповідальності притягнули? Когось, хто займав якусь посаду за Януковича?
Нікого.
У наших в'язницях сидять лише "посполиті". Хоча за логікою "небожителі" так само мають вчиняти побутові злочини або їздити на машині у нетверезому стані. Але закон - це не для них. "Закон" - це для "народу".
У підсумку, для екс-нардепа від ПР вищою є ймовірність потрапити в аварію на курорті, ніж потрапити до українського суду.
Раніше "система" іноді демонстративно притягала якихось "небожителів" до відповідальності. Це виглядало як якась "сакральна жертва". Типу судді-колядника Зварича.
Зараз немає і такого. Ніхто цим не переймається. Пасинок Фірташа - це вже настільки недоторкана фігура, що і говрити немає про що. Кастовість лише посилюється.
До речі, в плані виїзду з України дві касти теж суттєво різняться. Одні розглядають Україну як свої "пасовища", що повинні забезпечувати "зеленню", тому офіційно нікуди з України не їдуть, але бувають тут рідко. Водночас, другі - мріють як би втекти з України подалі від перших.
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