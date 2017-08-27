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 Общество, Фоторепортаж, За рубежом
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 Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма. ФОТОрепортаж

В Барселоне сотни тысяч человек вышли на массовую акцию против терроризма, организованную в связи с терактами 17 августа, в результате которых погибли 16 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Марш прошел под лозунгом:"No tinc por", что с каталонского переводится, как: "Я не боюсь", участники акции несли транспаранты, флаги и таблички с этой надписью. По данным полиции Барселоны, в акции приняли участие 500 тыс. человек.

Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма 01
Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Каталонии ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма 03
Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма 04
Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма 05

На митинг пришли премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. Таким образом Филипп VI стал первым испанским монархом, посетившим демонстрацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористическая ячейка в Барселоне уничтожена, - глава МВД Испании

Напоминаем, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Ответственность за оба теракта взяло на себя "Исламское государство".


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А от це дурня.Хіба ці люди не бояться що вже завтра,по закінченні акції їх переїде автомобіль з пустоголовим ісламістом за кермом? Чи вони вважають,що подібні акції зупинять всіляких арабських скотів? Певен що ні.Отже треба всім разом викинути ісламських мігрантвів з Європи-хай їдуть назад,налагоджувати життя у своїх країнах,а не диктувати власні "хотілки" та залякувати європейців.
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Молодцы!
Но что это дает? будущие террористы могли идти в рядах демонстрантов
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Страх-це природнє явище,але його подолання є виявом роботи інтелекту,а не простою декларацією " Я не боюся".Треба викоренити причину страху,а не ходити з транспарантами.
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У нас столько людей не вышло даже когда в центре Киева расстреляли больше ста человек... А представьте что бы в Барселоне творилось будь у них такой Януковощ или Барыга... Да наша *революция* показалась маленьким безобидным митингом...
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цитата:*На митинг пришли премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. Источник: https://censor.net.ua/p453069...*_____боятся.что бы волна народного гнева не смыла их в канализацию истории. главное возглавить протесты и... порядок. Можно спокойно почивать на лаврах.
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Королю,в принципі,нема чого паритися-він особа суто номінальна.
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А камион в эту толпу случайно не вьехал?Если нет то слава Богу.
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Сомнительно, что это ИГИЛ. Судя по подготовке теракта действовали дилетанты. Скорее всего россияне наняли случайных людей. Судя по бомбежкам в Сирии, которые делала россия, то теракты должны быть там. Но они в Испании, а это говорит о российском следе. Признание ИГИЛ не бывает официальным, а у россии в ИГИЛ значительное количество людей. Делайте выводы.
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Тут інший аспект бентежить-що в Європі є люди,мігранти,які готові за гроші душити європейців автівкою та рубати мачете.Такого "беспредела" собі жоден відбитий співплемінник європейців недозволить.Проте арабам таке є цілком сприйнятним.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма. ФОТОрепортаж
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