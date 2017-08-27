 Полмиллиона людей вышли в Барселоне на марш против терроризма. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Марш прошел под лозунгом:"No tinc por", что с каталонского переводится, как: "Я не боюсь", участники акции несли транспаранты, флаги и таблички с этой надписью. По данным полиции Барселоны, в акции приняли участие 500 тыс. человек.
На митинг пришли премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. Таким образом Филипп VI стал первым испанским монархом, посетившим демонстрацию.
Напоминаем, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Ответственность за оба теракта взяло на себя "Исламское государство".
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Но что это дает? будущие террористы могли идти в рядах демонстрантов
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