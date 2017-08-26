 Делегация из России на выставке в Испании выдавала украинское пиво за российское. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила украинская журналистка Леся Гасич, передает Цензор.НЕТ.
"На фестивале культур мира, который проходит в испанском городе Сантандер, Украина не представлена, но наш "добрый сосед" решил восполнить этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво "1715" и "Домс", а также польское "Живец". Кроме того, из национальных блюд - китайские пельмени, исконно русские чебуреки и сосиски в тесте", - написала Гасич.
Среди "народных" российский изделий, по словам журналистки, были представлены футболки СССР, матрешки, противогазы, походные рюкзаки, фляги и камуфляжные штаны.
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- Ні,а як?
- Пе-е-рвае.
- А сало знаэте як?
- Ні.
- Фтарое.
- Повбивав би!
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А учитывая, что добрая половина скомуниждена у других...Капец, вяликая однако страна... Бусы и зеркальца, зеркальца и бусы...сука, как можно так всё просрать?
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Это не "просрать" это скорее - вернуться к истокам!
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- Куме,а чи знаєте,як сучі москалі нашу доблесну зброю ШАБЛЯ називають?
- Ні,а як?
- Тіхо, девочки...
- Повбивав би!
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На нашей "Поляна квасова" вуйко дует, а на ихней затягивается...
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Им там надо было еще представить учебники истории и кацапские географические карты - для полноты картины.
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Даже пива собственного, шоб людям показать нету - СВЭРХДЕРЖАВИЩЕбля...)))
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Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спаггети. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московкий Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец.
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков якобы с 18 века уже якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк . На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
В лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, кору ...
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