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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Испания (395) пиво (167) плагиат (100) Россия (72009)

 Делегация из России на выставке в Испании выдавала украинское пиво за российское. ФОТОрепортаж

На фестивале культур мира, который проходит в Испании, российская делегация выдавала украинское пиво за продукт собственного производства.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила украинская журналистка Леся Гасич, передает Цензор.НЕТ.

"На фестивале культур мира, который проходит в испанском городе Сантандер, Украина не представлена, но наш "добрый сосед" решил восполнить этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво "1715" и "Домс", а также польское "Живец". Кроме того, из национальных блюд - китайские пельмени, исконно русские чебуреки и сосиски в тесте", - написала Гасич.

Делегация из России на выставке в Испании выдавала украинское пиво за российское 01

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Делегация из России на выставке в Испании выдавала украинское пиво за российское 02
Делегация из России на выставке в Испании выдавала украинское пиво за российское 03

Среди "народных" российский изделий, по словам журналистки, были представлены футболки СССР, матрешки, противогазы, походные рюкзаки, фляги и камуфляжные штаны.

Делегация из России на выставке в Испании выдавала украинское пиво за российское 04

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Легко могли представить и "свое изобретение - колесо.
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- Куме,а чи знаєте,як москалі наш борщ називают?
- Ні,а як?
- Пе-е-рвае.
- А сало знаэте як?
- Ні.
- Фтарое.
- Повбивав би!

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Почему никто не пишет о том "разнообразии" товаров что представлены ?
А учитывая, что добрая половина скомуниждена у других...Капец, вяликая однако страна... Бусы и зеркальца, зеркальца и бусы...сука, как можно так всё просрать?
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Да там больше 80% made in chaina от футболок до бус.С исконно русского на той выставке продавец Исламбеков и грузчики Джамшут и Равшан
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Так "разнообразие" в стиле африканского племени: блестяшки и побрекушки.
Это не "просрать" это скорее - вернуться к истокам!
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1,5 років тому я показував нашу технологію - суміш дизельного паьного (60%) і води (40%) і як вона чудово горить двом іранцям, працівниками з їхньої нафтової справи. Вони розповідали, що москалі привозять обладнання для нафтової промисловості і встановлюють його в Ірані. Але розпаковуючи обладнання, вони спочатку збивають напис "Made in Ukraine" і чіпляють своє "Made in Muscovy".
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Ну раз пошла такая масть, озвучу свой любимый диалог:

- Куме,а чи знаєте,як сучі москалі нашу доблесну зброю ШАБЛЯ називають?
- Ні,а як?
- Тіхо, девочки...
- Повбивав би!

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Какие позорники эти ватоцефалы,все воруют! Я бы на месте компании ,подала в суд!
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Боцман, то ты просто не разобрался!
На нашей "Поляна квасова" вуйко дует, а на ихней затягивается...
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и ипло наверное у кацапа плоское как лопата с узкими щелочками вместо глаз.
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Не мог Гаврила без обмана.Гаврила пиво воровал.
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Позорные кацапопитеки постыдились свою мочу , именуемую "клинским" , в Испанию привезти .
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А я вам скажу, что российский павильон вполне себе корректный. Ну что ещё кацапы могут в нем разместить, кроме ворованных вещей? Ведь воровство - это ихний самый главный бренд.
Им там надо было еще представить учебники истории и кацапские географические карты - для полноты картины.
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Цікаво було б глянути,що українці привезли на цей фестиваль,як виглядає?
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"На фестивале культур мира, который проходит в испанском городе Сантандер, Украина не представлена ..." Источник: https://censor.net.ua/p453066
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Ничего своего - ни истории, ни побед, ни культуры...
Даже пива собственного, шоб людям показать нету - СВЭРХДЕРЖАВИЩЕбля...)))
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Тю-ю-ю..чужое пиво своим назвали..Мелочь какая. Они реку прихватизировали - и то никто не возмущается. Во всех букварях написано - Волга - великая РУССКАЯ река..Почему млять русская? Их никогда там не жило ! Низовья - татары, центр - чуваши, удмурты и мордва. Да их и сейчас там нету - количество называющих себя русскими больше только в Саратовской области - в других региогнах их меньше... А река почему то русская
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у так русские это собирательное существительное
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Саратов - от татарск.Сары-Тау/Желтая гора. Эта та самая гора,которую русня именует "соколова гора",вблизи от "саратова".
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Они целый Крым выдают за свой. А тут пиво, украли по привычке.
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Как житель дырынды,короче затерянного мира,заявляю-в кацапстане пива нет.Всю юхню под названием "пиво",которое продается в "молодой республике" бомжи Львова,Тернополя,Краматорска пить не будут.
.
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Национальная кухня лапотной паРаши!
Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спаггети. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московкий Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец.
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков якобы с 18 века уже якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк . На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
В лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, кору ...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДелегация из России на выставке в Испании выдавала украинское пиво за российское. ФОТОрепортаж
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