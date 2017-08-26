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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1252) взрывчатка (748) Нацполиция (8505) Донецкая область (4625)

 Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Покровском районе Донецкой области выявлен тайник со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в лесополосе вблизи поселка Михайловка могут быть спрятаны взрывоопасные предметы. На месте правоохранители обнаружили тайник, присыпанный землей, в котором находился целый диверсионный арсенал.

Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Изъято 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных взрывателей для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6 тыс. патронов и 20 кг пластида.

Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция 02
Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция 03

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Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.
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Полицейские занюхали взрывчатку.
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Слава Богу, что не попала к безумным террористам
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данбасяне без роду племени и есть в большинстве своём террористы.сепар на сепаре и сепаром погоняют.плохо их учили Родину любить, вот они и ломают голову свою по сей день, кто же без них теперь будет Украину кормить
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Ихтамнетов или выпонамстреляете? Зрівняти все з землею.
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Саакашвили: Украина и Грузия готовят дело о перевороте
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Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября", - пишит политик
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Терорист з Лугандона зробив селфі з київською патрульною Нацполіцією України, що викликало обурення в соцмережах.Знімок терориста і поліцейської в Facebook опублікував блогер Daniel Rodriguez."Орки серед нас... Це той самий, з параду", - пише він.Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2421
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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