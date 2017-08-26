 Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что в лесополосе вблизи поселка Михайловка могут быть спрятаны взрывоопасные предметы. На месте правоохранители обнаружили тайник, присыпанный землей, в котором находился целый диверсионный арсенал.
Изъято 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных взрывателей для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6 тыс. патронов и 20 кг пластида.
Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.
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