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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:памятник (2219) Нацполиция (8503) вандализм (437) Донецкая область (4623)

 Вандалы на Донетчине повредили памятник воинам 24 бригады ВСУ. ФОТО

В Лиманском районе Донецкой области неизвестные повредили памятник военнослужащим 24 бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратилась староста поселка Ямполь Лиманского района и сообщила, что вблизи поселка Закотное ею выявлен факт повреждения гранитного памятника военнослужащим 24 бригады ВСУ.

Вандалы на Донетчине повредили памятник воинам 24 бригады ВСУ 01

Сейчас полицейские устанавливают мотивы преступления и лиц, причастных к его совершению.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вандалы разрушили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого под Бахмутом. ФОТО

Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.


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Известный российский певец и композитор Алексей Лебединский заявил, что уехал из России потому что ему надоело жлобство, безнадега и грязь


Соответствующее заявление Лебединский опубликовал в Facebook.

"Почему я уехал? Потому что за***ло. Жлобство, грязь на дорогах и в душах, продажность на каждом шагу, воровство, беззаконие, тупые, но хитровы***нные жулики на каждом квадратном метре, безнадега, радость только у пьяных людей и недоумков, сплошное тошнотворное вранье из телека, управляющие гон*оны на ТВ и радио, позабытые страной больные и старики", - пишет российский певец.

При этом Лебединский отмечает, что больше никогда не захочет жить в России.
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В РФ торжественно открыли колонку с водой



Пока ватники хохмят и развлекаются по поводу того, что Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до "положительного", мы с вами имеем возможность наблюдать, как лишь на исходе второго десятилетия XXI века до отдельных жителей России начинают доходить элементарные блага цивилизации, доступные еще древним римлянам. Примечательно, что речь идет не о глухой деревне, а целом областном центре - Томске.

Вандалы на Донетчине повредили памятник воинам 24 бригады ВСУ - Цензор.НЕТ 2184

Вандалы на Донетчине повредили памятник воинам 24 бригады ВСУ - Цензор.НЕТ 721
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вандалам пох. что разрушать,а во время войны(пардон-ато,войны то нет) ,избранный какой то "вандализм".
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когда беня обещал 3 года назад за каждого ватана/сепара 10 килобаксов, все они сидели тише воды, ниже травы.
счас петя народ заставляет беню ненавидеть, зато сепарсакая шваль себя вольготно чувствует. а над преступностью, такое ощущение, что вообще контроль шоколадники потеряли.
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Найти и РАССТРЕЛЯТЬ этих и других подонков-осквернителей по законам военного времени, пусть и объявленного как АТО.
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Чому так слабо відбувається процес просіювання сепарського бидла через СБУ? Не треба думати, що на звільнених територіях вже не залишилося цих покидьків.
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у вати після арада істерика ! тут на форумі просто вакханалія якась ! таке враження що всі адепти пророка шарія тут сидять ! от вони і роблять зло хтось в коментах кречит про бариг і майдан 560 хтось вандалить !
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мотивы там ясны - черти немытые папуасы с рашки или местная гнида сотворили зло одним словом вата. выловить избить и в тюрягу на 15 суток.
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А мы им за это особый статус с благословения цензора.Потому что администрация цензора никак не налижеться зад сепаратистов.
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А в цих гнид,хто це зробив, скоро руки повідсихають.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы на Донетчине повредили памятник воинам 24 бригады ВСУ. ФОТО
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