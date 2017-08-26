 Вандалы на Донетчине повредили памятник воинам 24 бригады ВСУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию обратилась староста поселка Ямполь Лиманского района и сообщила, что вблизи поселка Закотное ею выявлен факт повреждения гранитного памятника военнослужащим 24 бригады ВСУ.
Сейчас полицейские устанавливают мотивы преступления и лиц, причастных к его совершению.
Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.
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Соответствующее заявление Лебединский опубликовал в Facebook.
"Почему я уехал? Потому что за***ло. Жлобство, грязь на дорогах и в душах, продажность на каждом шагу, воровство, беззаконие, тупые, но хитровы***нные жулики на каждом квадратном метре, безнадега, радость только у пьяных людей и недоумков, сплошное тошнотворное вранье из телека, управляющие гон*оны на ТВ и радио, позабытые страной больные и старики", - пишет российский певец.
При этом Лебединский отмечает, что больше никогда не захочет жить в России.
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Пока ватники хохмят и развлекаются по поводу того, что Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до "положительного", мы с вами имеем возможность наблюдать, как лишь на исходе второго десятилетия XXI века до отдельных жителей России начинают доходить элементарные блага цивилизации, доступные еще древним римлянам. Примечательно, что речь идет не о глухой деревне, а целом областном центре - Томске.
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счас петя народ заставляет беню ненавидеть, зато сепарсакая шваль себя вольготно чувствует. а над преступностью, такое ощущение, что вообще контроль шоколадники потеряли.
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