 Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Быть верными защитниками украинского государства, стойко стоять на страже его свободы и независимости поклялись более пяти с половиной сотен первокурсников. Это юноши и девушки, которые по результатам вступительных экзаменов были зачислены на обучение в Национальную академию сухопутных войск. Всего в этом году на обучение в вуз поступили более тысячи молодых украинцев. Среди них почти две сотни участников АТО, шесть из которых отмечены государственными наградами.
Учиться первокурсники будут на четырех факультетах по 10 специальностям. Кроме того, более сотни молодых воинов будут получать военную профессию в Военном колледже сержантского состава.
Поздравить молодых воинов прибыли родные и близкие курсантов, представители органов местной власти и самоуправления, силовых ведомств Львовщины, ректоры львовских вузов, военнослужащие многочисленных иностранных армий, в том числе из США, Канады, Великобритании, Польши, Литовской Республики, Германии, дипломаты.
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Пам'ятайте це.
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Правительство будет увеличивать размер стипендий за счет планового ежегодного сокращения числа стипендиатов. К 2020 году планируются стипендии на уровне 3 723 гривен.вот это аванс...проработал всю жизнь и получил пенсию 1308 грн.так и хочеться спытать:ЗА ЧТО ???
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я уже отработал на нашу страну и нихрена не получаю...
а тут авансом платят в три раза больше
и не известно какую пользу принесёт оный человек...
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Це дуже радує...
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через 5 лет эти мальчишки и девчонки станут на защиту Украины...
В добрый путь! Слава Украине!
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Те люди за свою свободу.
Так не забудьте украинцы,
Служите своему народу.
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Чому зброя до низу
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Дэсь вовка )(уйло внызу мае буты
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я читал, что начиная с 2018 года, качество ткани для украинской военной формы, изменят и по ткани, наша форма не будет уступать английскому и немецкому комку.. стандарт новой ткани уже разработан, стандартизирован, проверен на тестах... и если наши депитуты утвердят военный бюджет на 2018 год, то новая форма пойдет в войска..
PS. я служил еще при Совке, и помню с каким трудом и муками я подбирал себе советское хб и пш (китель с одного размера ,а штаны с другого размера)
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Мы её и перешивали, и перекраивали, а всё равно тухес оставался кацапской жопой и из дерьма не могли сделать что-нибудь по настоящему военное из совдеповского армейского дерьма, даже когда некоторые из нас ехали в отпуск или на дембель.
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