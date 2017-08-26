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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж

Во Львове более полутысячи первокурсников Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Быть верными защитниками украинского государства, стойко стоять на страже его свободы и независимости поклялись более пяти с половиной сотен первокурсников. Это юноши и девушки, которые по результатам вступительных экзаменов были зачислены на обучение в Национальную академию сухопутных войск. Всего в этом году на обучение в вуз поступили более тысячи молодых украинцев. Среди них почти две сотни участников АТО, шесть из которых отмечены государственными наградами.

Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 01
Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": По результатам нынешнего набора, каждый 5-й первокурсник академии Сухопутных войск - участник АТО, - Полторак

Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 03
Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 04
Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 05

Учиться первокурсники будут на четырех факультетах по 10 специальностям. Кроме того, более сотни молодых воинов будут получать военную профессию в Военном колледже сержантского состава.

Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 06

Смотрите: Солдат-срочник на присяге сделал своей девушке предложение руки и сердца под аккомпанемент военного оркестра. ВИДЕО

Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 07
Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 08
Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 09

Поздравить молодых воинов прибыли родные и близкие курсантов, представители органов местной власти и самоуправления, силовых ведомств Львовщины, ректоры львовских вузов, военнослужащие многочисленных иностранных армий, в том числе из США, Канады, Великобритании, Польши, Литовской Республики, Германии, дипломаты.

Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 10

Также читайте: Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком. ФОТО

Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу 11

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Яким боком стипендія до пенсії? Бо тобі так одне до одного приплести схотілося?
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ты не понял к чему?
я уже отработал на нашу страну и нихрена не получаю...
а тут авансом платят в три раза больше
и не известно какую пользу принесёт оный человек...
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Яку державу побудував- те і отримуєш. Так що не скигли.
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кстати напрямую связано - но за шо генералам от 15 тыщ а?
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Путин и среднестатистический рассеянини
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Ну это же фОшисты,ты шо саветских фильмов про втечественную вайну не смотрел?
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Маладой рабочій,а нехер нам тут ..уйло потрібен?
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Ну нам-це мені,в першу чергу.Та і всім адекватним користувачам даного ресурсу,спподіваюсь.Мені,власне кажучи,зовсім не подобається бачити ...бало ...уйла. Уразумел,рабочий мололодой?
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а мне не нравятся укзатели..можешь сбегать к модератору и пустить там слезу..
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сразу бы и насточил..что тебе не нравится..ато нам..мы..
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Та ти,мабудь,не через ту заводскую проходную вийшов,маладой рабочій.Не вивела вона тебе в люди...
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Та боронь Боже! Слова Фатьянова,музика Мокроусова. Пісня називається "Когда весна прийдет", з кінофільму "Весна на Заречной улице".Виконує М.Рибніков. Вчи матеріальну частину,маладой рабочий.
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Уїбав би раз того Хуйла. Було б достатньо!
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Наконец-то мазепинки стали отшивать вместо обычных кепи.
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до 2013 года набор составлял около 100 человек, а с 2014 начали увеличивать и довели до 500 человек.. тоже самое и в харьковских военных вузах...
через 5 лет эти мальчишки и девчонки станут на защиту Украины...
В добрый путь! Слава Украине!
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Ценою жизни заплатили,
Те люди за свою свободу.
Так не забудьте украинцы,
Служите своему народу.
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зараз і я би поступав у військовий ВУЗ, а тоді я воєнщинну вважав геть непотрібною, від армії відкосив
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я тоже при совке откосил от армии-не хотел служить империи зла
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Ой, скрепы это не выдержат. Алибасов рискует быть следующим заключенным после режисера( которого намедни обвинили в воровстве денег что хуйло ему давал на картины)
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UA NNN
Чому зброя до низу
========
Дэсь вовка )(уйло внызу мае буты
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Будьте злыми к рсуким тварям. Всегда! И помните,- от Сяну до Дону!!!!
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смотрю на военную форму на курсантах и вижу как удачно команда Бирюкова выбрала лекала и размеры... форма отлично сидит в плечах, на поясе, шея и длина рукава тоже отлично угаданы(или просчитаны).. форма на курсантах сидит отлично.. казалось бы, что это малозначительно, но(!!!) именно с формы начинается отношение народа к армии и отношение солдата и офицера к себе как к военному (именно через форму)..
я читал, что начиная с 2018 года, качество ткани для украинской военной формы, изменят и по ткани, наша форма не будет уступать английскому и немецкому комку.. стандарт новой ткани уже разработан, стандартизирован, проверен на тестах... и если наши депитуты утвердят военный бюджет на 2018 год, то новая форма пойдет в войска..
PS. я служил еще при Совке, и помню с каким трудом и муками я подбирал себе советское хб и пш (китель с одного размера ,а штаны с другого размера)
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Помню при Сйопаной Совковой Совдепии, когда служил на ракетном полигоне в Астраханской кацапском тухесе, как я ненавидел совдеповскую военную форму.
Мы её и перешивали, и перекраивали, а всё равно тухес оставался кацапской жопой и из дерьма не могли сделать что-нибудь по настоящему военное из совдеповского армейского дерьма, даже когда некоторые из нас ехали в отпуск или на дембель.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПервокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж
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