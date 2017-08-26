EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Фоторепортаж
  917  21
Материалы по теме:
Все про:взятка (4411) Закарпатье (1475) прокуратура (3139) чиновник (1453)

 Сотрудник "Укртрансбезопасности" задержан на Закарпатье при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области при получении 6 тыс. грн взятки сотрудниками прокуратуры совместно с СБУ задержан чиновник "Укртрансбезопасности".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Указанную сумму главный специалист отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте управления "Укртрансбезопасности" в Закарпатской области требовал и получил от местного жителя за содействие в изготовлении лицензии на перевозку пассажиров на такси, а также легковыми автомобилями на заказ.

Сотрудник Укртрансбезопасности задержан на Закарпатье при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За совершение данного преступления задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За 6 тыс грн дадут 10 лет. Круто, надо воровать миллиарды, тогда откупишься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так сепаратисты сидят в ВР , а за буханку хлеба сворованного дают 5 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько таких в КМ , ВР и АП вы их задержите. А ещё лучше при побеге застрелите аХметку. От него всё зло идёт в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас в Киеве какой-то мужик разгромил три офиса Киевэнерго, а это имущество Рината Леонидовича. Так арестовали его.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот теперь ясно какие суды и какой у нас порох. Жаль , что он не имеет ни гордости ни чести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за порванный портрет барыги - 4 года, а спорошенил 2 лярда - 100 лямов отстегни и гуляй
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А депутаты так и не объяснили украинцам откуда у них дворцы и кареты. Ну допустим часть из них альфонсами по совместительству работает , часть на содержании мам и сестер. А остальные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полтора месяца депутатского отпуска? При нынешних ценах и оплат за квартиру КАК МОЖНО СТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ? Да еще за границей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ойц, та перестань. Мне уже совсем всеравно, сына уговариваю свалить с этой клоаки, он упирается, говорит, что верит в будущее Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они , что сами себя посадят ? Балога их всех держит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"А в гостиннице "Советской" поселился мирный грек"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не по чину берет,надо борзыми щенками брать было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Борзых не надо оскорблять , они очень преданные . А это просто мразь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Н.В.Гоголь.Комедия "Ревизор"(1836),д.1,явл.1.Слова судьи Аммоса Федоровича Ляпкина-Тяпкина:"Грешки орешкам рознь.Я вот всем открыто говорю,что беру взятки,но чем-борзыми щенками.Это совсем иное дело".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Адвокаты могут спокойно брать с Цензора тексты своих защитных речей. Ну, например, - мальчиком он хорошо учился в школе, но потом попал под дурное влияние Ахметова и депутатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" но мне, тогда еще не пьющему, попалась пьющая компания".. В песнях весь текст для адвокатов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока будет корупцыя нифуя тута не будет !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Закарпатській області найбільше приватних каміонів,там на тих дозволах ці ділки заробляють такі гроші,що ви в свому житті не заробите. Тому сміятись що така маленька сума тут не доречно
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник "Укртрансбезопасности" задержан на Закарпатье при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти