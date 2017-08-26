 Сотрудник "Укртрансбезопасности" задержан на Закарпатье при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Указанную сумму главный специалист отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте управления "Укртрансбезопасности" в Закарпатской области требовал и получил от местного жителя за содействие в изготовлении лицензии на перевозку пассажиров на такси, а также легковыми автомобилями на заказ.
За совершение данного преступления задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
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