 Незаконная свалка медицинских отходов выявлена под Киевом, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщили в департаменте комуникаций ГУ НП в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
На место происшествия прибыли сотрудники Вышгородского отдела полиции и задокументировали нарушение.
Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов.
Также принимаются необходимые меры по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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