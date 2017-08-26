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Все про:Киевская область (1687) мусор (463) Нацполиция (8499)

 Незаконная свалка медицинских отходов выявлена под Киевом, - Нацполиция. ФОТО

Десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и отходами органического происхождения лежали под открытым небом в лесополосе в одном из сел Вышгородского района.

Об этом сообщили в департаменте комуникаций ГУ НП в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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На место происшествия прибыли сотрудники Вышгородского отдела полиции и задокументировали нарушение.

Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов.

Также принимаются необходимые меры по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды.

Незаконная свалка медицинских отходов выявлена под Киевом, - Нацполиция 01Незаконная свалка медицинских отходов выявлена под Киевом, - Нацполиция 02

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Оказывается у Садового таки длинные руки
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Ну это уже через чур,надо уважать и любить свою землю а не поганить её - найти виновных и заставить вылизывать языками.
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У нас коттеджный городок Золоче рядом. Так свиньи обслуживающие этот городок, притащили к нам в лес мешки с говном с конюшни и всякий мусор в виде листьев и ещё какой то дряни. Поймали этих мудаков на второй ходке...
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Как обычно какой-то главврач с**дил деньги на утилизацию.
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Отходы органического происхождения - это аппендециты и грыжи в кулёчках?
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