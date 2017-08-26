 Полиция установила личность ликвидированного наемника из РФ, которым оказался гражданин Украины. ФОТО

Об этом сообщает департамент коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Тело было обнаружено военнослужащими после столкновения с диверсионно-разведывательной группой противника у Водяного под Мариуполем в октябре 2016 года. Его забрали с поля боя и доставили в морг. При себе диверсант, одетый в камуфляж с нашивками РФ, имел разгрузку, автомат Калашникова с подствольным гранатометом, карту местности", - говорится в сообщении.
В дальнейшем тело терориста обменяли на своих погибших, однако полицейские имели образцы ДНК и отпечатки пальцев, чтобы установить личность участника НВФ. Было установлено, что в украинских базах человека с такими отпечатками нет. С помощью Интерпола дактилоскопическая карта была направлена в РФ, откуда пришла информация о том, что отпечатки, вероятно, принадлежат гражданину Украины 1977 года рождения.
Как выяснилось позже, мужчина последнее время проживал в Орске Оренбургской области (РФ), откуда и отправился на войну в Украине и вступил в ряды террористов. Согласно базам данных, воевал в составе первой мотострелковой бригады "ДНР", участвовал в боевых действиях в Иловайске, штурмовал Дебальцево и Углегорск. В интервью российским СМИ предатель говорил, что приехал "победить фашизм", поскольку не желает жить в такой стране, забыв, что уже давно проживает совсем в другом государстве.
Данные мужчины "пробили" по всем базам, в результате чего установили его родителей, которые жили в г. Марганце Днепропетровской области. Однако при проверке оказалось, что они уже умерли. Чтобы найти других родных, правоохранителям пришлось в буквальном смысле "изучить" историю семьи, отследить перемещения ее членов.
Шаг за шагом правоохранители выяснили, что в начале 2000-х годов террорист платил алименты, и вышли на его жену.
Женщина опознала своего бывшего мужа по фото.
"Полиция выполнила задачу - личность боевика установлена, родных оповестили о его судьбе", - подытожили в полиции.
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он мог просто оставить наши документы и продолжать числиться "гражданином" Украины будучи гражданином кацапии
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воевать за деньгипобедить хфашизм
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теперь в сраном "орске" можно его погонялом назвать какое-нибудь обосцаное заведение...
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дети за родителей не отвечают)))
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