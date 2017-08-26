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 Политика Украины, Общество
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Все про:боевик (19089) опознание (56) Нацполиция (8497) наемник (272)

 Полиция установила личность ликвидированного наемника из РФ, которым оказался гражданин Украины. ФОТО

наемник

Правоохранителям удалось опознать гражданина Украины, который когда-то эмигрировал в РФ, а затем вернулся убивать своих соотечественников.

Об этом сообщает департамент коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Тело было обнаружено военнослужащими после столкновения с диверсионно-разведывательной группой противника у Водяного под Мариуполем в октябре 2016 года. Его забрали с поля боя и доставили в морг. При себе диверсант, одетый в камуфляж с нашивками РФ, имел разгрузку, автомат Калашникова с подствольным гранатометом, карту местности", - говорится в сообщении.

В дальнейшем тело терориста обменяли на своих погибших, однако полицейские имели образцы ДНК и отпечатки пальцев, чтобы установить личность участника НВФ. Было установлено, что в украинских базах человека с такими отпечатками нет. С помощью Интерпола дактилоскопическая карта была направлена в РФ, откуда пришла информация о том, что отпечатки, вероятно, принадлежат гражданину Украины 1977 года рождения.

Как выяснилось позже, мужчина последнее время проживал в Орске Оренбургской области (РФ), откуда и отправился на войну в Украине и вступил в ряды террористов. Согласно базам данных, воевал в составе первой мотострелковой бригады "ДНР", участвовал в боевых действиях в Иловайске, штурмовал Дебальцево и Углегорск. В интервью российским СМИ предатель говорил, что приехал "победить фашизм", поскольку не желает жить в такой стране, забыв, что уже давно проживает совсем в другом государстве.

Полиция установила личность ликвидированного наемника из РФ, которым оказался гражданин Украины 01

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Данные мужчины "пробили" по всем базам, в результате чего установили его родителей, которые жили в г. Марганце Днепропетровской области. Однако при проверке оказалось, что они уже умерли. Чтобы найти других родных, правоохранителям пришлось в буквальном смысле "изучить" историю семьи, отследить перемещения ее членов.

Шаг за шагом правоохранители выяснили, что в начале 2000-х годов террорист платил алименты, и вышли на его жену.

Женщина опознала своего бывшего мужа по фото.

"Полиция выполнила задачу - личность боевика установлена, родных оповестили о его судьбе", - подытожили в полиции.
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спасибо за информативное фото. Я сразу его узнал. Похож на Пашинского.
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Не на Бойко больше похож и даже не Бойко , а скорее Королевская в камуфляже .
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Пишут пусть корректно -бывший гражданин Украины,а на момент смерти гражданин РФ. По национальности он вполне мог быть кацапом. Пусть все кацапы,недовольные Украиной выезжают в РФ,это по крайней мере более порядочно,чем жить в Украине,ненавидеть ее и гадить на нее.Так что скатертью дорога и не возвращайтесь назад с оружием,а то вернетесь в паРашу в гробу.
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не факт что он бывший по документам, т.к у нас за 2 гражданства ничего не делают
он мог просто оставить наши документы и продолжать числиться "гражданином" Украины будучи гражданином кацапии
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Тут нигде не сказано что он имел гражданство рф. Просто проживал там имея гражданство Украины.
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называется сырье для фотошопа. Пририсуй сам морду какую ты хочешь...
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А че рожу то прикрыли? Страна должна знать своих уродов.
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Бо в нього є дитина, яка не має відповідати за такого батька.
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обычное говно которое приехало воевать за деньги победить хфашизм
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не много ли чести для террориста и предателя? и кто платил за все эти "исследования"?
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платил? Похоже на байку это "расследование"
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Когда закончится абсурд с ретушированием рож? Тем более у ТРУПА годичной давности. Что это за троллинг блеать?!
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А зачем этот позор его бывшей жене и главное - ребёнку, который похоже по данным статьи уже взрослый парень или взрослая девушка.
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Украину много посещает наших "соотечественников - кормильцев" . Мы , народ Украины , этим "патриотам" платим пенсию . Ватные обезьяны им тоже что-то платят . Где правда ?
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Чому морда заштрихована ?!
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Морда перед смертью обещала рассказать правду .
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Вот как в Оренбургской области волнуют права русскоязычных в Украине...
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Типичный хохол.. Не хватает только косы в руках и поля пшеницы ...И чтобы жинка кринку молока принесла после косьбы......
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ну,хоть лобик героически поморщил перед зашкваром ...
теперь в сраном "орске" можно его погонялом назвать какое-нибудь обосцаное заведение...
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Мразота! Земля ему железобетоном. После освобождения Донбасса и Крымамногие ответят за свои преступления. Чернобыль будут осваивать, пока не подохнут..
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от сахи креста 37 годом пованиювает
дети за родителей не отвечают)))
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На хера было ещё и деньги тратить на розыски родных этой мрази, закопали в лесопосадке и дело с концом.
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Собаке собачья смерть и презрение своего народа.
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а корове коровья...что вы собак цепляете???собаки это прекрасные животные,а вы их сэтим говном сравниваете.
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Давно надо понять спецслужбам что кровавая Гэбня днлает ставку на местечковых "контрас",ведь кацапа Российского сразу выдает говор и наречие которое очень тяжело убирается,так вот местную "контру" вычислять надо по их страничкам в социальных сетях,особенно в Одноксосниках.Там сразу видно сепар это или лояльно настроенный гражданин.
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русский мир подох,сказал Гиркин и теперь мы позор в глазах всего мира.
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Вполне мог быть из Марганца,поскольку там при вводе в эксплуатацию лентоткацкой фабрики в 70 х годах приперлось много кацапского биомусора из педерации,так что мог быть этническим лишнехромосомным
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Зря устанавливали . Не нужно это ни бывшей жене ни ребенку . Издох - туда ему и дорога .
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Какая мразь была и сколько еше таких мразей предателей и коллаборантов, ходит по земле! Фууууу!
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Получается в Украине гражданская война! Ну так давайте разделим Украину на части, это интересно всем и руським и америкашкам. Ну ничего Америка не может сделать против Рашки. А жидовским сказкам только лохи верят.Удачи лохам.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция установила личность ликвидированного наемника из РФ, которым оказался гражданин Украины. ФОТО
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