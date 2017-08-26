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 Мало было уцелеть в Украине - теперь надо еще выжить дома: как живут в России вернувшиеся с Донбасса наемники

Воевавшие на Донбассе российские наемники после возвращения домой сталкиваются с многими трудностями. Никаких льгот им не предоставляют, работу найти очень трудно. Многие едва сводят концы с концами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

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Российский наемник Андрей Камаев приехал на Донбасс в конце сентября 2014 года. Его переполнял патриотизм: Андрей был убежден, что, воюя против "фашистов и нацистов", он идет по стопам своего деда-разведчика. Об украинской армии, противостоящей пророссийским наемникам, 49-летний Камаев говорит исключительно в терминах кремлевской телепропаганды. Он признает, что у него были и другие мотивы: хотелось помочь восстановить "русский мир" и не допустить предполагаемого расширения НАТО.

Однако всем его мечтам о военной славе быстро пришел конец. 1 февраля 2015 года Камаев получил ранение под Дебальцево. Рядом с ним взорвалась мина, левая нога оказалась раздробленной. Его доставили в соседнюю больницу, однако нужных медикаментов там не было, и у Камаева началась гангрена. Врачи были вынуждены ампутировать ногу до бедра. Камаеву повезло - он, в отличие от многих других российских наемников, приехавших воевать в Украину, - остался жив. Дома, в Петербурге, Камаев передвигается на костылях в надежде, что когда-нибудь к этому приспособится.

Ему, как и тысячам таких же никем не признанных "ветеранов" разжигаемого Кремлем конфликта, никакой особой славы не досталось. Война тянется уже четвертый год, и конца ей не видно. На родине российских наемников никто не встречал как героев. Почти все вернулись израненными - если не физически, то психологически. Никаких льгот им не предоставляют, работу найти очень трудно. Многие едва сводят концы с концами. Хуже того: вернувшихся из Донбасса разделяют острые идеологические противоречия, они по-разному видят дальнейшую стратегию и по-разному оценивают случившееся. Это не дает им объединиться, чтобы громко заявить о своих нуждах.

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Часть воевавших на востоке Украины входят в "Союз добровольцев Донбасса", которым руководит бывший глава так называемой "ДНР" Александр Бородай. Эта группа тесно связана с Кремлем через советника российского президента Владислава Суркова: Сурков считается куратором этого конфликта, и бывшие наемники недолюбливают его за чрезмерную элитарность. Еще одна организация - "Движение Новороссии". Ее возглавляет российский полковник Игорь Гиркин (Стрелков), командовавший группировками пророссийских террористов в первые месяцы войны. Многие воевавшие в Донбассе считают его предателем из-за того, что он отступил из Славянска под напором украинской армии. Гиркина в итоге отозвали в Москву. На запрос Радио Свобода об интервью он не ответил.

Андрей Камаев, со своей стороны, организовал в Петербурге неправительственную организацию "Ветераны Новороссии". Заместитель Камаева, 41-летний Денис Щинкоренко, участвовал в битве за Иловайск - ее часто называют самым кровавым сражением этой войны. "Ветераны Новороссии" помогают российским наемникам, вернувшимся из Донбасса или до сих пор участвующим в боевых действиях на востоке Украины. Многие из них озлоблены и очень недовольны неопределенностью своего будущего, говорит Камаев.

Мало было уцелеть в Украине - теперь надо еще выжить дома: как живут в России вернувшиеся с Донбасса наемники 01

Денис Щинкоренко (слева) и Андрей Камаев на Донбассе


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Разговоры, которые корреспондент Радио Свобода провел более чем с десятком других наемников в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге, подтверждают эту оценку. Тысячи российских граждан, воевавших в Украине, оказались практически исключенными из общества. Им трудно вернуться к нормальной жизни. Бывшие наемники не получают никакой официальной государственной поддержки. Камаев живет на ничтожную государственную пенсию, которую ему назначили не за военную службу, а "за то, что я инвалид, - точно такую же я бы получал, если бы меня на улице сбил троллейбус". В этом есть какая-то горькая ирония: мало было уцелеть на фронте в Украине - теперь надо еще выжить дома.

В России бевики чувствуют себя забытыми. Вероятно, причина хотя бы отчасти кроется в том, что их не признавали изначально. Президент России Владимир Путин не исключал, что в Украине могут воевать россияне, приехавшие туда по собственному желанию, но он категорически отрицал, что Россия их вооружает. Кремль до сих пор не признает своей роли в разжигании этого конфликта.

По сути, Россия сформировала из "добровольцев" большую и мощную "армию-посредника", что позволяет Путину с некоторой мерой правдоподобия отрицать участие регулярной российской армии в конфликте. Сами боевики от этой войны фактически ничего не получают.

По оценкам Камаева, "Ветераны Новороссии" насчитывают три тысячи членов, другие организации не раскрывают свои цифры. Общее число россиян, добровольно воевавших на территории Украины, неизвестно.

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Большинство российских боевиков, с которыми удалось связаться корреспонденту Радио Свобода, - обычные граждане с разным уровнем военной подготовки. Их готовность взять в руки оружие объясняется самыми разными причинами - от патриотизма до авантюризма. Многие из них просили не называть их имен, и причины здесь тоже разные: кто-то боится, что о том, чем они занимаются, узнают родственники, кто-то опасается, что участие в военном конфликте плохо скажется на перспективах трудоустройства, кто-то вообще находится в розыске.

Корреспондент Радио Свобода встречался с Камаевым в Петербурге накануне Дня воздушно-десантных войск. Этот день, 2 августа, отмечается в России с большой помпой. А вот для воевавших на Донбассе боевиков никто никаких торжеств не устраивал. В их честь улицы не украшают флагами, и никто из вернувшихся с Донбасса не получил медали за доблесть.

Единственное место, где сохраняется память об их преступлених, - темный подвал в одном из старых домов в центре Петербурга. "Музей воинской доблести Донбасса" (именно так именуется этот подвал) заполнен разнообразными артефактами, которые наемники привезли с войны. Пули и артиллерийские снаряды, коллекции значков с гербами различных боевых единиц, фотографии пророссийских пропагандистов (в числе которых обнаружились британский блогер и американский радиоведущий), мемориал убитым боевикам, зловещие позывные которых еще некоторое время назад были известны всем, - их застекленные фотографии развешены по всем стенам.

Мало было уцелеть в Украине - теперь надо еще выжить дома: как живут в России вернувшиеся с Донбасса наемники 02

"Музей" боевиков


26-летний "Академик", получивший свое прозвище за умение читать карты, показывает шлем, который он называет "особым" ("Академик" облачен в камуфляж, на правом рукаве красуется надпись: "Мы научим вас вести диалог"). "Внутри этого шлема сохранились мозги украинского нациста", - с улыбкой объясняет он, воспроизводя все штампы кремлевской пропаганды.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Уважаемый господин Президент, помилуйте моего сына. Не могу понять, как он очутился в тех местах", - мать задержанного на Донбассе ефрейтора армии РФ Агеева. ВИДЕО

По словам Щинкоренко, большинство боевиков, которые приходят к "Ветеранам Новороссии", жалуются на серьезные психологические проблемы. Многие говорят, что война их "изменила". "В известной степени мы там и остаемся, на этой войне, - говорит Щинкоренко. - Я пытаюсь понять, действительно ли связанный с войной травматический синдром просто синдром, или это фундаментальное изменение личности".

Камаев вспоминает бойца, который покончил с собой: "Он вернулся, жил один. Скорее всего, никому не рассказал, что был в Донбассе, не с кем было об этом поговорить".

"Ветераны Новороссии" - существующие за счет пенсии Камаева и доходов от мелкого бизнеса, совладельцем которого является Щинкоренко (так, по крайней мере, они сами говорят) - хотя бы дают бывшим боевикам возможность встретиться и обсудить проблемы с трудоустройством.

Российская экономика переживает не лучшие времена, так что вариантов у них немного. Многие признают, что работы с достойной зарплатой не нашли и вынуждены подрабатывать в теневом секторе. Кое-кто добавляет, что единственный вариант заработать - уехать наемником в другие горячие точки. В Сирию, например.

Виталий, как раз в этот момент заглянувший к "Ветеранам Новороссии", свою фамилию называть не стал, но рассказал, что три года воевал "добровольцем" на востоке Украины, а потом вернулся домой - с женой, которую встретил в Донецке. Вопросы трудоустройства его тоже очень волнуют. По его словам, многие его знакомые пытаются устроиться на стройках в Москве, некоторые уехали пытать счастья в Керчь, где в данный момент строится мост, который должен соединить Россию с аннексированным полуостровом.

Камаев говорит, что сейчас желающих ехать воевать в Донбассе значительно меньше, чем раньше. Общественная поддержка и сбор средств на подобные инициативы уже не те, что три года назад. Те, кто еще мог бы поехать, знают, что риск погибнуть слишком велик, что воевавшие в Донбассе вернулись домой разочарованными и что создать "Новороссию" им не удалось.

То, что боевые действия заморожены и обстрелы стали куда менее интенсивными, отбило желание ехать в Донбасс у тех, кто ищет серьезного боевого опыта. Хотя по данным украинских военных и ОБСЕ число погибших за первое полугодие 2017 года оказалось в два раза больше, чем за тот же период 2016 года.

Услышав вопрос об официальной военной поддержке со стороны России, Камаев поначалу смутился, но потом признал, что, да, ее тоже стало меньше.

Перед "Ветеранами Новороссии" стоит цель: они хотят добиться от правительства официального статуса для воевавших в Украине наемников. Достичь этого нелегко, но именно от официального признания зависит их будущее. Пока в этом направлении не сделано практически ничего. Камаев знает, что продавливать эту инициативу именно сейчас нецелесообразно - это равнозначно тому, чтобы требовать от России официально признать свое участие в этой войне. "Чем меньше мы будем просить для себя, тем больше, наверное, государство будет нас уважать", - говорит он.

Заместитель Камаева Щинкоренко уверен, что даже и без признания на официальном уровне российских боевиков, воевавших в Донбассе, когда-нибудь все равно станут считать "героями": "Мы хорошие. Все зависит от того, кто окажется у власти и кто напишет учебники истории".
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Лучше, когда они будут гнить в паРаше, пока не созреют до понимания - кому нужны Новоотсосии - ему или царю с боярами...
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Для сравнения не хватает сравнения, как живут участники АТО. Просто пропагандой попахивает.
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Приїдь та подивися. І не принюхуйся до того, чого нема.
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Короче… все в шоколаде как я понял?
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Украинский офицер Сергей Романовский, потерявший на Донбассе ногу, совершил 75-й прыжок с парашютом и готовится писать диссертацию. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/452842/ukrainskiyi_ofitser_sergeyi_romanovskiyi_poteryavshiyi_na_donbasse_nogu_sovershil_75yi_pryjok_s_parashyutom/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64629933
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а ты "государственное" немецкое тв (на него ватка часто ссылается) посмотри - тебе пропогандоны расскажут все
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На нем.тв уже года два ни одной новости про Украину. Все новости можно разделить на три категории. Трамп, беженцы, погода) вот такая реальность.
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Проститутка нужна для одного конкретного дела. Потом ее выбрасывают на улицу.
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у Сирию им одна дорога, если бы вату с Украины тоже у Сирию, любишь кое-кого- давай, у Сирию.
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Приблизно так вони "живуть"-
"А перед вами все цветет
За вами все горит
Не надо думать с вами тот
Кто все за вас решит
Безногие, безрукие вернетесь по домам
Обоссаные паперти наградой будут вам.."
Почти по В.Высоцкому.
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Как страшно жить( Срать я хотела на этих кацапских выблядков. Расскажите как "хорошо" живется нашим хлопцам,защищавшим нас и вернувшимся оттуда.
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недовольны они, смотри ты, а пулю в лоб не хочешь?
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Александр Сотник: Сифилис «русского мира»

Последняя попытка сохранить имперский труп обречена на провал по объективным причинам.
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пусть создают сообщества педеранов новоотсоссии,со списками членов,именами и адресами...
скоро пригодится..
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бесславные ублюдки... даже те, кто выжил сами вручили себе чёрную метку.
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Одна нога тут, другая там Из Украины вернулся частично
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А кто ему мешал застрелиться когда был на Донбассе.Сейчас бы и проблем не было.
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Хорошо тому жівьотца
У ково одна нога.
У колена penis нє трьотца
І нєнадо сапога.
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*...теперь надо еще выжить дома:...*____кому это интересно? Живите себе сами,пауки в банке
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нафиг мне знать о трудностях этих австралопитеков..?
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Не пропадет ваш скорбный труд. И дум высокое стремленье го*но уйдет на удобренье. Пусть горят в аду сепары.
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и чо?оно нам надо,их горести и печали?в россии многие без мозгов живут и умирают,всех не пережалеешь
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Твари они все. Безмозглые твари - любители русского мира.
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Дебилизм пропагандой не лечится, что заслужили того и получили! Хорошо, что пока их не судят за незаконное наемничество, но после Пуйло и этот день прийдет. Готовтесь убогие!
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Какая пропаганда? Ты хоть сам в это веришь?
Идут туда кто за деньги, кто просто укров пострелять. Возможно 1% под пропагандой, но тем уже и в нормальной жизни не помочь.
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Зато Камаев никогда не скажет, что его ноги не будет в Украине. Одна нога теперь удобрила украинскую землю и осталась на всегда
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 4 ч.4 часа назад

. Хороша страна Россия!
Там пасётся конь в пальто.
Там родился, жил и умер,
Знаменитый дед Пихто.

Мало было уцелеть в Украине - теперь надо еще выжить дома: как живут в России вернувшиеся с Донбасса наемники - Цензор.НЕТ 2407
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а будет таких слишком много - посадят на баржи и утопят
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Ты никому мразь не нужен. Кацапы не умеют сострадать, мы тебя ненавидим и желаем всего наихудшего, а власти твоей на тебя и таких как ты - вообще на рать. херой млять
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Кацапы умеют сострадать , когда хоронят своих "героев" . Ему не повезло , он выжил .
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когда то я думал что нохчи слишком жестоко обходятся с пленными кацапами в Ичкерии, но сейчас я понимаю что подругому с этими жывотными наверно нельзя было, и чечены резали их не от жестокости, а потому что поняли что подругому нельзя объяснить.
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...а не пробовал гоп-стоп в россии применить, ведь опыт обращения с оружием есть.
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отсутствие ноги мешает промышлять гоп-стопом, если нарвется на кого то кто сможет дать отпор - сложно убежать.
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я имел ввиду банду из таких "героев" сколотить...а нашим спецам надо помогать им это делать....гибридка же ведь.
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эти гибриды человека и свиньи - бракованные и бесполезные для использования
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жаль, что пидорок камаев был только подстрелен, а не пошел на удобрение украинской земли...
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Первая фотка в статье очень удачная - прямо-таки реклама турпоездок в недороссию: "Если любишь риск и есть лишние конечности - сынок, отправляйся на Донбасс!"
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Скоро еще вас тварей будут судить за наемничество, которое предусматривает уголовное наказание даже на Федерашке.
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В музее республики обезьян не хватает еще сакрального лифта, и фото херов днр, с размазанными по стенкам ливером, именно так путлер "награждает " особо отличившихся обезьян.
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жалітися- це особливість кацапів, хай вас жаліє Хуйло, для тебе все? завершилося логічно, не буду називати тебе тим, чим ти є, спокутуй, що заробив і радій, що живий залишився, від мене ні жалю, ні прощення немає таким, як ти, єдине, що хочу побажати-хай твої негаразди, які заробив, будуть в тебе попереду, а сьогоднішнє ниття-хай буде квіточками
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Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный хуйло".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомМало было уцелеть в Украине - теперь надо еще выжить дома: как живут в России вернувшиеся с Донбасса наемники
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