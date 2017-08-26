 Мало было уцелеть в Украине - теперь надо еще выжить дома: как живут в России вернувшиеся с Донбасса наемники

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время Российский наемник Андрей Камаев приехал на Донбасс в конце сентября 2014 года. Его переполнял патриотизм: Андрей был убежден, что, воюя против "фашистов и нацистов", он идет по стопам своего деда-разведчика. Об украинской армии, противостоящей пророссийским наемникам, 49-летний Камаев говорит исключительно в терминах кремлевской телепропаганды. Он признает, что у него были и другие мотивы: хотелось помочь восстановить "русский мир" и не допустить предполагаемого расширения НАТО.Однако всем его мечтам о военной славе быстро пришел конец. 1 февраля 2015 года Камаев получил ранение под Дебальцево. Рядом с ним взорвалась мина, левая нога оказалась раздробленной. Его доставили в соседнюю больницу, однако нужных медикаментов там не было, и у Камаева началась гангрена. Врачи были вынуждены ампутировать ногу до бедра. Камаеву повезло - он, в отличие от многих других российских наемников, приехавших воевать в Украину, - остался жив. Дома, в Петербурге, Камаев передвигается на костылях в надежде, что когда-нибудь к этому приспособится.Ему, как и тысячам таких же никем не признанных "ветеранов" разжигаемого Кремлем конфликта, никакой особой славы не досталось. Война тянется уже четвертый год, и конца ей не видно. На родине российских наемников никто не встречал как героев. Почти все вернулись израненными - если не физически, то психологически. Никаких льгот им не предоставляют, работу найти очень трудно. Многие едва сводят концы с концами. Хуже того: вернувшихся из Донбасса разделяют острые идеологические противоречия, они по-разному видят дальнейшую стратегию и по-разному оценивают случившееся. Это не дает им объединиться, чтобы громко заявить о своих нуждах.Часть воевавших на востоке Украины входят в "Союз добровольцев Донбасса", которым руководит бывший глава так называемой "ДНР" Александр Бородай. Эта группа тесно связана с Кремлем через советника российского президента Владислава Суркова: Сурков считается куратором этого конфликта, и бывшие наемники недолюбливают его за чрезмерную элитарность. Еще одна организация - "Движение Новороссии". Ее возглавляет российский полковник Игорь Гиркин (Стрелков), командовавший группировками пророссийских террористов в первые месяцы войны. Многие воевавшие в Донбассе считают его предателем из-за того, что он отступил из Славянска под напором украинской армии. Гиркина в итоге отозвали в Москву. На запрос Радио Свобода об интервью он не ответил.Андрей Камаев, со своей стороны, организовал в Петербурге неправительственную организацию "Ветераны Новороссии". Заместитель Камаева, 41-летний Денис Щинкоренко, участвовал в битве за Иловайск - ее часто называют самым кровавым сражением этой войны. "Ветераны Новороссии" помогают российским наемникам, вернувшимся из Донбасса или до сих пор участвующим в боевых действиях на востоке Украины. Многие из них озлоблены и очень недовольны неопределенностью своего будущего, говорит Камаев.

Денис Щинкоренко (слева) и Андрей Камаев на Донбассе



Разговоры, которые корреспондент Радио Свобода провел более чем с десятком других наемников в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге, подтверждают эту оценку. Тысячи российских граждан, воевавших в Украине, оказались практически исключенными из общества. Им трудно вернуться к нормальной жизни. Бывшие наемники не получают никакой официальной государственной поддержки. Камаев живет на ничтожную государственную пенсию, которую ему назначили не за военную службу, а "за то, что я инвалид, - точно такую же я бы получал, если бы меня на улице сбил троллейбус". В этом есть какая-то горькая ирония: мало было уцелеть на фронте в Украине - теперь надо еще выжить дома.В России бевики чувствуют себя забытыми. Вероятно, причина хотя бы отчасти кроется в том, что их не признавали изначально. Президент России Владимир Путин не исключал, что в Украине могут воевать россияне, приехавшие туда по собственному желанию, но он категорически отрицал, что Россия их вооружает. Кремль до сих пор не признает своей роли в разжигании этого конфликта.По сути, Россия сформировала из "добровольцев" большую и мощную "армию-посредника", что позволяет Путину с некоторой мерой правдоподобия отрицать участие регулярной российской армии в конфликте. Сами боевики от этой войны фактически ничего не получают.По оценкам Камаева, "Ветераны Новороссии" насчитывают три тысячи членов, другие организации не раскрывают свои цифры. Общее число россиян, добровольно воевавших на территории Украины, неизвестно.Большинство российских боевиков, с которыми удалось связаться корреспонденту Радио Свобода, - обычные граждане с разным уровнем военной подготовки. Их готовность взять в руки оружие объясняется самыми разными причинами - от патриотизма до авантюризма. Многие из них просили не называть их имен, и причины здесь тоже разные: кто-то боится, что о том, чем они занимаются, узнают родственники, кто-то опасается, что участие в военном конфликте плохо скажется на перспективах трудоустройства, кто-то вообще находится в розыске.Корреспондент Радио Свобода встречался с Камаевым в Петербурге накануне Дня воздушно-десантных войск. Этот день, 2 августа, отмечается в России с большой помпой. А вот для воевавших на Донбассе боевиков никто никаких торжеств не устраивал. В их честь улицы не украшают флагами, и никто из вернувшихся с Донбасса не получил медали за доблесть.Единственное место, где сохраняется память об их преступлених, - темный подвал в одном из старых домов в центре Петербурга. "Музей воинской доблести Донбасса" (именно так именуется этот подвал) заполнен разнообразными артефактами, которые наемники привезли с войны. Пули и артиллерийские снаряды, коллекции значков с гербами различных боевых единиц, фотографии пророссийских пропагандистов (в числе которых обнаружились британский блогер и американский радиоведущий), мемориал убитым боевикам, зловещие позывные которых еще некоторое время назад были известны всем, - их застекленные фотографии развешены по всем стенам.

"Музей" боевиков



26-летний "Академик", получивший свое прозвище за умение читать карты, показывает шлем, который он называет "особым" ("Академик" облачен в камуфляж, на правом рукаве красуется надпись: "Мы научим вас вести диалог"). "Внутри этого шлема сохранились мозги украинского нациста", - с улыбкой объясняет он, воспроизводя все штампы кремлевской пропаганды.По словам Щинкоренко, большинство боевиков, которые приходят к "Ветеранам Новороссии", жалуются на серьезные психологические проблемы. Многие говорят, что война их "изменила". "В известной степени мы там и остаемся, на этой войне, - говорит Щинкоренко. - Я пытаюсь понять, действительно ли связанный с войной травматический синдром просто синдром, или это фундаментальное изменение личности".Камаев вспоминает бойца, который покончил с собой: "Он вернулся, жил один. Скорее всего, никому не рассказал, что был в Донбассе, не с кем было об этом поговорить"."Ветераны Новороссии" - существующие за счет пенсии Камаева и доходов от мелкого бизнеса, совладельцем которого является Щинкоренко (так, по крайней мере, они сами говорят) - хотя бы дают бывшим боевикам возможность встретиться и обсудить проблемы с трудоустройством.Российская экономика переживает не лучшие времена, так что вариантов у них немного. Многие признают, что работы с достойной зарплатой не нашли и вынуждены подрабатывать в теневом секторе. Кое-кто добавляет, что единственный вариант заработать - уехать наемником в другие горячие точки. В Сирию, например.Виталий, как раз в этот момент заглянувший к "Ветеранам Новороссии", свою фамилию называть не стал, но рассказал, что три года воевал "добровольцем" на востоке Украины, а потом вернулся домой - с женой, которую встретил в Донецке. Вопросы трудоустройства его тоже очень волнуют. По его словам, многие его знакомые пытаются устроиться на стройках в Москве, некоторые уехали пытать счастья в Керчь, где в данный момент строится мост, который должен соединить Россию с аннексированным полуостровом.Камаев говорит, что сейчас желающих ехать воевать в Донбассе значительно меньше, чем раньше. Общественная поддержка и сбор средств на подобные инициативы уже не те, что три года назад. Те, кто еще мог бы поехать, знают, что риск погибнуть слишком велик, что воевавшие в Донбассе вернулись домой разочарованными и что создать "Новороссию" им не удалось.То, что боевые действия заморожены и обстрелы стали куда менее интенсивными, отбило желание ехать в Донбасс у тех, кто ищет серьезного боевого опыта. Хотя по данным украинских военных и ОБСЕ число погибших за первое полугодие 2017 года оказалось в два раза больше, чем за тот же период 2016 года.Услышав вопрос об официальной военной поддержке со стороны России, Камаев поначалу смутился, но потом признал, что, да, ее тоже стало меньше.Перед "Ветеранами Новороссии" стоит цель: они хотят добиться от правительства официального статуса для воевавших в Украине наемников. Достичь этого нелегко, но именно от официального признания зависит их будущее. Пока в этом направлении не сделано практически ничего. Камаев знает, что продавливать эту инициативу именно сейчас нецелесообразно - это равнозначно тому, чтобы требовать от России официально признать свое участие в этой войне. "Чем меньше мы будем просить для себя, тем больше, наверное, государство будет нас уважать", - говорит он.Заместитель Камаева Щинкоренко уверен, что даже и без признания на официальном уровне российских боевиков, воевавших в Донбассе, когда-нибудь все равно станут считать "героями": "Мы хорошие. Все зависит от того, кто окажется у власти и кто напишет учебники истории".