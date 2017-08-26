 Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.В 2017 году прошел уже второй авиационный фестиваль в честь Дня Независимости, организованный командой Валентина Резниченко. В его рамках состоялось трехчасовое авиашоу с участием 20 самолетов, также зрители увидели выступления парашютистов."Люди всегда завидовали птицам, их умению подниматься в небо, быть на самом деле свободными. История Украины - это история о том, как мы долгие годы пытались расправить свои "крылья", стать по-настоящему свободным и независимым. Уже второй год подряд мы празднуем День Независимости, организовывая авиашоу "Свободное небо". В этом году был побит прошлогодний рекорд - во время полета парашютисты развернули два флага, один из них 9 на 12 метров. Это самый большой флаг Украины, который когда-либо поднимался в небо", - отметил председатель ДнепроОГА Валентин Резниченко.На авиашоу перед зрителями выступили воздушные асы из Днепра, Харькова, Киева, Запорожья. Особое внимание зрителей вызвали полеты самолетов "Як-52", "Су-31", а также пилотажной группы "реактивщиков" "L-29", которые помощью дымов нарисовали в небе сердце. В завершении перфоманса реактивные самолеты изобразили в небе флаг Украины. Также зрители увидели самолеты "Mooney", "Cessna" и "Piper". Обязательными условиями для пилотов во время шоу были сохранение безопасных высот и контроль линии пилотажа: его разрешалось показывать не ближе 200 метров к людям.

На празднике были представлены развлечения для всех возрастов: площадки для детских игр и развлечений, выставка-ярмарка hand-made, фуд-корты. После авиашоу выступили известные украинские группы Tril, Selfy, "Скрябин". Вход на авиафестиваль второй год подряд был бесплатным.