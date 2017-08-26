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 Политика Украины
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Все про:авиация (1829) Днепропетровщина (1346) шоу (112) Резниченко (92)

 Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Масштабное авиашоу "Свободное небо" в селе Майском на Днепропетровщине, состоявшееся в День Независимости, посетило более 25 тысяч зрителей.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В 2017 году прошел уже второй авиационный фестиваль в честь Дня Независимости, организованный командой Валентина Резниченко. В его рамках состоялось трехчасовое авиашоу с участием 20 самолетов, также зрители увидели выступления парашютистов.

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 01

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 02

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 03

"Люди всегда завидовали птицам, их умению подниматься в небо, быть на самом деле свободными. История Украины - это история о том, как мы долгие годы пытались расправить свои "крылья", стать по-настоящему свободным и независимым. Уже второй год подряд мы празднуем День Независимости, организовывая авиашоу "Свободное небо". В этом году был побит прошлогодний рекорд - во время полета парашютисты развернули два флага, один из них 9 на 12 метров. Это самый большой флаг Украины, который когда-либо поднимался в небо", - отметил председатель ДнепроОГА Валентин Резниченко.

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 04

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 05

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 06

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 07

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 08

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 09

На авиашоу перед зрителями выступили воздушные асы из Днепра, Харькова, Киева, Запорожья. Особое внимание зрителей вызвали полеты самолетов "Як-52", "Су-31", а также пилотажной группы "реактивщиков" "L-29", которые помощью дымов нарисовали в небе сердце. В завершении перфоманса реактивные самолеты изобразили в небе флаг Украины. Также зрители увидели самолеты "Mooney", "Cessna" и "Piper". Обязательными условиями для пилотов во время шоу были сохранение безопасных высот и контроль линии пилотажа: его разрешалось показывать не ближе 200 метров к людям.

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 10

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 11

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 12

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко 13

На празднике были представлены развлечения для всех возрастов: площадки для детских игр и развлечений, выставка-ярмарка hand-made, фуд-корты. После авиашоу выступили известные украинские группы Tril, Selfy, "Скрябин". Вход на авиафестиваль второй год подряд был бесплатным.
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Добрые, светлые лица на фото украинцев, разве сравнить это приятное глазу зрелище с перекошеными от злобы харями "духовных" из-за поребрика? Слава Украине!!
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Sevcity‏ @SevcityLackyman 10 ч.10 часов назад

Татуся Бо ...Канонада, канонадіще пуканів. Вториє сутки пилаєт століца запоребриківщини і не тіки...

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко - Цензор.НЕТ 10000
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а это шо? испохабили скрепу

Парад на Красной площади 9 мая 2010 года, посвящённый 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Начало парада - в 10:00.
В параде приняли участие военные из стран антигитлеровской коалиции - США, Великобритании, Польши и Франции общей численностью около тысячи человек. От Франции в параде приняли участие лётчики эскадрильи «Нормандия-Неман», от Великобритании - солдаты 2-й роты, 1-го батальона Уэльского полка, от США - военнослужащие 2-го батальона 18-го пехотного полка, высаживавшегося в Нормандии[2], от Польши - рота почётного караула Войска Польского.


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малоизвестная история написания одной популярной песни

ПЛАЧ ЄРЕМІЇ _ ВОНА
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАвиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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