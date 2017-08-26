 Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
В 2017 году прошел уже второй авиационный фестиваль в честь Дня Независимости, организованный командой Валентина Резниченко. В его рамках состоялось трехчасовое авиашоу с участием 20 самолетов, также зрители увидели выступления парашютистов.
"Люди всегда завидовали птицам, их умению подниматься в небо, быть на самом деле свободными. История Украины - это история о том, как мы долгие годы пытались расправить свои "крылья", стать по-настоящему свободным и независимым. Уже второй год подряд мы празднуем День Независимости, организовывая авиашоу "Свободное небо". В этом году был побит прошлогодний рекорд - во время полета парашютисты развернули два флага, один из них 9 на 12 метров. Это самый большой флаг Украины, который когда-либо поднимался в небо", - отметил председатель ДнепроОГА Валентин Резниченко.
На авиашоу перед зрителями выступили воздушные асы из Днепра, Харькова, Киева, Запорожья. Особое внимание зрителей вызвали полеты самолетов "Як-52", "Су-31", а также пилотажной группы "реактивщиков" "L-29", которые помощью дымов нарисовали в небе сердце. В завершении перфоманса реактивные самолеты изобразили в небе флаг Украины. Также зрители увидели самолеты "Mooney", "Cessna" и "Piper". Обязательными условиями для пилотов во время шоу были сохранение безопасных высот и контроль линии пилотажа: его разрешалось показывать не ближе 200 метров к людям.
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Татуся Бо ...Канонада, канонадіще пуканів. Вториє сутки пилаєт століца запоребриківщини і не тіки...
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Парад на Красной площади 9 мая 2010 года, посвящённый 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Начало парада - в 10:00.
В параде приняли участие военные из стран антигитлеровской коалиции - США, Великобритании, Польши и Франции общей численностью около тысячи человек. От Франции в параде приняли участие лётчики эскадрильи «Нормандия-Неман», от Великобритании - солдаты 2-й роты, 1-го батальона Уэльского полка, от США - военнослужащие 2-го батальона 18-го пехотного полка, высаживавшегося в Нормандии[2], от Польши - рота почётного караула Войска Польского.
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ПЛАЧ ЄРЕМІЇ _ ВОНА
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