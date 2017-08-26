 Наемник 9-го полка "ДНР" Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.
"Складские запасы Гемостопа и жгутов Эсмарха одного из подразделений уровня бригада/полк, одного из Армейских Корпусов.
Для тех, кто не понимает - полк / бригада имеет численность ЛС около 1000 человек (грубо). Хотелось бы понимать, кто и с какой целью не корректно информирует - либо вводит в заблуждение - руководство МО и докладывает, что военнослужащие якобы получают качественное бесплатное медицинское обслуживание и полностью укомплектованы жгутами, ИПП, гемостатиками?" - пишет российский наемник.
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И гуманитарку рыжую привезут
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а как воину денеера без жгута?
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Сдохните твари !
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А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, ни мужа, ни сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.
А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на по фиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.
Была Украина, и дом, и свобода...
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас?
Разбитые семьи, сироты, калеки,
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом!
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Родоначальник рода Степан Гелюх родился в 1720 году в Лохвицкой сотне Лубенского полка.
С 1759 года он был атаманом Крыловского куреня Запорожской Сечи.
С 1769 года - полковник.
Все его дети и внуки тоже были козаками.
Сейчас много Гелюхов (Гелехов, Гелихов) проживает в Кировоградской области.
А вот теперь нашелся оборотень, который стреляет в своих, может даже в своих далеких братьев по крови... Хотя, какой он теперь брат.
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