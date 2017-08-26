EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  3621  35
Материалы по теме:
Все про:боевик (19087) Россия (72003) Донбасс (15862)

 Наемник 9-го полка "ДНР" Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками. ФОТО

Российский наемник Анатолий Гелюх пожаловался, что у одного из "подразделений" террористов "ДНР" заканчиваются запасы Гемостопа и жгутов Эсмарха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

Смотрите также: "Алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто", - наемник из РФ рассказал о состоянии "армии ДНР". ФОТО

"Складские запасы Гемостопа и жгутов Эсмарха одного из подразделений уровня бригада/полк, одного из Армейских Корпусов.
Для тех, кто не понимает - полк / бригада имеет численность ЛС около 1000 человек (грубо). Хотелось бы понимать, кто и с какой целью не корректно информирует - либо вводит в заблуждение - руководство МО и докладывает, что военнослужащие якобы получают качественное бесплатное медицинское обслуживание и полностью укомплектованы жгутами, ИПП, гемостатиками?" - пишет российский наемник.

Наемник 9-го полка ДНР Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское командование запретило террористам "Л/ДНР" и местным жителям разглашать данные о потерях, - ИС

Наемник 9-го полка ДНР Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками 02

Наемник 9-го полка ДНР Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками 03

Наемник 9-го полка ДНР Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками 04

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як є труни- то й досить. А як немає- то й біс з ним, гноєм ляжете в нашу землю, москалі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего, сейчас торговые партнеры помогут
И гуманитарку рыжую привезут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та и ООН с Красным крестом подсуетятся - подгонят медикаментов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что они жрут эти жгуты? Пусть сопоги и жгуты снимают с убитых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просьба к МО РФ - обеспечьте их клизьмами в достаточном количестве!!!! Народ УКРАИНЫ очень просит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для чего в безымянной канаве жгуты , бинты и гемостатики ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А к чему эта информация? Хотят помощи от Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть собирают тысячелетник с подорожником - назад, к "духовности", "православию"... И подальше от этих "гейропских бездуховных штучек"... А кровь лучше всего молитвой останавливать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они уже предупредили, что все конфискуют себе в местных больницах и у жителей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
))))) умиляет эта непосредственность...Ватаны!!! ,каждый из вас, уже является жгутом(гандоном) ...пользуйтесь и не скулите)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для Героев России - ничего нежалко!!! МОГУ БЕСПЛАТНО ОТПРАВИТЬ АНАЛИЗ КАЛА!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раше важно снарядов побольше прислать , а отходы их не интересуют !!
Сдохните твари !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, ни мужа, ни сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.
А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на по фиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.
Была Украина, и дом, и свобода...
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас?
Разбитые семьи, сироты, калеки,
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В наборе не хватает жгута на горло для скрепных террористов и местной ваты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь предки этого Гелюха - украинцы.
Родоначальник рода Степан Гелюх родился в 1720 году в Лохвицкой сотне Лубенского полка.
С 1759 года он был атаманом Крыловского куреня Запорожской Сечи.
С 1769 года - полковник.
Все его дети и внуки тоже были козаками.

Сейчас много Гелюхов (Гелехов, Гелихов) проживает в Кировоградской области.
А вот теперь нашелся оборотень, который стреляет в своих, может даже в своих далеких братьев по крови... Хотя, какой он теперь брат.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНаемник 9-го полка "ДНР" Анатолий Гелюх показал, что РФ прекратила снабжение жгутами, бинтами и гемостатиками. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти