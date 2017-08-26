 Украинские Су-27 и Ан-26 примут участие в авиапоказе в Польше. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Летный и инженерно-технический состав 831-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр завершил подготовку к участию в международном авиационном показе International Airshow-2017, который будет проходить в польском Радоме.
"На данный момент украинские военные летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняются на малых и предельно малых высотах. Выполнение петли Нестерова, "колокола", боевых разворотов с поворотом во внутреннюю сторону, боевых разворотов с "бочками", перевернутый полет, имитация захода на посадку с шасси, проходы на малой и большой скоростях никого не оставят равнодушными", - говорится в сообщении.
Показ состоится 26-27 августа. Украина будет представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-26.
Фото: пресс-служба МО
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а вечером, собираясь лечь спать, ты обязательно заглядываешь под кровать... А вдруг там сидит Порошенко?
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АНДРЕЙ ПОЛТАВА
https://www.youtube.com/watch?v=toZEpvlYtXA&t=0s
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Чомусь згадався Скнилів..
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Тьфу...тьфу...тьфу...постучи по дереву...если окажется кацап под рукой,можно ему по репе
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