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Все про:авиация (1826) Минобороны (5308) Польша (4036) шоу (110)

 Украинские Су-27 и Ан-26 примут участие в авиапоказе в Польше. ФОТОрепортаж

26-27 августа украинские военные летчики примут участие в авиационном показе International Airshow-2017 в польском Радоме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Летный и инженерно-технический состав 831-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр завершил подготовку к участию в международном авиационном показе International Airshow-2017, который будет проходить в польском Радоме.

"На данный момент украинские военные летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняются на малых и предельно малых высотах. Выполнение петли Нестерова, "колокола", боевых разворотов с поворотом во внутреннюю сторону, боевых разворотов с "бочками", перевернутый полет, имитация захода на посадку с шасси, проходы на малой и большой скоростях никого не оставят равнодушными", - говорится в сообщении.

Показ состоится 26-27 августа. Украина будет представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-26.

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Украинские Су-27 и Ан-26 примут участие в авиапоказе в Польше 01Украинские Су-27 и Ан-26 примут участие в авиапоказе в Польше 02

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Украинские Су-27 и Ан-26 примут участие в авиапоказе в Польше 03Украинские Су-27 и Ан-26 примут участие в авиапоказе в Польше 04

Фото: пресс-служба МО
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вдачі, гарного показу програми й вдалого повернення додому!!!
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Первый раз он и без меня летал,шо в этот раз меня возьмет?
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кошка бросила котят, Порошенко виноват...
а вечером, собираясь лечь спать, ты обязательно заглядываешь под кровать... А вдруг там сидит Порошенко?
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Парад в Киеве разозлил оккупантов. Чатрулетка.
АНДРЕЙ ПОЛТАВА
https://www.youtube.com/watch?v=toZEpvlYtXA&t=0s
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Эх жаль не посмотрю на это шоу...летчикам желаю показать высший класс!!
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А тем временем Польша переругалась с Макроном.
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И поляки шовинисты вонючие типа кацапов, и жабоедам я не верю - они с нацистами вместе амеров с англичанами мочили...
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помирятся. Полякам это точно не выгодно. Рынок.
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Постоянно растущий парк действительно летающей авиации ВВС Украины это, конечно отлично, но нужно как-то решать вопрос его замены, я не эксперт в авиации и о военных возможностях самолётов состоящих у нас на вооружении вообще не ведаю. Но, с другой стороны техника стареет не только морально, постепенно изнашиваются все комплектующие элементы самолетов, рано или поздно они свой ресурс выработают, а Украина производит только военно-транспортные самолёты. Как по мне нужно уже сейчас как-то решать этот вопрос. От себя, желаю нашим ребятам удачи, уверен на них в небе как всегда будут смотреть с восторгом.
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Интересно то как - будут рекламировать паРашный авиапром...
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UA 5 копійок
Чомусь згадався Скнилів..
========
Тьфу...тьфу...тьфу...постучи по дереву...если окажется кацап под рукой,можно ему по репе
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Это что,вся наша авиация?За то очередной Хенерал в авиации появился,впрочем как и на флоте,скоро на каждый военный самолёт будет по Хенералу,а на каждый катер по АдмиралЮ,правда свадебных,но какой Гавнокомандующий,такие и нукеры
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинские Су-27 и Ан-26 примут участие в авиапоказе в Польше. ФОТОрепортаж
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