 Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, на ул. Грушевского в районе Автовокзала столкнулись три транспортных средства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам А.Марченко, по предварительной версии, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу движения автомобиля "Митцубиси", где он столкнулся с автобусом. В свою очередь автобус откинуло на микроавтобус, который ехал в попутном с ним направлении.
По состоянию на 21.30 А.Марченко сообщила, что за медицинской помощью после ДТП обратились три человека.
Позднее советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что в данном ДТП пострадало "около 11 человек" и один человек погиб.
Думская
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