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 Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Крупное ДТП произошло вечером в пятницу в Одессе.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, на ул. Грушевского в районе Автовокзала столкнулись три транспортных средства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам А.Марченко, по предварительной версии, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу движения автомобиля "Митцубиси", где он столкнулся с автобусом. В свою очередь автобус откинуло на микроавтобус, который ехал в попутном с ним направлении.

По состоянию на 21.30 А.Марченко сообщила, что за медицинской помощью после ДТП обратились три человека.

Позднее советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что в данном ДТП пострадало "около 11 человек" и один человек погиб.

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Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция 01

Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В столице сгорела маршрутка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция 03

Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция 04

Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция 05

Фото - Думская
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За те в рашці загинуло 17 вахтових осіб, їхавших на будівництво кисчанського мосту. Автобус тупо упав у воду.
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