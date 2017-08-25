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 Политика Украины
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Все про:Россия (71997) Янукович (32587) Кобзон (297)

 Журналист назвал предполагаемый адрес беглого Януковича в Подмосковье. ФОТОрепортаж

Беглый экс-президент Виктор Янукович вероятней всего живет в 25 км от Москвы по адресу с. Баковка, ул. Лесная 26а.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Валерий Калныш.

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"Если верить Кобзону - Янукович его сосед. 20 минут, гугл и адрес установлен. Исходные, как известно, следующие:
1. с. Баковка. Баковка находится в 25 км от Москвы и является районом г. Одинцово. 2. Дача. Цитата Кобзона: "В Баковке забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович". Дом у Кобзона непростой. Он живет на бывшей даче маршала Павла Рыбалко. Прожил дважды Герой Советского союза там недолго, всего пару лет, и умер в 1948 году. Дача находится в районе, который местные называют "Маршальские дачи". Помимо Рыбалко там были дачи Семена Буденного, маршала Баграмяна, партийных функционеров - Анастаса Микояна (должностей много, больше всего работал в сфере торговли) и Екатерины Фурцевой (министр культуры СССР). Теперь, собственно, адрес. Естественно, ориентир это словосочетание "дача Рыбалко". Найти ее непросто, но и нетрудно) - с. Баковка, ул. Лесная 25а. Дом действительно стоит в лесу и относится к ДСК "Баковка" (дачно-строительный кооператив)", - написал он.

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"Обратим внимание на слова Кобзона про "забор к забору". На сайте "домзамкадом", в статье посвященной дому Кобзона (http://www.domzamkad.ru/articl…/gde-zhivet-iosif-kobzon.html), похоже, сфотографирован тот самый забор, "Китайская стена". Судя по всему, за этим забором находится дом по адресу ул. Лесная 25б, предположительное место пребывания Януковича (интересный момент - на яндекс-карте он не указан, возможно потому что, как сказал Кобзон "Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами")", - отметил журналист.

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"Китайская стена"?

Журналист назвал предполагаемый адрес беглого Януковича в Подмосковье 02

Дом Кобзона, бывшая дача маршала Рыбалко


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Соседи Януковича-Кобзона


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На Яндекс-картах дом по Лесной 24б сразу не изображается


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Предположительный адрес проживания Януковича


"Есть вариант - Янукович живет по адресу ул. Лесная 26а. К сожалению, гугл-карты не дают возможности рассмотреть подробно этот самый забор и сторону, в которой он находится. И немного о ценах - дом Кобзона оценивают в 260 млн руб (4,4 млн долларов). На одном сайте по продаже недвижимости (https://odintsovo.cian.ru/kupit-dom-moskovskaya-oblast-odi…/ ) соседи Януковича-Кобзона торгуют дом за 124 млн руб (2,1 млн долларов)", - резюмировал Калныш.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Долбаный сосед": журналисты разыскали дом Януковича в элитном коттеджном городке в Ростове-на-Дону. ВИДЕО

Напомним, Янукович бежал с Украины 23 февраля 2014 года и с тех пор скрывается в России. Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.
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Вообщем Йося здал своего соседа и гос.тайну РФ... - бьют наверное уже старого где нибудь на подвале....
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Бажано, щоб спеціалісти навістили проффесора як "Гіві"(з "джмілями")
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а там пеньки для легитимного пенькобежца есть?
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Хана дачfм, думаю пожfр начнется от случайного грибника. Аминь.
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шо то ОБМЕЛЬЧАЛ Федрыч))))))
Раньше у него собаки в большей будке жили)))
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Вышлите хряку парочку фоток Межигорья, чтобы он головой о стену начал биться.
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Це якась х.йня!Твою жiнку згвалтували,але той,хто це зробив,нам не досягаем
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И кому нах нужно где оно пасется?Вот страусов жалко,как они?И пеньки,включая азирова.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖурналист назвал предполагаемый адрес беглого Януковича в Подмосковье. ФОТОрепортаж
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