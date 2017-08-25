 Журналист назвал предполагаемый адрес беглого Януковича в Подмосковье. ФОТОрепортаж

"Если верить Кобзону - Янукович его сосед. 20 минут, гугл и адрес установлен. Исходные, как известно, следующие:
1. с. Баковка. Баковка находится в 25 км от Москвы и является районом г. Одинцово. 2. Дача. Цитата Кобзона: "В Баковке забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович". Дом у Кобзона непростой. Он живет на бывшей даче маршала Павла Рыбалко. Прожил дважды Герой Советского союза там недолго, всего пару лет, и умер в 1948 году. Дача находится в районе, который местные называют "Маршальские дачи". Помимо Рыбалко там были дачи Семена Буденного, маршала Баграмяна, партийных функционеров - Анастаса Микояна (должностей много, больше всего работал в сфере торговли) и Екатерины Фурцевой (министр культуры СССР). Теперь, собственно, адрес. Естественно, ориентир это словосочетание "дача Рыбалко". Найти ее непросто, но и нетрудно) - с. Баковка, ул. Лесная 25а. Дом действительно стоит в лесу и относится к ДСК "Баковка" (дачно-строительный кооператив)", - написал он.
"Обратим внимание на слова Кобзона про "забор к забору". На сайте "домзамкадом", в статье посвященной дому Кобзона (http://www.domzamkad.ru/articl…/gde-zhivet-iosif-kobzon.html), похоже, сфотографирован тот самый забор, "Китайская стена". Судя по всему, за этим забором находится дом по адресу ул. Лесная 25б, предположительное место пребывания Януковича (интересный момент - на яндекс-карте он не указан, возможно потому что, как сказал Кобзон "Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами")", - отметил журналист.
"Китайская стена"?
Дом Кобзона, бывшая дача маршала Рыбалко
Соседи Януковича-Кобзона
На Яндекс-картах дом по Лесной 24б сразу не изображается
Предположительный адрес проживания Януковича
"Есть вариант - Янукович живет по адресу ул. Лесная 26а. К сожалению, гугл-карты не дают возможности рассмотреть подробно этот самый забор и сторону, в которой он находится. И немного о ценах - дом Кобзона оценивают в 260 млн руб (4,4 млн долларов). На одном сайте по продаже недвижимости (https://odintsovo.cian.ru/kupit-dom-moskovskaya-oblast-odi…/ ) соседи Януковича-Кобзона торгуют дом за 124 млн руб (2,1 млн долларов)", - резюмировал Калныш.
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Раньше у него собаки в большей будке жили)))
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