 Журналист назвал предполагаемый адрес беглого Януковича в Подмосковье. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал журналист Валерий Калныш."Если верить Кобзону - Янукович его сосед. 20 минут, гугл и адрес установлен. Исходные, как известно, следующие:1. с. Баковка. Баковка находится в 25 км от Москвы и является районом г. Одинцово. 2. Дача. Цитата Кобзона: "В Баковке забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович". Дом у Кобзона непростой. Он живет на бывшей даче маршала Павла Рыбалко. Прожил дважды Герой Советского союза там недолго, всего пару лет, и умер в 1948 году. Дача находится в районе, который местные называют "Маршальские дачи". Помимо Рыбалко там были дачи Семена Буденного, маршала Баграмяна, партийных функционеров - Анастаса Микояна (должностей много, больше всего работал в сфере торговли) и Екатерины Фурцевой (министр культуры СССР). Теперь, собственно, адрес. Естественно, ориентир это словосочетание "дача Рыбалко". Найти ее непросто, но и нетрудно) - с. Баковка, ул. Лесная 25а. Дом действительно стоит в лесу и относится к ДСК "Баковка" (дачно-строительный кооператив)", - написал он."Обратим внимание на слова Кобзона про "забор к забору". На сайте "домзамкадом", в статье посвященной дому Кобзона ( http://www.domzamkad.ru/articl…/gde-zhivet-iosif-kobzon.html ), похоже, сфотографирован тот самый забор, "Китайская стена". Судя по всему, за этим забором находится дом по адресу ул. Лесная 25б, предположительное место пребывания Януковича (интересный момент - на яндекс-карте он не указан, возможно потому что, как сказал Кобзон "Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами")", - отметил журналист.

"Китайская стена"?

Дом Кобзона, бывшая дача маршала Рыбалко





Соседи Януковича-Кобзона





На Яндекс-картах дом по Лесной 24б сразу не изображается





Предположительный адрес проживания Януковича

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Напомним, Янукович бежал с Украины 23 февраля 2014 года и с тех пор скрывается в России. Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.

Напомним, Янукович бежал с Украины 23 февраля 2014 года и с тех пор скрывается в России. Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.