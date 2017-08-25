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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО. ФОТОрепортаж

В Чикаго проходит выставка украинских художников. Среди представленных работ и картина "Лицо войны" - портрет Путина из гильз, собранных на Донбассе в зоне АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Анастасия Рингис, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно два года назад художница Марченко Дарья позвонила и попросила: "Мне нужны пули для картины". Такие необычные просьбы врезаются в память так, что потом вряд ли забудешь. В этот день я как раз была в АТО, вместе с Виталиком Дейнегой мы мчались какими-то проселочными дорогами от одних подопечных к другим. "Нужны пули". "Будут пули". Помню, что в тот день попросила многих волонтеров передать Даше пули. Я знаю, что пули привозили ей из АТО килограммами все, кто мог. Из пуль разного калибра и цвета (оказывается, у них так много цветов и оттенков) Даша сконструировала невероятную работу - портрет Путина. При разном освещении на его лице проявляются разные эмоции: от гнева, злости до скорби.… Я думаю, сложно сосчитать сколько "оттенков Путина" можно увидеть на картине. Хотя можно ли назвать это картиной, скорее метафизическим порталом, порталом в бессознательное. Я мечтаю, наконец, расшифровать интервью с Дашей, и обязательно это сделаю, потому что то, как художники осмысливают и как понимают пространство и время - бесценно", - рассказала она.

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"Вижу это нашему проекту "Земельна відповідь", в котором участвуют 12 крутых художников. Их рефлексии иногда просто вскрывают черепную коробку, и заставляют "перетрусить" все свои прежние убеждения и понимания. Вчера у Даши открылась выставка в Чикаго. Посмотрите, как ярко могут высказываться украинские художники. Мы не виделись с Дашей уже больше года, теперь она колесит по миру (у меня свой мультик "Даша-путешественница", слежу за ней внимательно). Ее выставки - это самая настоящая soft power. Путин, сотканный из пуль, выставлялся не только в галереях, а в здании ООН и других организаций, которые имеют отношение к геополитическим процессам", - резюмировала Рингис.

В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО 01В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО 02В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО 03В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО 04В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО 05В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО 06

Отметим, что накануне Дня Независимости Украины в украинском Институте современного искусства (UIMM) в Чикаго открылась выставка картин Дарьи Марченко. На выставке представлена серия произведений "Пять элементов войны": работы "Мозг войны", "Сердце войны", "Лицо войны", "Плоть войны", "Пятый элемент или Человек-Ракушка-Деньги". работы выполнены из гильз, собранных в зоне АТО на Донбассе, элементов снайперской винтовки, осколков и частей гранат и даже фрагментов ракеты "Град". Так, "Лицо войны" - портрет Путина выполнен из 5 000 гильз, переданных автору из зоны АТО.
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как пить дать путин - это лицо войны ((((

ЭТО - ЗЛО СНАРЯДЫ и ВЕСЬ ВОЕНТОРГ в одном "ЛИЦЕ"
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Рядом можна повесить такой же портрет Пеци,два сапога пара с Фуйлом
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Портрет %уйла должен выкладываться из презервативов .
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Виктор Степаненко - вот тоже не понятно - потратить столько времени на этого козла (работа потрясающая конечно)... Киборга с ДАП нужно было сделать с такого материала войны... - был бы шедевр на всегда...
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Не знаю, может быть я не прав, но для любого политика хуже всего это забвение - ну зачем рекламировать х....а? Плохая реклама это тоже реклама! Кажется Саркози очень огорчался, если про него не печатали анекдоты в прессе.
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У якутского скульптора смотрелся б органичней........
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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