 В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Анастасия Рингис, передает Цензор.НЕТ.
"Примерно два года назад художница Марченко Дарья позвонила и попросила: "Мне нужны пули для картины". Такие необычные просьбы врезаются в память так, что потом вряд ли забудешь. В этот день я как раз была в АТО, вместе с Виталиком Дейнегой мы мчались какими-то проселочными дорогами от одних подопечных к другим. "Нужны пули". "Будут пули". Помню, что в тот день попросила многих волонтеров передать Даше пули. Я знаю, что пули привозили ей из АТО килограммами все, кто мог. Из пуль разного калибра и цвета (оказывается, у них так много цветов и оттенков) Даша сконструировала невероятную работу - портрет Путина. При разном освещении на его лице проявляются разные эмоции: от гнева, злости до скорби.… Я думаю, сложно сосчитать сколько "оттенков Путина" можно увидеть на картине. Хотя можно ли назвать это картиной, скорее метафизическим порталом, порталом в бессознательное. Я мечтаю, наконец, расшифровать интервью с Дашей, и обязательно это сделаю, потому что то, как художники осмысливают и как понимают пространство и время - бесценно", - рассказала она.
"Вижу это нашему проекту "Земельна відповідь", в котором участвуют 12 крутых художников. Их рефлексии иногда просто вскрывают черепную коробку, и заставляют "перетрусить" все свои прежние убеждения и понимания. Вчера у Даши открылась выставка в Чикаго. Посмотрите, как ярко могут высказываться украинские художники. Мы не виделись с Дашей уже больше года, теперь она колесит по миру (у меня свой мультик "Даша-путешественница", слежу за ней внимательно). Ее выставки - это самая настоящая soft power. Путин, сотканный из пуль, выставлялся не только в галереях, а в здании ООН и других организаций, которые имеют отношение к геополитическим процессам", - резюмировала Рингис.
Отметим, что накануне Дня Независимости Украины в украинском Институте современного искусства (UIMM) в Чикаго открылась выставка картин Дарьи Марченко. На выставке представлена серия произведений "Пять элементов войны": работы "Мозг войны", "Сердце войны", "Лицо войны", "Плоть войны", "Пятый элемент или Человек-Ракушка-Деньги". работы выполнены из гильз, собранных в зоне АТО на Донбассе, элементов снайперской винтовки, осколков и частей гранат и даже фрагментов ракеты "Град". Так, "Лицо войны" - портрет Путина выполнен из 5 000 гильз, переданных автору из зоны АТО.
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