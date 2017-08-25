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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Концерт на День Независимости собрал в центре Одессы 10000 участников. ФОТОрепортаж

По инициативе руководителя области Степанова в Одессе на День Независимости выступили ведущие украинские группы.

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины в Одессе завершились праздничным концертом у памятника Дюку. Как сообщила пресс-служба облгосадминистрации, в концерте приняли участие ведущие украинские группы "Друга ріка", Fontaliza и Pianoбой. Концерт, который посетили около 10 тыс. одесситов и гостей города, состоялся по инициативе и поддержке руководителя Одесской области Максима Степанова.

"Сегодняшний день полон драйва и отличного настроения. Вокруг - счастливые люди. Есть ощущение праздника. Здесь собрались украинцы, которые любят свою страну, хотят в ней жить и творить", - отметил Максим Степанов.

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Концерт посетили не только одесситы, но и поклонники украинской музыки из разных уголков страны. Гости не скрывали своих эмоций и подпевали звездам.

"Я с друзьями приехала в Одессу из Днепра сегодня утром. Здесь очень праздничная атмосфера. Я наслаждаюсь гостеприимством города целый день. Очень удивлена ​​таким сочетанием участников концерта - это ведущие украинские группы. Рада возможности услышать их вживую. Получился очень драйвовый вечер", - рассказала посетившая концерт Ирина Сидоченко.

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Своими впечатлениями от события охотно делились и жители Одессы.

"Вы знаете, это просто невероятный праздник, я здесь со всей семьей. Мы всегда ходим на подобные праздничные мероприятия, но такой атмосферы я еще не испытывала. Все поют вслух, улыбаются. Замечательный праздник! Одесса - это Украина. С днем ​​рождения, Украина", - поделилась впечатлениями одесситка Светлана Новикова.

Хедлайнером концерта стала группа "Друга ріка", завершившая выступление исполнением гимна Украины.

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"Мы не могли не приехать в Одессу в такой день. Мы очень любим этот город. В конце лета не выбрать Одессу - это наступить себе на горло. Для меня сегодня особенный праздник, когда мы уже не какая-то территория, а действительно страна, которая кровью добыла свою независимость", - отметил фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

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В Одессе классные концерты ! И атмосфера потрясающая 👍👍👍
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10000 участников
--------------
зрителей
у цензорят слабо з москальским языком

Сам концерт - клас
Правда, 10 000 там никак не влезет
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Любят одесситы бесплатные концерты. Приезжают со всего города всегда. Иногда себе на смерть...
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Подивіться та головне почитайте відгуки про Україну іноземців(приємно надихнуло), через перекладач хто не володіє англ. https://youtu.be/5Sm7VOV1Kig
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Для UA sergik
Сам концерт - клас
Правда, 10 000 там никак не влезет
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Там помещается и намного больше !!!
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Это должен увидеть каждый ! (Извиняюсь за повтор).
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и визг рашистских полицаев - "низабудимнипрастииииииим, ви, виииии, вииииииииии".... :D
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мы пастроили этат город !
он всигда был руцким ! - волає коцапська худоба

хер вам в сраку - Одеса це Україна !

НАЗАВЖДИ !!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонцерт на День Независимости собрал в центре Одессы 10000 участников. ФОТОрепортаж
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