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 Вандалы разрушили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого под Бахмутом. ФОТО

Неизвестные снесли памятный знак погибшим военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском Донецкой области в январе 2015 года.

Об этом сообщает "Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

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В ночь на 25 августа, вандалы разрушили памятный знак погибшим военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском Донецкой области в январе 2015 года.

Вандалы разрушили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого под Бахмутом 01

Памятник был установлен 20 октября 2016 года по инициативе командира взвода с позывным Элвис, силами волонтеров, военнослужащих, а также представителей власти Бахмута.

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Напомним, вечером 5 января 2015 года на трассе Славянск-Бахмут военный автомобиль "КрАЗ" столкнулся с автобусом "Богдан", в котором нацгвардийцы ехали на ротацию. На месте погибли 12 бойцов, еще 22 получили травмы. Впоследствии еще один боец из числа пострадавших в результате ДТП на Бахмутский трассе в Донецкой области умер от полученных травм в столичной больнице.
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