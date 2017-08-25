 Вандалы разрушили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого под Бахмутом. ФОТО

Об этом сообщает "Тиждень", передает Цензор.НЕТ.
В ночь на 25 августа, вандалы разрушили памятный знак погибшим военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском Донецкой области в январе 2015 года.
Памятник был установлен 20 октября 2016 года по инициативе командира взвода с позывным Элвис, силами волонтеров, военнослужащих, а также представителей власти Бахмута.
Напомним, вечером 5 января 2015 года на трассе Славянск-Бахмут военный автомобиль "КрАЗ" столкнулся с автобусом "Богдан", в котором нацгвардийцы ехали на ротацию. На месте погибли 12 бойцов, еще 22 получили травмы. Впоследствии еще один боец из числа пострадавших в результате ДТП на Бахмутский трассе в Донецкой области умер от полученных травм в столичной больнице.
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