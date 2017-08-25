 5 000 наемников были наняты для войны в Украине и Сирии полковником ГРУ Вагнером (Уткиным), - РосСМИ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на материал российского издания "Фонтанка".
"Мужчина в возрасте 35 - 40 лет. Родился, скорее всего, в традиционно "казачьем" регионе. Или в бывшей советской республике, где после распада СССР у этнических русских возникали проблемы. У него есть среднее специальное образование, в некоторых случаях - высшее, но почти всегда нет работы по специальности. В своё время он прошёл через службу в армии - во внутренних войсках, в десанте, там, где пригодилось его увлечение рукопашным боем или борьбой. Вероятнее всего, он остался в армии по контракту, но по какой-то причине вынужден был уйти на гражданку. И нашёл себе место кассира в магазине, таксиста, охранника, а то и вовсе был безработным. При этом у него почти обязательно есть опыт "горячих точек", чаще всего - Чечня. Слово "патриотизм" он, вероятно, знает только на слух, поэтому пишет с четырьмя ошибками. У него вообще проблемы с русским языком", - такой собирательный образ российского наемника предлагает издание, проанализировав более 2 000 анкет, оказавшихся в его распоряжении.
При этом отмечается, что скудное материальное положение и бытовая неустроенность являются основными причинами, которые побуждают таких людей убивать за деньги.
"В 2014 году российская пресса сообщала, что на Украине страдают русские. Люди такого сорта решили, что там будут востребованы их навыки и решены их проблемы. Сначала, может быть, кто-то и вправду шёл защищать "русский мир". Потом они узнавали, что на его защите можно заработать, если примкнуть к "группе Вагнера". Многие, впрочем, шли сразу к Вагнеру и сразу за заработком", - говорится в статье.
В подтверждение сказанного, авторы материала приводят данные нескольких российских наемников, взятые из их анкет.
Алексей Стариков, позывной Старый, был убит 17 февраля 2016 года в Сирии. По слова вдовы Ульяны в интервью изданию "Блокнот", муж поехал "бороться с терроризмом, защищать страну".
Алексей Стариков
В марте 2015 года его навыки управления боевой машиной пехоты и танком, приобретенные в армии и закрепленные в Чечне, пригодились в Донбассе. Стариков трудоустроился в "группу Вагнера". В январе 2016-го, вскоре после Рождества, Стариков отправился "в командировку" в Сирию. Цели он в анкете обозначил так: "Улудшение Материального Состояния. Потреатизм". Через полтора месяца его убили. Ему было 32 года.
Стрелок Алексей Малышевский имел юридическое образование. Но в 36 лет пошёл воевать, целью назвал "деньги и соц статус". Он погиб 6 марта 2016 года. Эти было время первого взятия Пальмиры. По данным "Фонтанки", ещё, как минимум, двое бойцов "группы Вагнера" погибли в тот же день в Сирии. Через два месяца организация под названием "Союз добровольцев Донбасса Республики Башкортостан" вручила родителям Малышевского крест "Доброволец Донбасса". "Как говорил Алексей - дед воевал за Родину, а я чем хуже", - торжественно комментировал представитель башкирских добровольцев Донбасса.
Алексей Малышевский
"Алексей Малышевский родился в столице Башкирии, но подчёркивал, что он - русский. Написал это на своей аватарке ВКонтакте: "Я русский". Увлекался рукопашным боем. Срочную проходил во внутренних войсках, потом остался служить в системе МВД. Дважды бывал в командировках в Чечне", - отмечает издание.
Еще один наемник Андрей Ишков погиб в Сирии 19 марта 2016-го - за полгода до своего 30-летия. По образованию он был горным инженером. Хорошо владел английским языком, уверенно пользовался компьютером, увлекался тайским боксом и промышленным альпинизмом, имел 7-летний стаж вождения автомобиля.
По информации издания, причина, по которой Ишков оказался в Сирии, стала понятна после звонка на его бывшее место работы - в балашихинскую компанию "Доргео". Самой компании уже не существует, она обанкротилась. Но по телефонам по-прежнему отвечают люди, знавшие Ишкова.
- Он же не нефтяник, а "дорожный" геолог, а они у нас мало зарабатывали, - объяснил бывший коллега. - Зарплата у Андрея была - тысяч тридцать, может, сорок. Для Москвы это очень мало. Он уволился и поехал воевать на Украину. Вернулся довольный, говорил - зарабатывает триста тысяч в месяц. Потом поехал в Сирию.
В один день с Ишковым погиб петербуржец Евгений Зернов, позывной Аргон. Ему было 40 лет. Зернов в 1990-е годы окончил Академию гражданской авиации, получил диплом юриста. Но дальше, видимо, карьера не задалась. В 2006 году привлекался к уголовной ответственности за сопротивление сотрудникам милиции. По поводу вредных привычек написал: "Выпиваю редко, но сильно". Обстоятельно добавил, что курил траву за полгода до заполнения анкеты. Судя по его собственным записям, всё это как-то отражено у наркологов.
Евгений Зернов
В армии Зернов прежде не служил. Но в августе 2014-го отправился воевать в ЛНР. Попал в батальон "Одесса" и продержался до января 2015-го. С марта по сентябрь 2015-го воевал в 3-й бригаде так называемой "Республиканской гвардии ДНР". Потом началась сирийская кампания.
Наемник Александр Карчёнков написал о себе в анкете: "русский - христианин". Он был профессиональным тренером по борьбе, окончил Воронежский институт физкультуры. В зрелом возрасте получил второе образование - специальность повара. По которой и работал в "группе Вагнера". Мирная работа его не спасла. Он провоевал 4 месяца и погиб за две недели до своего 45-летия, 13 марта 2016-го, во время всё той же операции по взятию Пальмиры.
Александр Карчёнков
"По поводу работы он написал в анкете: "не роботаю". О судимостях - "не превлекался". Отметил хобби: "семьёй собираем пазлы". Семья у него была большая. Остались четверо детей - три сына и дочка", - говорится в статье.
"Фонтанка" сообщает, что в ее редакцию пришло письмо молодой женщины, которая просит помочь ей присоединиться к так называемой "ЧВК" и сообщает, что ей очень нужны деньги. В диалоге с ней издание спрашивает:
- Вы знаете, что там можно погибнуть даже на такой мирной работе, как повар?
- Знаю. Меня это не пугает. У меня ничего нет, имущества нет. Мне 30 лет. Я не замужем. Детей у меня нет. Ничего нет.
- А жизнь?
- А чего стоит такая жизнь? Я живу на то, что заработаю. Без мужской поддержки мне тяжело в жизни. Муж - это же не только любовь, семья. Это ещё и воин, добытчик. Нет, вы только не подумайте, что я хочу в содержанки. Но когда человек один, все проблемы умножаются на два. Замужняя женщина в любом случае хорошо живёт. А я достигла потолка своего развития.
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з почином!
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Ровно в полдень 25 августа 1968 года восемь человек - лингвисты Лариса Богораз и Константин Бабицкий, недавний студент и поэт Вадим Делоне, преподаватель физики Павел Литвинов, бывший студент-историк Владимир Дремлюга, поэт Наталья Горбаневская, студентка Татьяна Баева, экскурсовод из Ленинграда Виктор Файнберг, вышли на Красную площадь, чтобы мирную сидячую демонстрацию протеста против ввода войск в Чехословакию.
Кто-то из них рисковал академической карьерой, да и вообще возможностью работать по профессии (как Бабицкий), кто-то терял возможность окончить институт (как Татьяна Баева). Для кого-то (как это было в случае Владимира Дремлюги), участие в демонстрации осложняло и без того нелегкую жизнь в чужом городе без возможности устроиться на постоянную работу или получить образование; наконец, для кого-то (как в случае Вадима Делоне) - это был отказ от вполне устроенной и комфортной жизни. Наконец, главное - каждый из них рисковал получить срок в лагере или ссылке - по меньшей мере, три года.
Демонстрация 25 августа была далеко не единственной акцией протеста, однако, она стала самой известной и легендарной, так же как и лозунг «За вашу и нашу свободу» (переиначенный девиз польских повстанцев и борцов за свободу), написанный на плакате Горбаневской.
«Когда на площадь гонит стыд,
а не желанье славы,
в глазах миражем не стоит
величие державы»,
напишет, спустя годы, Наталья Горбаневская.
И вот я о чем в связи с этим подумал. Странный оборот сделала История: не нашлось в России человека, который бы вышел с протестом на Красную площадь, когда гебестская кремлевская мразь двинула войска против Украины.
Не нашлось такого человека.
Ссучились, пропили честь и совесть, стали невосприимчивыми к чужой боли.
Твари. Кстати, мне в жизни повезло: в середине 90-х я встречался с Ларисой Богораз - в Харькове, на правозащитной конференции. Когда участникам конференции представили ее, кто-то - из уважения к гостье, предложил: давайте в присутствии пани Ларисы объясняться по-русски, чтобы ей было понятно. И тогда пани Лариса скромно объявила: не треба, я дуже гарно розумию украинську мову.
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В верхнем ряду (стоят), второй слева. Зовут Дмитрий Ким, гражданин Украины, раньше жил в Харькове. В 2014 г. пошел в Вагнер, воевал на Донбассе, после этого его следы теряются.
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Ну как настолько безграмотно можно писать? В одном предложении ТРИ ошибки. А потом эти люди еще кого-то банят...
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(я в учебке - во времена СССР, был в таком же подразделении, от имени которого идет речь в песне. Называлось "Сатурн"):
«Он рвет нам глотки за свой Донбасс»
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Мне одному кажется, что такие люди - скорее угроза русскоязычным в Украине, чем их спасители?
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"По поводу работы он написал в анкете: "не роботаю". О судимостях - "не превлекался". Отметил хобби: "семьёй собираем пазлы". Семья у него была большая. Остались четверо детей - три сына и дочка", - говорится в статье.
Дальновидный малый. Если его взорвали - семья соберет присланный пазл перед закапыванием.
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"Как говорил Алексей - дед воевал за Родину, а я чем хуже" дед воевал при СССР тогда да это всё можно было назвать Родиной, рассказал бы ему кто-нибудь что теперь это снова отдельное государство, другое, но теперь уже поздно..
"Выпиваю редко, но сильно". Обстоятельно добавил, что курил траву за полгода до заполнения анкеты. Судя по его собственным записям, всё это как-то отражено у наркологов." тут всё понятно, нажрался пошёл воевать, с Карчёнковым, поваром, всё тоже понятно, 4 шт. спиногрызов, ничего лучше не придумал как заработать наверное приличные деньги в Сирии, но вроде как и не убийца, но это не спасло, кормил убийц.. жил с ними, а по ним естественно стреляют..
"А чего стоит такая жизнь? Я живу на то, что заработаю. Без мужской поддержки мне тяжело в жизни. Муж - это же не только любовь, семья. Это ещё и воин, добытчик. Нет, вы только не подумайте, что я хочу в содержанки. Но когда человек один, все проблемы умножаются на два. Замужняя женщина в любом случае хорошо живёт. А я достигла потолка своего развития."
а это дура какая-то, хочет замуж собирается на войну, ей нужна мужская поддержка, не ну реально дура, ни дитёнка ни мужа голодного, а тут недавно писали что женщина пыталась из окна выбросится, муж родимый довёл до ручки, но полицейские голову задурили отвлекли и спасли, в этот раз.. ,ну и сколько таких триста раз битых мужьями не живёт а , а эта что хочет то и делает, всё тратит на себя, никаких обязательств, любая работа с любым графиком бы подошла, что ей надо не пойму, куча мужиков с которыми придётся там жить, т.е. у неё недотрах лютый что ли, такое бывает у некоторых очень темпераментных женчин, или там найти мужа, хорошее же место для поисков мужа, -вооружённый конфликт где куча отморозков или нормальных у которых будет потом синдром и проблемы, а если там станет инвалидом, тем более шансов мало что кому -то нужен такой человек будет, увы в жизни мало таких чудесных историй когда люди вместе несмотря ни на что
в общем, всё ясно, люди с проблемами, нуждающиеся в финансах, или авантюристы используются в войнах, кто -то их затевает, кто -то выполняет, они не способны подумать - для чего? война без особых причин..
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Дата рождения: 23.01.1993
Место рождения: Україна, Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка.
Уничтожен где-то 20-21.08.2017
Источник: http://www.doneckforum.com/forum213/thread47400-182.html#ixzz4qm0tBcgX
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Чтобы получить компенсацию ущерба от России после войны, Украине стоит отказаться от понятия АТО, отметил экс-президент
Украина должна назвать конфликт на Донбассе с Россией войной и отказаться от понятия АТО (Антитеррористическая операция), так как это может негативно аукнуться после окончания противостояния. По его словам, это принципиальный момент, который в будущем будет играть важнейшую роль. . Они ведут против нас войну, а мы против них АТО. Это вопрос принципиальный. Это не просто категории. Война же закончится. Чтобы возмещать все последствия, нам нужно будет доказать, что это была война. Они скажут: вы же говорили, что вы в АТО. Надо поставить точки над "і". Назвать вещи своими именами в отношении России, которая ведет агрессивную войну против Украины. И не имеет значения - это война гибридная или это информационно-правовая, или диверсионная, любая, это война. Война не просто война, а за захват территорий", - сказал Кравчук.
Но наш главком этого не делает. агрессор является торговым партнером , и он не может позволить , чтобы потом можно было взыскать с орды. за убиенных и ущерб.
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скоро так и скажем!! гроб ему поменьше и земля сирийская стекловатой!!
дерьмо бутылочное подкавказное!! лапоть!!
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