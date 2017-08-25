 Локомотив пригородной электрички загорелся на ходу в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"4 августа в 19:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что за пределами населенного пункта, а именно с. Яланец Винницкой области, загорелся локомотив ТУ-179. На 28 км сообщения Гайворон - Рудница пожар возник в пригородном поезде", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по прибытии к месту вызова дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части г. Бершадь установил, что пламенем охвачен локомотив.
"Машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, в которых находилось 25 пассажиров. Резервный локомотив из города Гайворон транспортировал пассажиров к месту назначения (ст. Рудница)", - отметили в ведомстве.
Спасатели локализовали пожар в 19:24, а ликвидировали - в 19:53.
От ГСЧС к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены шесть человек личного состава и 2 единицы техники.
"Благодаря решительным действиям машиниста локомотива и бойцов Службы спасения погибших и пострадавших не было", - добавили в пресс-службе ГСЧС.
Фото: пресс-служба ГСЧС
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