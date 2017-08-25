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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (456) пожар (3505) электричка (50) ГСЧС (1338)

 Локомотив пригородной электрички загорелся на ходу в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Винницкой области полностью сгорел локомотив пригородной электрички.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 августа в 19:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что за пределами населенного пункта, а именно с. Яланец Винницкой области, загорелся локомотив ТУ-179. На 28 км сообщения Гайворон - Рудница пожар возник в пригородном поезде", - сказано в сообщении.

Локомотив пригородной электрички загорелся на ходу в Винницкой области, - ГСЧС 01

Отмечается, что по прибытии к месту вызова дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части г. Бершадь установил, что пламенем охвачен локомотив.

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"Машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, в которых находилось 25 пассажиров. Резервный локомотив из города Гайворон транспортировал пассажиров к месту назначения (ст. Рудница)", - отметили в ведомстве.


Локомотив пригородной электрички загорелся на ходу в Винницкой области, - ГСЧС 02

Спасатели локализовали пожар в 19:24, а ликвидировали - в 19:53.

От ГСЧС к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены шесть человек личного состава и 2 единицы техники.

"Благодаря решительным действиям машиниста локомотива и бойцов Службы спасения погибших и пострадавших не было", - добавили в пресс-службе ГСЧС.

Локомотив пригородной электрички загорелся на ходу в Винницкой области, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС
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Электричка, от слова электричество или фсё уже давно не так и я чего то пропустил
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Щось не бачу магнитной подушки,на цьому реактивному пристрою
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подобного гоффна в ссср шлёпали больше чем молока и мяса вместе взятых...
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электричка на неэлектрофицированной ж.д. ветке, да ещё и узкоколейке по моему - это зачет
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Останній такий випущений в 1958 році. Пздц. 60 років йому. Раритет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛокомотив пригородной электрички загорелся на ходу в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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