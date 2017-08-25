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 Общество
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Все про:День независимости (763) Мариуполь (4139)

 Свыше 25 тысяч человек отпраздновали День Независимости в центре Мариуполя. ФОТО+ВИДЕО

Проспект Мира был заполнен тысячами людей, которые пришли в центр целыми семьями - с детьми и пожилыми родителями.

Мариупольцы пришли отметить главный праздник страны с национальной символикой и в вышиванках, в руках держали сине-желтые флаги, передает MRPL.CITY.

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Торжества по случаю празднования Дня Независимости в Мариуполе стартовали с самого утра молитвой за Украину. Праздничные локации были расположены в Городском саду, где торжественно открыли монумент воинам, погибшим за Украину.

Свыше 25 тысяч человек отпраздновали День Независимости в центре Мариуполя 01

Тысячи горожан посетили также концерт группы "Мандры" в ДК "Молодежный" и фестиваль украинского борща и вареников , который проходил на Театральной площади у фонтана.

Также перед местными жителями выступили Наталья Могилевская и группа "РИАЛ`О". Вместе с мариупольцам концерт смотрел и мэр Вадим Бойченко.

"Я горжусь тем, что мариупольцы так широко празднуют главный праздник Украины. Очень рад, что сегодня отпраздновать День Независимости пришло столько людей. Для нас это большая заслуга", - отметил Вадим Бойченко.

Наталья Могилевская показала настоящую шоу-программу. Она исполнила как современные хиты, так и песни, с которых начиналось ее творческая жизнь.

"Спасибо, Мариуполь, за мое детство. Я все детство провела на Азовском море", - подчеркнула во время выступления Наталья Могилевская.

На празднике работали правоохранители, обеспечивающие безопасность жителей и гостей города. По сообщению полиции, празднования в Мариуполе прошли без существенных нарушений общественного порядка.
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Краса яка!!!
Ну чому так не було у 2014-му?!!!!!!
Можливо, якби народ був більш рішучим, то і війни б не було..(((
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Народ это биомасса, которой управляет 2%
От того какие эти 2%
Зависит поведение народа
Всё остальное от-ленина
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17 человек погибли в результате падения автобуса в Керченский пролив - такие данные приводит МЧС
На месте происшествия работают водолазы.
Следствие пока не называет приоритетную версию аварии в Краснодарском крае. Известно лишь то, что автобус, в котором находилось 38 человек, рухнул в море со строящегося пирса. Как сообщает ТАСС, автотранспорт принадлежит компании «ОТЭКО-Портсервис», по предварительным данным, он перевозил рабочих, возвращавшихся с вахты.
Водолазам удалось спасти 24 человека, 8 из них госпитализированы, несколько - в тяжелом состоянии. Глубина моря в районе падения около 4 метров. Автобус уже подняли из воды краном.
Обстоятельства происшествия будет расследовать центральный аппарат СК. Рассматриваются все возможные версии - от нарушения правил дородного движения до технической неисправности.
На месте аварии водолазы продолжают поисковые работы.
Отказ тормозов стал причиной падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации Темрюкского района, где произошло ЧП.
«Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду», - сказали в администрации.
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Це те саме, якби бандити зі зброєю відібрали автомобіль у багаьодітної родини, але невдовзі розбились на ньому. Хто б їх жалів? Ніхто.
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нічого в тій клоаці (рашці) не змінюється.. Навіть гірше стає.)))
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Одесса. Вокруг Дюка и на прилегающих улицах народу было немеряно.

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Проклятая хунта издевается над русскоязычным населением. "Миня аж трисёт!" (с)
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Ага, специально всех согнали... А по периметру танки и каратели стоят)
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И подготовлены сотни досок объявлений для мальчиков в трусиках.
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Свыше 25 тысяч человек отпраздновали День Независимости в центре Мариуполя - Цензор.НЕТ 1160Hanna ☀‏ @HannaGun 14 мин.14 минут назад
Hanna ☀Ретвитнул(а) Evhen

Ось вам справжній рейтинг Потрошенка. До відома всіх куплених соціологів і політтехнологів в тому числі:

Свыше 25 тысяч человек отпраздновали День Независимости в центре Мариуполя - Цензор.НЕТ 5628 Evhen‏ @evhen_n

У Києві напали на чоловіка з банером, що славить Порошенка, у лічені хвилини банер був порваний.

https://youtu.be/-C7lAE-Ky48
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Кацапье орет,что в Мариуполе бесчинствует украинские *фашисты,каратели,хунта*. Что наши азовцы наркоманы,убили какого то парня, требуя от него наркоту ,а от нас *хунта киевская* этот типа вопиющий факт скрывает)))это я прочитала сегодня в фейсбуке ,в группе ватоцефалов,где пишется сплошной ад,против Украины,США,ЕС! Интересно сколько это будет продолжаться? И почему это невыносится на международном уровнем, почему нет борьбы против фейков росийских пропагандистов,почему нет сегодня ответственности за стравливания народов,клевету?! Может нам пора уже, простым людям начать писать в разные организации и требрвать перенести центральный офис фейсбука из РФ?! Если такие группы вообще не банятся и с ними никто ничего не делает, как на Фейсбуке, так и на ютуб!
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Та пусть срут лузеры, кто на них внимание обращает?
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Цензор.НЕТФотоОбществоСвыше 25 тысяч человек отпраздновали День Независимости в центре Мариуполя. ФОТО+ВИДЕО
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