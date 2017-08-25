 Свыше 25 тысяч человек отпраздновали День Независимости в центре Мариуполя. ФОТО+ВИДЕО

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Торжества по случаю празднования Дня Независимости в Мариуполе стартовали с самого утра молитвой за Украину. Праздничные локации были расположены в Городском саду, где торжественно открыли монумент воинам, погибшим за Украину.
Тысячи горожан посетили также концерт группы "Мандры" в ДК "Молодежный" и фестиваль украинского борща и вареников , который проходил на Театральной площади у фонтана.
Также перед местными жителями выступили Наталья Могилевская и группа "РИАЛ`О". Вместе с мариупольцам концерт смотрел и мэр Вадим Бойченко.
"Я горжусь тем, что мариупольцы так широко празднуют главный праздник Украины. Очень рад, что сегодня отпраздновать День Независимости пришло столько людей. Для нас это большая заслуга", - отметил Вадим Бойченко.
Наталья Могилевская показала настоящую шоу-программу. Она исполнила как современные хиты, так и песни, с которых начиналось ее творческая жизнь.
"Спасибо, Мариуполь, за мое детство. Я все детство провела на Азовском море", - подчеркнула во время выступления Наталья Могилевская.
На празднике работали правоохранители, обеспечивающие безопасность жителей и гостей города. По сообщению полиции, празднования в Мариуполе прошли без существенных нарушений общественного порядка.
Ну чому так не було у 2014-му?!!!!!!
Можливо, якби народ був більш рішучим, то і війни б не було..(((
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От того какие эти 2%
Зависит поведение народа
Всё остальное от-ленина
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На месте происшествия работают водолазы.
Следствие пока не называет приоритетную версию аварии в Краснодарском крае. Известно лишь то, что автобус, в котором находилось 38 человек, рухнул в море со строящегося пирса. Как сообщает ТАСС, автотранспорт принадлежит компании «ОТЭКО-Портсервис», по предварительным данным, он перевозил рабочих, возвращавшихся с вахты.
Водолазам удалось спасти 24 человека, 8 из них госпитализированы, несколько - в тяжелом состоянии. Глубина моря в районе падения около 4 метров. Автобус уже подняли из воды краном.
Обстоятельства происшествия будет расследовать центральный аппарат СК. Рассматриваются все возможные версии - от нарушения правил дородного движения до технической неисправности.
На месте аварии водолазы продолжают поисковые работы.
Отказ тормозов стал причиной падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации Темрюкского района, где произошло ЧП.
«Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду», - сказали в администрации.
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Hanna ☀Ретвитнул(а) Evhen
Ось вам справжній рейтинг Потрошенка. До відома всіх куплених соціологів і політтехнологів в тому числі:
Evhen @evhen_n
У Києві напали на чоловіка з банером, що славить Порошенка, у лічені хвилини банер був порваний.
https://youtu.be/-C7lAE-Ky48
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17 строителей погибли в результате падения автобуса в Керченский пролив
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