 Стратегическое партнерство Путина, "Великий комбинатор", Кремль в системе мироздания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Потерялось будущее...

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К чему это здесь?
домашняя заготовочка?
Или чужие бабки спать не дают?
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Чужие? Ты тут шоколадным троллем подрабатываешь? Это деньги из налогов, которые МЫ платим!
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тебя так обидел портрет придурковатого хуйла с бутылкой, что стараешься вместе с лайкерами увести обсуждение в другую сторону?
Или еще обиднее член с кремлем на конце?
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Почитайте, подумайте как в самой БЕДНОЙ стране Европы чиновники получают такие зарплаты.
http://korrespondent.net/ukraine/3879262-mynuist-obiasnyl-myllyonnye-zarplaty-sotrudnykov
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Ну и где такие методички утверждаются? Почти 9 млн гривен за полгода? )))
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Який довбак це писав, то не зарплата то відсоток від стягнутих коштів в дохід держави, якщо виб'єте наприклад з Коломойського млрд то той Ваня буде злиднем в порівнянні з вами .
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В Минюсте миллионные зарплаты чиновников ведомства аргументировали вознаграждением за выполненную работу. Об этом сказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, передает УНИАН.
"Это часть зарплатных вознаграждений за выполненную работу. От того, сколько он (чиновник) взыскал, он получает определенный процент", - отметил замминистра.
То есть, чем больше государственный исполнитель взыскивает в доход государства, тем больше он зарабатывает.
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Корреспондент идиоты. Отключили возможность оставлять комменты. Они что, не понимают, что у них теперь количество читателей снизится?
Но это плюс Цензору и Гордону.
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Просто кацапів там забагато було, треба зменшувати ураїнозалежність внаросії .
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Вообще-то любое издание должно быть заинтересовано в том, чтобы его читали не только свои, а все желающие.
Похоже, единственное нормальное средство интернационально общения скоро останется комменты в ютубе.
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А зачем твои комменты где либо? Твои гени(т)альные ватные комменты "обо всем и ни о чём" повторяющие и ретранслирующие уже 100500 раз высказанное до тебя, и в ютубе не нужны. Для таких комментаторов как ты скоро уже и в ютубе будут выставлять условия комментирования - тока при изьятии у тебя клавиатуры. Цензору порекомендую, шоб к тебе, писаке, это применили. Заодно и мусора на страницах поубавицца
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Если не нравятся, зачем читаешь, а тем более отвечаешь, стукачок?
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там на 2 наших 5 ордынцев сидело. Толку от таких комментов.
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Михо Саакашвили:А меня же, Зинаида Михайловна, обокрали. Собака с милицией обещала прийти.Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки.
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Мишико уже тоже того, похоже... Не в мейнстриме. А как все начиналось...
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Дмитрий Москалюк f977d8e0 - это у украинцев такое хобби... - сливать по быстрому вождей и кумиров... В принципе это правильно - только бараны не могут без пастуха... , как говорил Дудаев "Каждый чеченец генерал, а я один из них". И дверь машины он сам открывал, что бы не унизить никого из своей нации...
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Печально, что в последнее время прямо таки тенденция наблюдается. Когда звали работать, видимо, были в состоянии эйфории.
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UA Neutral13
Корреспондент идиоты. Отключили возможность оставлять комменты. Они что, не понимают, что у них теперь количество читателей снизится?
Но это плюс Цензору и Гордону
=========
Шеф! Всё пропало! Гипс снимают...клиенты уходят!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСтратегическое партнерство Путина, "Великий комбинатор", Кремль в системе мироздания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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