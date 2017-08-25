Стратегическое партнерство Путина, "Великий комбинатор", Кремль в системе мироздания. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Разные цивилизации
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Мудрость вечности
Скрепы санкций не боятся
Кремль в системе мироздания
Потому, что не крадут
Стратегическое партнерство
"Великий комбинатор"
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Потерялось будущее...
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домашняя заготовочка?
Или чужие бабки спать не дают?
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Или еще обиднее член с кремлем на конце?
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http://korrespondent.net/ukraine/3879262-mynuist-obiasnyl-myllyonnye-zarplaty-sotrudnykov
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"Это часть зарплатных вознаграждений за выполненную работу. От того, сколько он (чиновник) взыскал, он получает определенный процент", - отметил замминистра.
То есть, чем больше государственный исполнитель взыскивает в доход государства, тем больше он зарабатывает.
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Но это плюс Цензору и Гордону.
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Похоже, единственное нормальное средство интернационально общения скоро останется комменты в ютубе.
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Корреспондент идиоты. Отключили возможность оставлять комменты. Они что, не понимают, что у них теперь количество читателей снизится?
Но это плюс Цензору и Гордону
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Шеф! Всё пропало! Гипс снимают...клиенты уходят!
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