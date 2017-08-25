EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
  5630  65
Материалы по теме:
Все про:Мемориал (78) Немцов (709) смерть (5199) волонтеры (2445)

 В Москве умер активист, на которого несколько дней назад напали на месте убийства Немцова. ФОТО

В Москве скончался Иван Скрипниченко, которому неизвестный сломал нос на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону", об этом рассказал активист Андрей Маргулев, принимающий участие в дежурствах у мемориала политика.

По словам Маргулева, около 10 часов вечера 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту. К нему подошел неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить. Скрипниченко отвернулся, и тогда мужчина ударил его кулаком в нос.

В Москве умер активист, на которого несколько дней назад напали на месте убийства Немцова 01
Иван Скрипниченко (слева). Фото: Татьяна Тихонович

Активисты вызвали на мост полицию, а пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом. Нападавшего полицейские не нашли. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы ох#ели здесь! Убираем-убираем! Домой!", - десант московских коммунальщиков за минуту уничтожил мемориал на месте убийства Немцова. ВИДЕО

"Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД "Китай-город" и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба", - рассказал Маргулев.

18 августа о нападении упоминала активист Тамара Луговых.

"Когда я его увидела сегодня, то была в шоке - страшные гематомы под глазами, отек, кровавые ссадины", - писала она.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так конечно - а где тут у тебя петя - странно для тебя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ведведчука позвал Кучма...,старый соратник и бывший начальник канцелярии Данылыча
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разве у нас сейчас не Порошенко президент?Или он занят парадами
 показать весь комментарий
Ответить
 
в больничке и доконали,как Новодворскую і десятки других
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как там у них? "Мы воюем, чтобы не было войны". Страна парадоксов и идиотов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"К нему подошел неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить"

есть немного другая версия

"какой-то очень агрессивный амбал напал на нашего волонтёра Ваню Скрипниченко с криками «Так ты Путина не любишь?»"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот такой он , русский фашизм. Этого убийцу подослал тот же ублюдок, который послал убийц к Немцову. В стране должна царить атмосфера ужаса, и для этого силиконовый вождь натравливает недоумков с кулаками или оружием на честных, думающих людей. Он методично убивает самых честных, бесстрашных, порядочных. Это система. Это скрепа, на которой держится власть ублюдка. Это сегодняшний день России. Вчера такие вещи многим казались невозможными, несмотря на, тогда единичные, примеры. Сегодня они уже никого не удивляют. Завтра станут повседневностью и бытом, как в 37 году. Россиян долго приучали к таким расправам - сначала убийства журналистов и общественных деятелей, теракты против населения с канализированой в сторону чеченцев (грузин, украинцев...) ненавистью, теперь - ежедневные репрессии, о которых не успеваешь читать, потому что они уже поставлены на поток. Безразличие к человеку культивируется 17 лет, 17 лет хуйло демонстрирует, что убивать - это нормально. Взрывы домов, войны, аннексии - все сходит ему с рук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если копируете чужие комменты - хотя бы отмечайте, что это цитата
оригинал тут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Недогосударственная сверхдержава - это страшно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где сверхдержава? по киданию коровьих лепёшек на дальность?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сверхдержавах петухов из дерьма не лепят и топоры с пропеллерами не изобретают
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он хотел безвиз и ассоциацию с НАТО
 показать весь комментарий
Ответить
 
а у вас за это убивают? ты лучше скажи а занятия 1 сентября в школе будут или масква отмечать будет курбан - байрам - вот в чем вопрос?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мордор встает с колен и с этим ему помогают жирножопые гансы, которые находятся на зарплате у мордорова сцарька...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По предварительным данным, 12 человек погибли в результате аварии в Краснодарском крае
Такие данные со ссылкой на спасателей приводит агентство ТАСС. Автобус с рабочими упал с пирса в море. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Никита Гавриляк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Читая новости параши, понимаю что ребята с АТО делают только 10 часть работы от того что делает Бог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он умер потому что антипутинец который пошел в больницу. Новодворская была умной женщиной , но сделала такую же ошибку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
21-й век - в цивилизованном мире. В Мордоре - средневековье...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ха, ты мне напомнил Карлу Маркса. "Призрак ходит по Европе, призрак коммунизма..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь вот убийство еще одного Человека. Он жил в согласии со своей совестью, жил человеком, а не скотом, и был убит кремлевским скотом именно за это. Видимо, этому мерзавцу невыносима память Бориса, невыносимо сочувствие и тихое поминовение, невыносимы добрые слова в адрес убитого им. Невыносим вид этого маленького мемориала, который, как кровь на руках леди Макбет, появляется каждый день, сколь ни отмывай ее. Убийцу пугает, что есть люди, делающие что-то не за деньги, не из страха. И единственный способ краткосрочного преодоления этого ужаса для него - убийства тех, кто "обижает" его своим достоинством и мужеством, показывая, какое он хуйло и ублюдок. Убийство самой памяти о Борисе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Призрак ходит по Европе, призрак кацапизма..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Палиця Василь - спросил бы ты у его родных - Чей Крым? Наверное был бы неприятно удивлен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сургуте тоже никого не зарезали,но зарезали на дому двоих...,открыли двери незнакомым представившимся полицаями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Светлая память Ивану Скрипниченко (украинская фамилия!). Всегда больно узнавать, что ушел еще один Человек. Их так мало и они так нужны, а их убивают. Глубокие соболезнования родным и близким. Страшно представить, что они сейчас переживают. Дай Бог им сил. Сейчас все отступает перед скорбью, все теряет значение. Но потом, через годы, они будут гордиться тем, что рядом с ними был такой человек и что им не придется прятать глаза от своих детей и внуков. Светлая память.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ростовский цирк

Неприятности погорельцев в Ростове еще далеко не закончились. Теперь на фоне их горя пиарятся местные чинуши.
Бедных ростовских погорельцев государство и не собиралось бросать! После того как их жилища с такой любовью сожгли, весь местный политический бомонд счел необходимым попиариться на фоне их несчастья!
23 августа погорельцев посетил губернатор свитой:


Погорельцев отправили в столовую насыпали бутафорского корма и заставили радоваться на камеры журналистов. Ростовчанка Настя, дом которой выгорел дотла, рассказывает:
"Утром к нам подошли и сказали: «Садитесь быстренько за стол - сейчас будете кушать». Я сказала, что не хочу никуда идти. Однако меня все-таки заставили отправиться на завтрак. Я ценю, что нам предоставляют убежище и пищу, но зачем устраивать такую показуху? У людей случилось горе, а они должны кушать и говорить, как все хорошо".
26-летний погорелец Александр рассказывает, что ночью 23 августа в школу № 5, где размещаются пострадавшие от крупного пожара, привезли мебель и электронную технику:
"За ночь принесли диваны и плазмы. Мебель и технику расставили в комнатах. Утром приехал губернатор вместе с журналистами. Они осмотрели школу и ушли. Как только представители СМИ уехали, привезенное имущество начали собирать сотрудники штаба".
Как только показушный цирк с заботой губернатора закончился, весь антураж погрузили по машинам и увезли.
Погорельцы рассказывают, что в местах куда их поселили плохие условия для комфортного проживания. В комнатах очень душно, а в туалетах и столовых стоит вонь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но, как говорил отец Прони Прокоповны, - сначала - ты, а мы - попозже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так их 4 Путлера,и у каждого своя погремуха...есть Путлер-Удмурт,есть Путлер-философ,а есть Путлер террорюга...
 показать весь комментарий
Ответить
 
на РАБссии гопота правит балом с 1917 года....,скоро юбилей,целый век у руля всемирного дебилизма под знаменем камунизма рабочих и крестьян НКВД-ОГПУ-КГБ-ФСБ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Москва дивиться на це все мовчки й продовжує смоктать у Путлєра...


 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и по поводу вопля этого ублюдка: любовь к вождю становится, видимо, самой главной скрепой. В Северной Корее же тоже сажают и убивают тех, кто не бьется в истерике при виде жирной квадратной твари. Больше держать народ в узде нечем, кроме как при помощи садомазохистского ошейника и плетки. Отсюда вся эта эротика с омерзительным голым торсом и постоянная демонстрация физической формы вождя. Поскольку король и так голый, деловые люди решили сделать из этого капитал и теперь раисянам будут демонстрировать бесконечную плхабщину в редком жанре порнографического триллера. Жрать нечего - зато он Волгу переплыл. А Меркель слабО. Война идет - зато он рыбу голыми (ой, опять порно!) руками ловит! И так далее и тому подобное. Интересно, что и мужикам уже не зазорно любить его. Быть пидарасом - это в Раисе уже почетно. Пидарас - значит, похож на вождя.
Короче, будут всех учить путена любить. Не могу, пойду блевать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так парашники вещали что там кругом видеокамеры .....
твари.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хз...вообще никаких эмоций не вызывает,когда на сРасеюшке "откидываются" хоть путинисты,хоть активисты....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Само анамнез? Похвально! Только само лечением не занимайтесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для «никаких эмоций» и «не интересует» - вы слишком возбудим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По поводу "возбудим":это вам не ко мне,меня женщины интересуют.Извините и всего хорошего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Больше так не делайте и не придётся извинятся. Всего доброго и здоровья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немного не в тему, но тем не менее....
...Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае с трассы съехал автобус и упал в море. В нем было около 20 человек. По предварительным данным есть жертвы. В автобусе были строители Крымского моста......
Вот как то так.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эх, по Керченском мосту
Москали тащили "Мсту".
Славно шлепнулася "Мста"!
Не достроили моста...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Символично. "По предварительным данным есть жертвы". Мосту жертвы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы мрази убивайте эти существа беспощадно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой,я вас умоляю,нашли кому співчувати,для меня нет никакой разницы кто,кого,почему и за что в россии росиянина убил.Все эти оппозиционеры хотят построить ту же самую империю,только в отличии от хуйла,который хочет воссоздать совок,они хотят построить царскую россию,отношение к Украине(не зависимо от того,кто прийдёт к власти и какую модель россиюшки они будут строить)не изменится."Крым не бутерброд","Воевать на Донбассе нужно прекратить немедленно...потому,что дорого" и это заявляют "либералы",про мнение 86% россиян,которые хотят расчленить Украину,часть населения уничтожить а часть выселить на дальний восток,даже не стоит и упоминать.
Поэтому плачьте над убиенными россиянами,помогайте им,давайте политическое убежище и поддержку и заодно рисуйте у себя на спине мишень.Умный учится на чужих ошибках,глупый на своих,страшно представить,кто не учится на своих
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тяжелый выбор - быть Человеком среди людоедов и умереть или самому жрать себе подобных. Светлая память этому Человеку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
нахрена там больницы? пора на их месте открывать крематории. заболело что-то - одна дорога. а так мучайся ещё - копай яму, закапывай гроб...
 показать весь комментарий
Ответить
 
шановне панство, давайте ка не будем уподобляться козломордым соседям и нести ересь и устраивать охоту на ведьм и выглядеть дураками, мужику сломали нос, он лег на операцию видимо под общим наркозом, он не молодой, увы есть такое понятие венозные тромбоэмболические осложнения при общем наркозе, увы такое случается, если не верите спросите у знакомых анестезиологов, ну и пруф

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Москве умер активист, на которого несколько дней назад напали на месте убийства Немцова. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти