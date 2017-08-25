 В Москве умер активист, на которого несколько дней назад напали на месте убийства Немцова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону", об этом рассказал активист Андрей Маргулев, принимающий участие в дежурствах у мемориала политика.
По словам Маргулева, около 10 часов вечера 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту. К нему подошел неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить. Скрипниченко отвернулся, и тогда мужчина ударил его кулаком в нос.
Иван Скрипниченко (слева). Фото: Татьяна Тихонович
Активисты вызвали на мост полицию, а пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом. Нападавшего полицейские не нашли. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой.
"Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД "Китай-город" и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба", - рассказал Маргулев.
18 августа о нападении упоминала активист Тамара Луговых.
"Когда я его увидела сегодня, то была в шоке - страшные гематомы под глазами, отек, кровавые ссадины", - писала она.
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есть немного другая версия
"какой-то очень агрессивный амбал напал на нашего волонтёра Ваню Скрипниченко с криками «Так ты Путина не любишь?»"
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оригинал тут
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Такие данные со ссылкой на спасателей приводит агентство ТАСС. Автобус с рабочими упал с пирса в море. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Никита Гавриляк.
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Неприятности погорельцев в Ростове еще далеко не закончились. Теперь на фоне их горя пиарятся местные чинуши.
Бедных ростовских погорельцев государство и не собиралось бросать! После того как их жилища с такой любовью сожгли, весь местный политический бомонд счел необходимым попиариться на фоне их несчастья!
23 августа погорельцев посетил губернатор свитой:
Погорельцев отправили в столовую насыпали бутафорского корма и заставили радоваться на камеры журналистов. Ростовчанка Настя, дом которой выгорел дотла, рассказывает:
"Утром к нам подошли и сказали: «Садитесь быстренько за стол - сейчас будете кушать». Я сказала, что не хочу никуда идти. Однако меня все-таки заставили отправиться на завтрак. Я ценю, что нам предоставляют убежище и пищу, но зачем устраивать такую показуху? У людей случилось горе, а они должны кушать и говорить, как все хорошо".
26-летний погорелец Александр рассказывает, что ночью 23 августа в школу № 5, где размещаются пострадавшие от крупного пожара, привезли мебель и электронную технику:
"За ночь принесли диваны и плазмы. Мебель и технику расставили в комнатах. Утром приехал губернатор вместе с журналистами. Они осмотрели школу и ушли. Как только представители СМИ уехали, привезенное имущество начали собирать сотрудники штаба".
Как только показушный цирк с заботой губернатора закончился, весь антураж погрузили по машинам и увезли.
Погорельцы рассказывают, что в местах куда их поселили плохие условия для комфортного проживания. В комнатах очень душно, а в туалетах и столовых стоит вонь.
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Короче, будут всех учить путена любить. Не могу, пойду блевать.
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твари.
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...Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае с трассы съехал автобус и упал в море. В нем было около 20 человек. По предварительным данным есть жертвы. В автобусе были строители Крымского моста......
Вот как то так.......
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Москали тащили "Мсту".
Славно шлепнулася "Мста"!
Не достроили моста...
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Поэтому плачьте над убиенными россиянами,помогайте им,давайте политическое убежище и поддержку и заодно рисуйте у себя на спине мишень.Умный учится на чужих ошибках,глупый на своих,страшно представить,кто не учится на своих
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
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