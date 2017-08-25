 Украина повлияла на формирование идентичности Канады, - Фриланд. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявила глава МИД Канады Хрыстя Фриланд, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте присоединимся к народу Украины и канадцам украинского происхождения, чтобы отпраздновать историю, традиции и культуру, которые способствовали формированию Канады и ее идентичности как разнообразного и инклюзивного общества. Счастливого Дня Независимости Украины. Канада останется верным союзником и другом, и будет поддерживать борьбу Украины за суверенитет, святость границ и права ее людей", - написала Фриланд.
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Кстати, как ни «подгоняли» украинский язык под «русскую колодку», а искоренить из этого языка окончательно седьмой падеж не смогли. Кроме основных шести падежей, существующих и в русском языке, в украинском сохранился и седьмой - окликательный. «Петре!», Миколо!», «Отче!», «солдате!», «провідниче!», «токарю!», «водію, зупиніть автобус!». При Советской власти его усиленно замалчивали, чтобы «разночтений» не было и «особость» украинского языка и его отличие от русского, «не выпячивалась»… Так какой язык более развитой и богатый?).
А ведь в Московии-России не было подобных гонений на русский язык, как на украинский! Началось еще 1690 году, когда московский патриарх Иоаким, издал указ о запрете печатания «…полские и литовские (белорусские) печати книг…». Это тот патриарх, который тогда сам писал о своих, «московитских» священниках, что «…иерархи, назначенные, грамоте не знают…», а священников наиболее грамотных из Киева тянули в Московию чуть не два века.. Выпускник Киево-Могилянской академии, Дмитро Туптало (позже, в истории «русской» православной церкви, именовался епископом Димитрием Ростовским, канонизированный Российской православной церковью, как «русский святой»), Стефан Яворский, ведущий церковный иерарх при Петре Первом, был им лично из Киева приглашен. Достаточно «копнуть» фамилии священников тогдашних - процентов семьдесят украинские…
А потом «понеслось»! 1720 год - «…дабы внов книг никаких, кроме церковных прежних изданий, не печатати, а оные старые книги с такими же церковными книгами справливать прежде печати, с теми же великороссийскими печатьми, дабы никакой розни и особаго наречия в них не было…».
(Кстати, а не скажете, куда из Москвы, при Иване Грозном, делись первопечатник Иван Федоров и его помощник, «литвин» Мстиславец, после того, как мракобесы московские «печатню» сожгли? Ведь целый век после этого книг в Московии не печатали!
Правильно, в более культурную землю - в Украину сбежали, на Волынь, во владения князей Острожских, где продолжили печатание книг. Украина до сих пор помнит и чтит «первопечатника», поэтому в «сердце украинской «самостийности» - во Львове, ему, «москалю!», высится величавый памятник (А в Москве, в 1909 году, через сутки после открытия памятника Федорову у подножия появился венок с надписью: «Первому мученику русской печати». Полиция тогда «с ног сбилась», «крамольника» разыскивая. То-то же…).
Со времен Богдана Хмельницкого чуть ли не в каждом селе, а не то, что в сотенном местечке, существовали школы. Там, стараниями священников, а также «мандрівних дяків» («путешествующих дьяков»), то есть, «спудеев» (студентов), выпустившихся из семинарии и ищущих себе место службы, даже дети простых крестьян грамоте обучались. (В такой школе, в своё время, учился Тарас Шевченко). (И это в те времена, когда многие родовитые бояре Московии крест вместо подписи ставили, а для чтения дьяков звали, так как сами «грамоте не разумели». Что, неправда?! А вспомните, как Петр Первый «в науку» своих русских дворянских «недорослей» палкой загонял!).
Начали «борьбу за просвещение» при Екатерине ІІ, «просвещённой» императрицы, с «мандрівних дяків». Хватали, били кнутом и ссылали в монастыри, по большей части, на северо-восток империи, «на покаяние». Там - монастырская темница, хлеб и вода. И каторжный труд, «во искупление греха». Потом взялись за сельские школы. Через два века сельские школы в Украине были уничтожены: 1740 г. - на Левобережной Украине было 866 украинских школ, а в начале ХІХ века, Черниговский епископ уведомляет генерал- губернатора, что у него нет «малороссийских» школ.
1863 год - Валуевский циркуляр, утверждающий, что «… никакого особого малороссийского языка не было, нет , и быть не может, а наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши…»
Затем 1876 год - Эмский указ (примерно, о том же, но «покруче»). (Оказывается, не собака виляет хвостом, а хвост собакой… Не из Киева славянский язык в «Московию» пришел, а «»Московия» славянский язык Киеву «подарила»…(Кстати, документ этот был составлен поляком, ненавидевшим все украинское, но!... продавшимся Российской империи и ненавидимый, за это, своими же земляками…).
1933 год - насильственный перевод на русский язык преподавания 240 школ Кубани, педтехникумов в Краснодаре и станице Полтавской, ликвидация украинских отделов при Краснодарском рабфаке, пединституте, сельхозинституте…(А песни украинские, еще 16-19 века, до сих пор на Кубани и на Тереке поют…).
Даже в создание украинско-русских словарей влезла «русификация» - если имелось слово-синоним, подобное русскому, то в словарь вводилось оно, а оригинальное, исконно украинское, но кардинально отличающееся от русского, объявлялось «малоупотребимым диалектизмом» и исключалось из словаря, выпадая таким образом, в дальнейшем, и из употребления…
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(Краткая летопись «дружбы братских народов». Начата 20.03.2014 г. Писана, почти полностью, на «общепонятном», чтобы и патриоты «великого, могучего», брезгующие учить «українську мову», получили возможность «приобщиться». Может, «дойдет» и поймут что-нибудь…Пишется, реально, «краткая летопись». Надеюсь, она скоро закончится (ходя надежды туманные) ).
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