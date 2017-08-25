 Две мины времен Второй мировой войны обнаружены в Хмельницкой области, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Боеприпасы были обнаружены накануне в пгт. Базалия во время обхода лесных массивов.
Впоследствии мины были уничтожены на специально отведенной для этого площадке, говорится в сообщении.
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