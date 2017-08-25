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 Две мины времен Второй мировой войны обнаружены в Хмельницкой области, - ГСЧС. ФОТО

В полдень 24 августа саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Хмельницкой области изъяли две минометные мины 76 мм времен Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Боеприпасы были обнаружены накануне в пгт. Базалия во время обхода лесных массивов.

Впоследствии мины были уничтожены на специально отведенной для этого площадке, говорится в сообщении.


Две мины времен Второй мировой войны обнаружены в Хмельницкой области, - ГСЧС 01
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Видимо, что и в Донецкой и Луганских областях столько же лет тоже будут находить мины.
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