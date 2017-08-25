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Все про:Мариуполь (4137) памятник (2215)

 Памятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины, открыли в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В День независимости Украины в Городском саду Мариуполя прошла церемония открытия памятника "Воинам, которые отдали жизнь за Украину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте городского совета.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городского совета, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, а также духовенства города.

Память героев, павших за независимость Украины присутствующие почтили минутой молчания.

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В свою очередь, священнослужители провели молебен по погибшим воинам и освятили памятник.

Отдавая дань памяти героям, которые ради мира и спокойствия на родной земле погибли за Украину, присутствующие на мероприятии военнослужащие, представители силовых структур города и общественных организаций возложили венки и цветы к памятному знаку.

"Теперь у мариупольцев и гостей нашего города появилась возможность чествовать своих героев-земляков, которые ценой собственной жизни сохранили Волю и Свободу Украины. Героям, благодаря которым сегодня мы празднуем День независимости Украины", - говорится в сообщении.

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Памятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины, открыли в Мариуполе 01

Памятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины, открыли в Мариуполе 02

Памятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины, открыли в Мариуполе 03

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Памятники погибшим....., все новые и новые... - хочется и памятники победам.. Ни войны, ни мира 4-й год... Маленькая Чечня за 2 года боев двух войн добилась фактической независимости и выплаты контрибуции с рашки... Горе той нации, которая во время войны выбирает не воинов, а торгашей...
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Теперь нужно тщательно охранять памятник, что бы не вышло как в Киеве. Ведь в Мариуполе полно ваты и сепаров.
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В Киеве пытались взорвать памятник воинам АТО, который раньше облили краской
В сторону памятника воинам антитеррористической операции в Киеве неизвестные бросили взрывное устройство, монумент не пострадал.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 01.32 | комментариев:

На месте происшествия работала полиция
Фото: Рома Колючий / Facebook

Памятник воинам антитеррористической операции в Киеве, который утром 24 августа облили краской, вечером пытались взорвать. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
В сторону памятника после 22.00 бросили взрывное устройство, однако монумент не пострадал, рассказал Белоцерковец. По его словам, рядом с памятником осталась яма диаметром 50 см и глубиной 10 см.
На месте происшествия работала полиция.
Скульптуру в честь бойцов АТО открыли 15 августа. В центре композиции меч, пронзающий карту России.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал памятник "редким сочетанием ненависти и хамства" и заявил, что после смены власти в Киеве его снесут первым.
http://gordonua.com/news/localnews/v-kieve-pytalis-vzorvat-pamyatnik-voynam-ato-kotoryy-ranshe-oblili-kraskoy-204124.html
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Теперь видно, что оба взрыва в Киеве это теракт, а не "хулиганка". Да и заказчики засветились.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины, открыли в Мариуполе. ФОТОрепортаж
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