 Памятник воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины, открыли в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте городского совета.
В торжественном мероприятии приняли участие представители городского совета, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, а также духовенства города.
Память героев, павших за независимость Украины присутствующие почтили минутой молчания.
В свою очередь, священнослужители провели молебен по погибшим воинам и освятили памятник.
Отдавая дань памяти героям, которые ради мира и спокойствия на родной земле погибли за Украину, присутствующие на мероприятии военнослужащие, представители силовых структур города и общественных организаций возложили венки и цветы к памятному знаку.
"Теперь у мариупольцев и гостей нашего города появилась возможность чествовать своих героев-земляков, которые ценой собственной жизни сохранили Волю и Свободу Украины. Героям, благодаря которым сегодня мы празднуем День независимости Украины", - говорится в сообщении.
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В сторону памятника воинам антитеррористической операции в Киеве неизвестные бросили взрывное устройство, монумент не пострадал.
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Сегодня 01.32 | комментариев:
На месте происшествия работала полиция
Фото: Рома Колючий / Facebook
Памятник воинам антитеррористической операции в Киеве, который утром 24 августа облили краской, вечером пытались взорвать. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
В сторону памятника после 22.00 бросили взрывное устройство, однако монумент не пострадал, рассказал Белоцерковец. По его словам, рядом с памятником осталась яма диаметром 50 см и глубиной 10 см.
На месте происшествия работала полиция.
Скульптуру в честь бойцов АТО открыли 15 августа. В центре композиции меч, пронзающий карту России.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал памятник "редким сочетанием ненависти и хамства" и заявил, что после смены власти в Киеве его снесут первым.
http://gordonua.com/news/localnews/v-kieve-pytalis-vzorvat-pamyatnik-voynam-ato-kotoryy-ranshe-oblili-kraskoy-204124.html
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