 Кортеж генсека НАТО Столтенберга попал в ДТП в Варшаве - ранены четыре человека. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТБ, об этом сообщает польский телеканал RMF24.
Отмечается, что водитель фургона на высокой скорости врезался в машину полиции, которую столкновением унесло и перевернуло на тротуаре.
Среди раненых в результате аварии - двое сотрудников полиции, пешеход и водитель фургона.
Одного из полицейских пришлось "вырезать" из смятого авто. Район аварии перекрыт. Сам Столтенберг, который начал свой двухдневный визит в Польшу, не пострадал.
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Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
У любого катаклизма Объяснение одно…
Знает каждый демократ - Это Путин виноват!
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка?
Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!
Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки!
Куча под столом говна. Это Путина вина!
Засорился унитаз - Это Путина приказ,
Накидал туда бычков, Воду слил - и был таков!
По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.
Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот!
Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,
Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!
Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет.
Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе!
Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала.
Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват.
Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам.
Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья!
Ливень, оползень, циклон - Виноват конечно он
Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват!
Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья!
В темя клюнула ворона? - Это -юный друг ОМОНа.
Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз.
Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля!
Если верите в такое - Это просто паранойя!
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Это страшно и непонятно для нормального человека в нашем Мире, но это естественно для россиян.
Гитлеровцы никогда-бы не совершили такое преступление в сентябре 1938 года с Чемберленом и с его сопровождающими людьми в самолёте, какое россияне совершили с паном Польским Президентом Качиньским и еще почти 100 людьми ВЫСШЕЙ ПОЛЬСКОЙ ЭЛИТЫ.
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