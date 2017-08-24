 Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Украинской правде" нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Около него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.
На месте происшествия работала полиция.
Как сообщалось, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева открыли 15 августа. Скульптура изготовлена в виде большого меча, который пронизывает карту России.
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А вышло даже как-то символичненько...
- Воткнули меч в парашу и из неё гной потёк...
Я бы так и оставил...
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