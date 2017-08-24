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 Киевские новости
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 Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать. ФОТОрепортаж

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Украинской правде" нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Около него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

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На месте происшествия работала полиция.

Как сообщалось, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева открыли 15 августа. Скульптура изготовлена ​​в виде большого меча, который пронизывает карту России.

Также читайте: Сенатор РФ Клинцевич о памятнике в виде пронзенной мечом России: "Редкое сочетание ненависти и хамства"

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Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать 02

Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать 03

Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать 04

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Хмм...
А вышло даже как-то символичненько...
Памятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать - Цензор.НЕТ 1679 - Воткнули меч в парашу и из неё гной потёк...

Я бы так и оставил...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПамятник воинам АТО в Киеве облили краской и пытались подорвать. ФОТОрепортаж
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