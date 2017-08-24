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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5302) Полторак (931) Мэттис Джеймс (42)

 Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком. ФОТО

Сегодня, 24 августа, в Министерстве обороны Украины состоялась встреча главы отечественного ведомства генерала армии Украины Степана Полторака с Министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В информации отмечается: "Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире, развитие мощностей ВС Украины на современном этапе, перспективы двустороннего сотрудничества, а также расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора агрессии и проведения мероприятий военной реформы.

Также читайте: Визит министра обороны США в Киев - мощный сигнал со стороны Вашингтона о продолжении поддержки Украины, - Полторак

"Мы понимаем, что при ведении боевых действий чрезвычайно трудно проводить реформы но вместе с тем, именно эта реформа может быть эффективной. Потому что все решения проверяются с учетом боевых действий, в которых принимают участие военные", - отметил во время встречи Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Вместе с тем он отметил, что понимает, насколько много препятствий появляются при реформировании и очень важно этот путь пройти для выполнения других сложных задач.

Также читайте: Мэттис о летальном вооружении: "Когда вернусь, буду информировать руководство США о конкретных вещах"

Во время диалога министр обороны Украины Степан Полторак подчеркнул, что он доволен эффективностью учений, которые проводят американские военные в Украине.

"Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", - сказал Министр обороны Украины Степан Полторак.

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В рамках диалога также было отмечено, что во время визита в Украину состоялась хорошая и дружеская дискуссия и две стороны высказали свое видение развития ситуации и общее желание добиваться успехов в двусторонних отношениях.

"Развитие сильной Украины - благородное дело и на этом пути мы будем вас поддерживать", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис".

Смотрите также: Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев. ФОТОрепортаж

Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком 01


Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком 02

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не в тему ,но прикольно.

На праздничном концерте ко Дню Независимости "на горячем" задержали двух воров-карманников.
On 24 Август 2017, 22:03

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Об этом сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
По его словам, задержанные воры - мужчина и женщина - приехали из Луганской области. По иронии судьбы в Одессе они обокрали свою землячку. У жительницы Луганщины прямо во время праздничного концерта в центре города вытащили кошелекhttps://usionline.com/2017/08/24/na-prazdnichnom-kontserte-u-dyuka-zaderzhali-dvuh-karmannikov-foto/
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Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком - Цензор.НЕТ 2404Daniel Rodriguez1 год ·
Скупые строчки в ответ: "Адресат выбыл, Говнярка сгорела"
Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком - Цензор.НЕТ 3982
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Сьогодні естафету від Говнярки прийняв Волгоград.
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Эти региональные варианты реновации на россосии вполне так ничего.
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Тик-так, тик-так.......... кацапорыла устали сегодня,из сил выбились на подобные статьи реагировать. 5 минут и ни одной свиньи на ветке
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Простите пжлста...а сколько еще лет будут звучать заявления о готовящихся для армии реформах？
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Посмотри на рожу министра(нашего),и на ней все реформы.
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Не приезжал. Похвалил..
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В Орджоникидзевском высшем военном училище МВД СССР. ныне Владикавказ, Полторака научили воевать. Особенно изучали там котлы и скоростное драпание с фронта, вроде бегуна Хомчака.
И намертво вдолбили в ментовскую голову постулат "Нам не победить,военное решение невозможно"
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Ну да, кто такой тот Мэттис со своим видением?

Ничерта не понимает. Вот бы ты ему письмо, что ли, написал и рассказал всю правду о Полтораке.
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Да не переживай ты особо, всё и обо всех они знают. Или ты ты не догадываешься почему вы до сих пор летального оружия не получили?
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Потому, что очень долго одна фрау, к паримеру, пыталась спасти лицо "майн либе трух фоффа" в том числе.
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А может кое-кому меньше сопли надо жевать, да ту помощь что дают по офшорам расталкивать? Или вы думаете что это всё делается шито-крыто?
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Будем праздновать День Независимости, когда скинем эту неофеодальную систему у власти
http://24tv.ua/budem_prazdnovat_den_nezavisimosti_kogda_skinem_etu_neofeodalnuyu_sistemu_u_vlasti_n856554
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вот вам и ответ на вопрос почему на парад независимости сегодня пришло 2000 человек
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нет ты не прав 2000 чиновников у корыта согнать удалось
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Значит слушаешь, потому как куйню про 2000 может нести только поклонник ватаСМИ.
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Ну тут пан Меттис не совсем прав, СССР неоднократно вел боевые действия, совершенствовалась техника, но реформ не было. Дедовщина, непрофессионализм, разворовывание имущества были нормой, исключая конечно элитные подразделения. Для реформ должно быть желание прежде всего.
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На отмену от импотентов европейцев,правительство в США прекрасно понимает,что Украина кровью защищает не только свою страну от орков а и весь ЕС
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так пусть дадут джавелины и один авианосец со стелсами и все станет на свои места
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А ключи от квартиры где деньги лежат тебе не нужны?
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Украина получит от США военной техники на 175 миллионов долларов
Глава Пентагона заявил, что данное решение уже утверждено американской стороной
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Додон, присутствуя на параде в кацапстане, тоже сказал ВовкеХуйлу, что будет поддерживать козломордых на их пути вставания с колен. ))
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"Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком - Цензор.НЕТ 5000 Мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украины", - сказал Мэттис
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Ну и где здесь хоть слово про летальное оружие? Зачем выдавать желаемое за действительное.
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Нафига то оружие, лучше бы дали пяток генералов отставных и десяток полковников. Да ещё групппу ФБРовцев для проверки широких лампасов.
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Два офиненных стратега-рехварматара. Писать даже особенно нечего.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоенная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком. ФОТО
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