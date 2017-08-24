 Военная реформа в Украине может быть самой эффективной. Все решения проверяются боевыми действиями, - Мэттис на переговорах с Полтораком. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В информации отмечается: "Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире, развитие мощностей ВС Украины на современном этапе, перспективы двустороннего сотрудничества, а также расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора агрессии и проведения мероприятий военной реформы.
"Мы понимаем, что при ведении боевых действий чрезвычайно трудно проводить реформы но вместе с тем, именно эта реформа может быть эффективной. Потому что все решения проверяются с учетом боевых действий, в которых принимают участие военные", - отметил во время встречи Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Вместе с тем он отметил, что понимает, насколько много препятствий появляются при реформировании и очень важно этот путь пройти для выполнения других сложных задач.
Во время диалога министр обороны Украины Степан Полторак подчеркнул, что он доволен эффективностью учений, которые проводят американские военные в Украине.
"Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", - сказал Министр обороны Украины Степан Полторак.
В рамках диалога также было отмечено, что во время визита в Украину состоялась хорошая и дружеская дискуссия и две стороны высказали свое видение развития ситуации и общее желание добиваться успехов в двусторонних отношениях.
"Развитие сильной Украины - благородное дело и на этом пути мы будем вас поддерживать", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис".
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На праздничном концерте ко Дню Независимости "на горячем" задержали двух воров-карманников.
On 24 Август 2017, 22:03
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Об этом сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
По его словам, задержанные воры - мужчина и женщина - приехали из Луганской области. По иронии судьбы в Одессе они обокрали свою землячку. У жительницы Луганщины прямо во время праздничного концерта в центре города вытащили кошелекhttps://usionline.com/2017/08/24/na-prazdnichnom-kontserte-u-dyuka-zaderzhali-dvuh-karmannikov-foto/
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Скупые строчки в ответ: "Адресат выбыл, Говнярка сгорела"
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И намертво вдолбили в ментовскую голову постулат "Нам не победить,военное решение невозможно"
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Ничерта не понимает. Вот бы ты ему письмо, что ли, написал и рассказал всю правду о Полтораке.
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http://24tv.ua/budem_prazdnovat_den_nezavisimosti_kogda_skinem_etu_neofeodalnuyu_sistemu_u_vlasti_n856554
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Человек 20 было и то не факт.
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Глава Пентагона заявил, что данное решение уже утверждено американской стороной
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