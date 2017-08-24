 Российский актер Пашинин стал бойцом 8-го батальона УДА. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил: "Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов.))
Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус.
Будьмо, братья и сестры!"
По информации Цензор.НЕТ он стал бойцом 8-го батальона УДА.
Смотрите также - "Вы украинцы и духа у вас не отнять. Вы настоящие, вы молодцы, вы победите": Российский актер Пашинин встретился с "киборгом" Маршалом. ФОТОрепортаж
Читайте на Цензор.НЕТ - Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО
61494 270
"Як ми стали добровольцями": презентация украинского фильма в Киеве и Вильнюсе. ВИДЕО(6)
Ведущий программы "Поле чудес" Якубович попал в базу "Миротворца"(87)
Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО(127)
Звезды Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в Черновцах. ФОТОрепортаж(149)
Первый День добровольца: почему это правильный праздник для Украины(0)
Умер актер Владимир Толоконников, известный по роли в фильме "Собачье сердце"(0)
Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка "Азов". ФОТОрепортаж(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Толик, твой выход!..
Респект! Честно, мужественный поступок!..
Ждём-с ответ Пореченкова )
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, если у него еще нет гражданства, то скорее всего он в добробате или в "бандитском" Правом Секторе
Ответить
он со Светловодска
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Там он объясняет, почему не просит украинского гражданства.
Там же сказано, что уже два года проживает в Украине нелегально.
Интересно это, ведь есть законодательство.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Этот карлик не может меня удивить. Вся его подлость была совершенно предсказуема. Все кричит о его несостоятельности как мужчины и индивидуума. Не получил толковое образование, не сделал карьеру даже в такой скотской структуре как КГБ. Вы видели его фото с обнаженным торсом? Сразу видно, гормональный фон нарушен."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://censor.net.ua/news/452935/ukrainskiyi_voin_pogib_vblizi_talakovki_spiker_shtaba_ato
Бо деактивують нік.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить