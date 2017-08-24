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 Российский актер Пашинин стал бойцом 8-го батальона Правого сектора. ФОТО

Российский актер Анатолий Пашинин приехал в Украину и служит добровольцем украинской армии на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов.))

Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус.

Будьмо, братья и сестры!"

По информации Цензор.НЕТ он стал бойцом 8-го батальона "Правого сектора" УДА.

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Российский актер Пашинин стал бойцом 8-го батальона Правого сектора 01

Российский актер Пашинин стал бойцом 8-го батальона Правого сектора 02

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Да...но Саакашвили ведь не может ввести военное положение и попороть коррупцию. Он не руководит и помешать в принципе не может. Только помочь.
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Может я не понял ваш первоначальный посыл в том смысле положительный он в пользу Вальцмана или в пользу зрадофилов, но хотел только сказать, что Пашинин выявил себя как патриот Украины, а не Вальцмана и Саакашвили. И наверное ему до одного места, кто там наверху, когда он на передовой линии защиты Украины.
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Это невозможно. Если человек воюет в рядах ВСУ, то ему не все равно, какие приказы и директивы издает Верховный Главнокомандующий, ибо от этого напрямую зависит его жизнь.
Кстати, если у него еще нет гражданства, то скорее всего он в добробате или в "бандитском" Правом Секторе
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у него всегда было украинское гражданство.
он со Светловодска
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Куйок лорік треба теж згадати. Вона теж зробила вибліб
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Если не видел, пиши в личку, расскажу на пальцах
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На Сході України не тільки подивитесь, а і приймите участь!
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Місцеві мешканці навели на Євгена проросійське бандформування у складі «казаков», осетинів та росіян. Він відмовився їм здаватися та підірвав себе гранатоюНаш побратим Євген Лоскот отримав звання Героя України. Посмертно.Влада хоч і запізніло визнала заслуги воїна, заслуги якого важко переоцінити.Євген Лоскот. Заступник командира розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. Капітан ЗСУ. Член Чернігівської обласної організації ВО «Свобода».Зник безвісти 5 вересня 2014 року, імовірно, після бою з проросійською бандою в районі Веселої Гори. Його рештки було ідентифіковано за результатами ДНК-експертизи 2 вересня 2015 року.Євген Лоскот народився 22 червня 1983 року в селищі Десна Козелецького району Чернігівської области. Після закінчення школи проходив військову службу в 101-й бригаді охорони Генерального штабу Міністерства оборони України. Після того пройшов навчання в Одеському інституті Сухопутних військ, який закінчив у званні капітана. 2006-2011 проходив службу в якості командира взводу у в/ч 1048.Євген був активним учасником Революції гідности від початку і до кінця. 20 січня 2014 року отримав поранення в обличчя гумовою кулею. «На щастя, Революція гідности не забрала життя мого сина. З відчуттям неймовірного страху і тривоги за нього наша сімʼя прожила ввесь той час. За свідченням людей, що були поруч з Євгеном, я знаю, що мій син не ховався за спинами, був попереду, брав участь у всіх боях, вів за собою», - розповідає мати Євгена Ксенія Данилівна.18 лютого вважав своїм другим днем народження після подій у Маріїнському парку.Як член ВО «Свобода» Євген Лоскот вів пропагандивну роботу в рідному селищі під час революції та брав активну участь у житті селища.Після закінчення революції Євген добровільно мобілізувався у Збройні Сили України. З 21 березня 2014 року відбув у розпорядження командування 1-ї танкової бригади (с. Гончарівське), де був зарахований на посаду заступника командира розвідувальної роти з озброєння.5 червня разом з іншими військовиками був направлений для виконання бойових завдань у луганський аеропорт. «Ми всі живі завдяки капітану, бо він нас заставляв так окопуватися, що нас не взяли «Гради» і атаку танків ми відбили», - розповів один із військових матері Євгена.Брав участь у боях за Лутугіне, Жовте, Раївку, Сабівку, Григорівку, Новосвітлівку, а в кінці серпня 3 доби перебував на териконі шахти «Ювілейна» біля Луганська з метою передачі розвідданих до в/ч та батальйону «Айдар».На початку вересня 1-ша танкова бригада почала поступово відходити зі своїх позицій біля Луганська. Євген Лоскот відмовився відступати. Разом з иншими вояками, які не залишили позицій, Євген відремонтував БМП, максимально облаштував позицію. 5 вересня близько 13:00 ворог почав танковий наступ.Бійці-«залишенці», серед яких і Євген, виступили в район Веселої Гори. Розвідники виявили командний пункт ворога. «Ми повинні їх дезорієнтувати, якщо ми цього не зробимо - загинемо і ми, і всі ті, хто тут лишився», - сказав боєць К.Фортушний. Вперед висунулася група з трьох вояків (Євген Лоскот як механік-водій БМП, К.Фортушний та Е.Бондаренко як стрільці). Підʼїхавши, БМП розвернулася однією стороною, давши можливість відстрілятися одному бійцю, потім Євген розвернув БМП другим боком, аби відстрілявся другий. Після того як відʼїхали, відбулося влучання в БМП. Машина збавила хід, рвало мотор, броня запалала від влучання РПГ. Стрільці вибралися з машини на ходу, а Євген поїхав далі, хоча машина збавляла хід. Фартушний вважає, що Євген Лоскот пізніше підірвав БМП - оскільки чув два вибухи і бачив, як високо підлетіла башта машини. Бій тривав до 16:00. Триматися купи під обстрілом не було можливости.Євген вночі ще виходив на звʼязок та домовлявся з «айдарівцями» про форсування Сіверського Донця. Однак потім на звʼязок більше не вийшов.За кілька днів Е.Бондаренко потрапив у полон, де пробув 52 дні. А К.Фортушний вийшов до своїх вранці наступного дня, вивівши з собою ще 5 вояків.«На мій погляд, результат атаки на командний пункт ворога був колосальним. За свідченням військових, обстріл з танків українських підрозділів був переведений на БМП мого сина, що дало змогу вийти решті з мінімальними втратами - загинув лише «Овод». Ворог був дезорієнтований, вважаючи, що попереду є українські підрозділи і є кому захищати позиції, хоча Щастя лишалося слабко укріпленим і кинутим напризволяще. Лише 7 вересня військові 92-ї бригади та батальйон «Айдар» зайняли позиції 1-ї танкової бригади. Місто Щастя з його ТЕЦ було врятоване від захоплення противником.Подвиг тих небагатьох, що залишилися захищати рідну землю, неоціненний. Це і українські військові з опорних пунктів «Щогла» - 12 осіб, «Металіст - 9 осіб, 80-та бригада і героїчний екіпаж БМП - Євген Лоскот, Е.Бондаренко та К.Фортушний - захистили честь українського війська та держави. Прийде час, і ми припинимо соромитися фактів наших поразок, адже тоді лише здобували бойовий досвід та гартували бойовий дух. Але й у той час були ті, хто не відступав і стояв до кінця.
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....."Але й у той час були ті, хто не відступав і стояв до кінця" Прости нас капитан, многие живы благодаря тебе, а ты нет... Прости... Ты свой долг выполнил до конца, и поверь, благодарные украинцы вспомнят, вспомнят каждого поименно. Снимаю перед тобой шляпу, Герой
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А справочкой о не судимости в рф он запасся для получения украинского гражданства. Если нет то надо бы, а то наша страна /власть/ использует , а за тем по ненадобности может депортировать в рф.
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Він має право на громадянство по місцю народження.Скоріш за все вже давно його отримав.
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Він отримав український паспорт в 16 років і ніколи не зрікався українського громадянства
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Салют в Краматорске, давно такого не слышал, но пора уже.
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Пусть опасается снайперов - его будут выцеливать.
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теперь для рассеян это дело принципа...та хай подавятся...фиг им...)
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Берегите себя ребята, вы там не для того что бы умирать , а для того что бы убивать врага.
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респект и уважение...вот это действительно мужской поступок...!!! а какой удар по имперским амбициям соседей...!)))
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Российский актер Пашинин о Путине:

"Этот карлик не может меня удивить. Вся его подлость была совершенно предсказуема. Все кричит о его несостоятельности как мужчины и индивидуума. Не получил толковое образование, не сделал карьеру даже в такой скотской структуре как КГБ. Вы видели его фото с обнаженным торсом? Сразу видно, гормональный фон нарушен."
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Приятно осознавать , что за Неньку воюют такие достойные люди!хуйло просто обречено.
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Цензор.НЕТФотоОбществоРоссийский актер Пашинин стал бойцом 8-го батальона Правого сектора. ФОТО
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