 Российский актер Пашинин стал бойцом 8-го батальона Правого сектора. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил: "Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов.))
Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус.
Будьмо, братья и сестры!"
По информации Цензор.НЕТ он стал бойцом 8-го батальона "Правого сектора" УДА.
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Кстати, если у него еще нет гражданства, то скорее всего он в добробате или в "бандитском" Правом Секторе
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он со Светловодска
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"Этот карлик не может меня удивить. Вся его подлость была совершенно предсказуема. Все кричит о его несостоятельности как мужчины и индивидуума. Не получил толковое образование, не сделал карьеру даже в такой скотской структуре как КГБ. Вы видели его фото с обнаженным торсом? Сразу видно, гормональный фон нарушен."
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