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Все про:актер (256) Донбасс (15846) добровольцы (608)

 Бывший российский актер Пашинин уже месяц воюет на Донбассе в составе украинской армии, - Цаплиенко. ФОТО

Российский актер Анатолий Пашинин приехал в Украину и служит добровольцем украинской армии на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов.))

Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус.

Будьмо, братья и сестры!"

Смотрите также - "Вы украинцы и духа у вас не отнять. Вы настоящие, вы молодцы, вы победите": Российский актер Пашинин встретился с "киборгом" Маршалом. ФОТОрепортаж


Бывший российский актер Пашинин уже месяц воюет на Донбассе в составе украинской армии, - Цаплиенко 01

Бывший российский актер Пашинин уже месяц воюет на Донбассе в составе украинской армии, - Цаплиенко 02

Читайте на Цензор.НЕТ - Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО
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Благодаря Порошенку армия и состоялась .
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Гига,а помнишь как Тарасик зад лизал Овощу,а сейчас нос по ветру.Он не мужик,а тряпка половая.
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по тексту есть возражения?или обидно стало,как он тебя обозвал?
разница между тобой и им в том,что он в трудную для страны минуту четко определился и оказался украинцем...а ты просто галицкий
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страна или государство? тебе самому определиться не мешало бы
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ты бы почитал биографию бати махно...шоб не повторить его судьбу
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Я читал. В армии Махно был идеальный порядок и дисциплина
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угу...почитай ту часть,когда он с москалями сотрудничал
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Ой, я тебя прошу... С москалями многие тогда сотрудничали, ибо москалям удалось убедить многих, что москали нормальные люди и с ними можно дела вести, не он один. А москали предложили ему нормальные условия, после совместной победы они полностью оставляют Украину и не суются в нее
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а ща они не такие,а совсем другие ?ну,твои москали
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Та твои они, а не мои. Я с ними дрался на баррикадах а ты на диване сидел
,
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так шо,совсем другие стали?и где это ты с москалями на баррикадах дрался?
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Пля, ты совсем тронулся? был бы ты на майдане, то мог бы поприсутствовать при допросе пленного беркутенка. он бы тебе рассказал, какой он бравый расейский действующий мент из Кастрамы блдь ну пару пальцев ему молотком ниапнули и все, потух петух сразу
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какую часть? с красными или белыми сотрудничал? а среди красных и белых только москали были?
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Кстати, на Майдане была махновщина чистой воды. Никаких законов, ментов, прокуроров и судей. И все же никто ничего не воровал, я там часто кофе пил с сопливой девченкой с валютного обменника под Майданом.
Это пардон, тока лох повторяет, что махновщина - это беспредел, отсутствие дисциплины и порядка
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Гыг , а он по делу задал вопрос. Ответишь,или съе.......бнешь?
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Сегодня я на его стороне.Хотелось бы почитать хороший ответ.
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чо,тоже разделяешь страну и государство?страна нравится-а государство нет?так хуйлу тоже нравится украина-а вот существование ее ,как независимого государства не приемлет.
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Эт еще классик давно сказал:
"Я люблю свою Родину, но государство ненавижу"
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классики много чего говорят...а потом новые классики их опровергают
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Ты хочешь сказать, что ты любишь ментов, таможенников, прокуроров, налоговиков, чиновников и пр шлое.бень?
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ненавидят государственные структуры только воры и преступники.бо это единственное,что может их остановить.
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т.е. ты убеждён, что в гос.структурах всего перечисленного тобой не может быть?
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я убежден,что остановить воров и преступников может только государство.а не завывания о зраде на форумах
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твои проблемы, что ты видишь только завывания о зраде на форумах
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та не...то твои проблемы,что ты комуняцкой идеологии.и предпринимателей называешь барыгами .совок вытащить из себя тебе оказалось не под силу...
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Во времена Майдана резко сократилось количество преступлений по всей стране. Как думаешь, почему? Да потому что всех ментов согнали в Киев. И это не шутка. именно менты и являются главной преступной двигательной силой. Если ты этого не понимаешь, то ты еще тупее чем кажешься на первый взгляд
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Парад нужен. Но это не значит, что теперь не пикни против коррумпированной власти. Что теперь нужно жить с ней в унисон. А то, не дай Бог, что-то плохое путин сделает.
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язиката недоумкувата мерзота! батько в труні вертеться від "діянь" цього отприска..
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Поговоріть із ним про Зраду і всьо пропало.
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если кто то увидеть палатку "украинского выбора" или его сателлитов - я думаю все знают шо делать? - Путин в Крыму провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора»
Владимир Путин во время визита в Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, рассказали два источника РБК

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/08/2017/599eb4db9a79471c73167796?from=main
звинайте за заглавные буквы - но так в статье на цаповском сайте написано - они знают как его правельно называть,но стеснаються или бояться - цензура у них панове)))
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Все говорят за медведчука коломойского и прочую шушеру .А почему не поднимается вопрос что это всё окружение Кучмы .Всё окружение Кучмы работает на россию .Где расследование ?
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кто-то в погоне за баблом едет в рашку коровники строить, а он отказался от денег и карьеры и приехал на историческую родину её защищать, вот и думай, кто настоящий украинец .....?
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Так-то, да. Но, думаю, по свету мыкаться, работу искать, тоже не от хорошей жизни отправляются..
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я такое часто по ящику слышу в криминальных новостях - "зачем вы квартиру ограбили или зачем вы у пенсионеров деньги отобрали"? - "так не от хорошей жизни, я работу не мог найти ".....
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молодец, но только оркам зря об этом сказали, будут охотиться на известного человека
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Кстати вполне ожидаемо. Он еще на Майдане высказал свое мнение. Респект мужику и удачи. Это сильнейший психологический удар по ватнолишнехромосомным. Теперь по всей видимости "Грозовые ворота", больше в рыфляндии показывать не будут. Удачи тебе парень.!!!
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А сыны Порошенко,Турчинова и прочих камуфляжных клоунов....
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Они прошли сборы в прифронтовой зоне, но типа, в АТО. Вопросы? :D
Кто там, если не изменяет память пели? "ТАТУ" - "Нас не догонишь"? Фронтовики... Как и сборы прокуроров провели там же... Тоже, фронтовики, наденьте ордена...
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Сериальное мыло немытой значения не имеет. Человек достоин уважения, если борется за территориальную целостность Украины. А всем рашистам - удавиться: ВИДЕО
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У Пореченкова есть только одно качество, а именно: он фашист, что и есть москальское мировозрение.
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пути актёров неисповедимы. фся наша жисьть - икра -(вильямнаш).
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"эх!! бросить бы этот мухосранск и податься в сыны президента шмидта!!" (С) ))
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Своих родителей уважать нужно. Пишите не подумавши
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Пашинин родился в Светловодске Кировоградской области, детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий). После этого уехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. Украинскому зрителю известен по главным ролям в телефильмах "Украденное счастье" и "Грозовые ворота".
Актер переехал из России в Украину после начала РеволюцииБывший российский актер Пашинин уже месяц воюет на Донбассе в составе украинской армии, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 7963
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Украинский запорожский казак! Здоровья и 100 лет жизни, брат.
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ПЕРЕПОСТ
Сергій Олицький

Пашинин родился в Светловодске Кировоградской области, детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий). После этого уехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. Украинскому зрителю известен по главным ролям в телефильмах "Украденное счастье" и "Грозовые ворота".
Актер переехал из России в Украину после начала Революции
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Помню этого актёра. Но не думал что он воевать будет. Респект и уважуха.
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Большое спасибо Вам, Анатолий. За отличные фильмы, за Вашу гражданскую позиции в отношении Украины, за реальные действия. Здоровья, благополучия и успехов Вам и Вашим родным и близким.
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Какого чёрта вы тут расписались все? шли бы лучше Страну защищать.
Отдельный респект Пашинину.
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Новосибирск - украинский город. http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/u-rosiiskomu-novosybirsku-vidznachyly-den-nezalezhnosti-ukrainy-foto-video-188870.html У російському Новосибірську відзначили День Незалежності України (фото, відео)
Шучу, конечно, но десять настоящих русских людей, не мокшей, вышли поздравить Украину в условиях большого риска.
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Очень люди рисковали. Смелые люди и спасибо им за поддержку Украины.
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Знатный на фото расейский орёл. Тока не могу понять - двуглавый или двужопый?
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Кроме всего прочего, Пашинин ещё и актёр очень хороший.
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Про нього повідомляло українське телебачення в квітні 2015 року. Відео.
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Да, время проверки мужиков и дюдей. Кто мог подумать, что до такого доживем?
Что обидно, Что скурвившихся гнид оказалось значительно больше, чем ожидалось.
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Надеюсь у него в оркостане никого из близких не осталось.
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Неожиданно. Очень неожиданно. Свою гражданскую позицию про события в Украине он определил ,находясь внутри недоимперии и исходя из потока лжи ,направленной на разрушения умов граждан россии.
Говорите iQ тест на уровень интеллекта? Вот поступок человека говорит об его интеллекте.Достойный максимального уважения человек
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Анатоль, сука, ну ты молодчага. от честно, всегда ты мне нравился, взгляд у тебя какой то пронзительный, честный, что ли. Извини, что за панибрата, но я я очень рад, что такой красивый мужик и отличный актер нашелся в тебе одном. Ты будешь cчаслив и востребован в Украине, счастье тебе, творческих успехов и постарайся вернуться живым, чтобы радовать всех твоих поклонников новыми ролями. Героям Слава!
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Да...но Саакашвили ведь не может ввести военное положение и попороть коррупцию. Он не руководит и помешать в принципе не может. Только помочь.
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Куйок лорік треба теж згадати. Вона теж зробила вибліб
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Місцеві мешканці навели на Євгена проросійське бандформування у складі «казаков», осетинів та росіян. Він відмовився їм здаватися та підірвав себе гранатоюНаш побратим Євген Лоскот отримав звання Героя України. Посмертно.Влада хоч і запізніло визнала заслуги воїна, заслуги якого важко переоцінити.Євген Лоскот. Заступник командира розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. Капітан ЗСУ. Член Чернігівської обласної організації ВО «Свобода».Зник безвісти 5 вересня 2014 року, імовірно, після бою з проросійською бандою в районі Веселої Гори. Його рештки було ідентифіковано за результатами ДНК-експертизи 2 вересня 2015 року.Євген Лоскот народився 22 червня 1983 року в селищі Десна Козелецького району Чернігівської области. Після закінчення школи проходив військову службу в 101-й бригаді охорони Генерального штабу Міністерства оборони України. Після того пройшов навчання в Одеському інституті Сухопутних військ, який закінчив у званні капітана. 2006-2011 проходив службу в якості командира взводу у в/ч 1048.Євген був активним учасником Революції гідности від початку і до кінця. 20 січня 2014 року отримав поранення в обличчя гумовою кулею. «На щастя, Революція гідности не забрала життя мого сина. З відчуттям неймовірного страху і тривоги за нього наша сімʼя прожила ввесь той час. За свідченням людей, що були поруч з Євгеном, я знаю, що мій син не ховався за спинами, був попереду, брав участь у всіх боях, вів за собою», - розповідає мати Євгена Ксенія Данилівна.18 лютого вважав своїм другим днем народження після подій у Маріїнському парку.Як член ВО «Свобода» Євген Лоскот вів пропагандивну роботу в рідному селищі під час революції та брав активну участь у житті селища.Після закінчення революції Євген добровільно мобілізувався у Збройні Сили України. З 21 березня 2014 року відбув у розпорядження командування 1-ї танкової бригади (с. Гончарівське), де був зарахований на посаду заступника командира розвідувальної роти з озброєння.5 червня разом з іншими військовиками був направлений для виконання бойових завдань у луганський аеропорт. «Ми всі живі завдяки капітану, бо він нас заставляв так окопуватися, що нас не взяли «Гради» і атаку танків ми відбили», - розповів один із військових матері Євгена.Брав участь у боях за Лутугіне, Жовте, Раївку, Сабівку, Григорівку, Новосвітлівку, а в кінці серпня 3 доби перебував на териконі шахти «Ювілейна» біля Луганська з метою передачі розвідданих до в/ч та батальйону «Айдар».На початку вересня 1-ша танкова бригада почала поступово відходити зі своїх позицій біля Луганська. Євген Лоскот відмовився відступати. Разом з иншими вояками, які не залишили позицій, Євген відремонтував БМП, максимально облаштував позицію. 5 вересня близько 13:00 ворог почав танковий наступ.Бійці-«залишенці», серед яких і Євген, виступили в район Веселої Гори. Розвідники виявили командний пункт ворога. «Ми повинні їх дезорієнтувати, якщо ми цього не зробимо - загинемо і ми, і всі ті, хто тут лишився», - сказав боєць К.Фортушний. Вперед висунулася група з трьох вояків (Євген Лоскот як механік-водій БМП, К.Фортушний та Е.Бондаренко як стрільці). Підʼїхавши, БМП розвернулася однією стороною, давши можливість відстрілятися одному бійцю, потім Євген розвернув БМП другим боком, аби відстрілявся другий. Після того як відʼїхали, відбулося влучання в БМП. Машина збавила хід, рвало мотор, броня запалала від влучання РПГ. Стрільці вибралися з машини на ходу, а Євген поїхав далі, хоча машина збавляла хід. Фартушний вважає, що Євген Лоскот пізніше підірвав БМП - оскільки чув два вибухи і бачив, як високо підлетіла башта машини. Бій тривав до 16:00. Триматися купи під обстрілом не було можливости.Євген вночі ще виходив на звʼязок та домовлявся з «айдарівцями» про форсування Сіверського Донця. Однак потім на звʼязок більше не вийшов.За кілька днів Е.Бондаренко потрапив у полон, де пробув 52 дні. А К.Фортушний вийшов до своїх вранці наступного дня, вивівши з собою ще 5 вояків.«На мій погляд, результат атаки на командний пункт ворога був колосальним. За свідченням військових, обстріл з танків українських підрозділів був переведений на БМП мого сина, що дало змогу вийти решті з мінімальними втратами - загинув лише «Овод». Ворог був дезорієнтований, вважаючи, що попереду є українські підрозділи і є кому захищати позиції, хоча Щастя лишалося слабко укріпленим і кинутим напризволяще. Лише 7 вересня військові 92-ї бригади та батальйон «Айдар» зайняли позиції 1-ї танкової бригади. Місто Щастя з його ТЕЦ було врятоване від захоплення противником.Подвиг тих небагатьох, що залишилися захищати рідну землю, неоціненний. Це і українські військові з опорних пунктів «Щогла» - 12 осіб, «Металіст - 9 осіб, 80-та бригада і героїчний екіпаж БМП - Євген Лоскот, Е.Бондаренко та К.Фортушний - захистили честь українського війська та держави. Прийде час, і ми припинимо соромитися фактів наших поразок, адже тоді лише здобували бойовий досвід та гартували бойовий дух. Але й у той час були ті, хто не відступав і стояв до кінця.
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....."Але й у той час були ті, хто не відступав і стояв до кінця" Прости нас капитан, многие живы благодаря тебе, а ты нет... Прости... Ты свой долг выполнил до конца, и поверь, благодарные украинцы вспомнят, вспомнят каждого поименно. Снимаю перед тобой шляпу, Герой
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А справочкой о не судимости в рф он запасся для получения украинского гражданства. Если нет то надо бы, а то наша страна /власть/ использует , а за тем по ненадобности может депортировать в рф.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБывший российский актер Пашинин уже месяц воюет на Донбассе в составе украинской армии, - Цаплиенко. ФОТО
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