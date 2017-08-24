 Бывший российский актер Пашинин уже месяц воюет на Донбассе в составе украинской армии, - Цаплиенко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил: "Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов.))
Но "старлей Доронин" - за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус.
Будьмо, братья и сестры!"
Смотрите также - "Вы украинцы и духа у вас не отнять. Вы настоящие, вы молодцы, вы победите": Российский актер Пашинин встретился с "киборгом" Маршалом. ФОТОрепортаж
Читайте на Цензор.НЕТ - Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО
27920 198
"Як ми стали добровольцями": презентация украинского фильма в Киеве и Вильнюсе. ВИДЕО(6)
Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО(127)
Итальянский доброволец Джузеппе, воюющий с террористами на Донбассе, просит Президента Украины о гражданстве, - Цаплиенко. ВИДЕО(68)
Умер актер Владимир Толоконников, известный по роли в фильме "Собачье сердце"(0)
Украина навсегда вышла из империи(0)
К объявившим из-за расформирования голодовку воинам 54-й ОМБр присоединились еще несколько добровольцев: ОК "Схид" выслала комиссию для выяснения ситуации. ФОТО(80)
Экспертиза опознала добровольца Владимира Самоленко, погибшего в 2015 году. ФОТО(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
разница между тобой и им в том,что он в трудную для страны минуту четко определился и оказался украинцем...а ты просто галицкий
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это пардон, тока лох повторяет, что махновщина - это беспредел, отсутствие дисциплины и порядка
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Я люблю свою Родину, но государство ненавижу"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Владимир Путин во время визита в Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, рассказали два источника РБК
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/08/2017/599eb4db9a79471c73167796?from=main
звинайте за заглавные буквы - но так в статье на цаповском сайте написано - они знают как его правельно называть,но стеснаються или бояться - цензура у них панове)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кто там, если не изменяет память пели? "ТАТУ" - "Нас не догонишь"? Фронтовики... Как и сборы прокуроров провели там же... Тоже, фронтовики, наденьте ордена...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Актер переехал из России в Украину после начала Революции
Ответить
Ответить
Ответить
Сергій Олицький
Пашинин родился в Светловодске Кировоградской области, детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий). После этого уехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. Украинскому зрителю известен по главным ролям в телефильмах "Украденное счастье" и "Грозовые ворота".
Актер переехал из России в Украину после начала Революции
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отдельный респект Пашинину.
Ответить
Шучу, конечно, но десять настоящих русских людей, не мокшей, вышли поздравить Украину в условиях большого риска.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что обидно, Что скурвившихся гнид оказалось значительно больше, чем ожидалось.
Ответить
Ответить
Говорите iQ тест на уровень интеллекта? Вот поступок человека говорит об его интеллекте.Достойный максимального уважения человек
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить