 Над мэрией Оттавы поднят флаг Украины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Церемония поднятия государственного флага состоялась на рассвете.
Флаг будет оставаться на флагштоке здания мэрии до захода солнца.
Кроме этого, мэр Оттавы Джим Уотсон сегодня после обеда обратится к участникам организованного посольством Украины масштабного празднования Дня Независимости в одном из парков столицы.
В прошлом году в честь Дня Независимости Украины мэрия Оттавы также поднимала украинский флаг. Кроме этого, уже два года подряд 18 мая, в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, над зданием поднимают флаг с тамгой.
1663 26
"Героям слава! Путин ху#ло!", - водитель автомобиля с номерами РФ и флагом Украины едет по улицам Днепра. ВИДЕО(73)
Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО(89)
"Це знамено рідне - злото й синева", - поздравление бойцов 36-й бригады с Днем Государственного флага. ВИДЕО(11)
На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(30)
Несколько слов о канадском патриотизме(0)
"Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости! С тобой в сердце": в оккупированном Севастополе устроили патриотический флешмоб. ФОТОрепортаж(185)
Вскоре государственный флаг будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса. Мы докажем, что достойны своих предков, - Полторак(57)
Ответить
Уже месяц как звезда культового в Украине и России сериала «Грозовые ворота» воюет на Донбассе
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W7MF87VQ--I
Ответить
Дякуємо,Канадо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но Канадец уже нация! Страна большая и свободная. Гражданин Канады гордится своим паспортом!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить