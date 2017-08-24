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Все про:Канада (966) флаг (799)

 Над мэрией Оттавы поднят флаг Украины. ФОТО

В связи с празднованием Дня Независимости Украины мэрия Оттавы подняла украинский флаг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Церемония поднятия государственного флага состоялась на рассвете.

Флаг будет оставаться на флагштоке здания мэрии до захода солнца.

Кроме этого, мэр Оттавы Джим Уотсон сегодня после обеда обратится к участникам организованного посольством Украины масштабного празднования Дня Независимости в одном из парков столицы.

В прошлом году в честь Дня Независимости Украины мэрия Оттавы также поднимала украинский флаг. Кроме этого, уже два года подряд 18 мая, в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, над зданием поднимают флаг с тамгой.

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Над мэрией Оттавы поднят флаг Украины 01

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http://iz.com.ua/zaporoje/znamenityiy-rossiyskiy-akter-iz-zaporozhya-ushel-voevat-v-zonu-ato.html

Уже месяц как звезда культового в Украине и России сериала «Грозовые ворота» воюет на Донбассе
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С каких пор сериал стал культовым у нас? Ватан ,может для тебя он и культовый,но не пиши за ВСЮ Украину.
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Дурик , в Чечне винторогие были такими же агрессорами , как сейчас в Украине. Какой в опу культовый????
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Немного конкретики о событиях 3-х летней давности.

https://www.youtube.com/watch?v=W7MF87VQ--I
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На фото современные здания,а у нас сововые ,стыдоба
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Так вам в козляндии так и положено. В Украине тоже красивые здания. Ты Львов и Одессу для начала посмотри.
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просто две новостиЛавров: Мы не будем срывать зло на американцах.Пожар в Ростове-на-Дону: огонь уничтожил свыше 100 зданий.- Сталкер (@ValBodin) 22 августа 2017 г.
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Мы не будем срывать зло на американцах.-мы лупанем по Воронежу))
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а русобыдло до сих пор считает своими врагами не тех...
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и теракты в г. Сургут, и никто не радует новостями
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Вони сказали що це станеться за рахунку прихильників Орди.
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Канада это да. Хотя там население многонациональное и граница с США СВОБОДНА.
Но Канадец уже нация! Страна большая и свободная. Гражданин Канады гордится своим паспортом!!
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