 Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ
, специальным указом звание Героя Украины присвоено лейтенанту Василию Тарасюку, воевавшему в авдеевской промзоне. Посмертно звание Героя Украины присвоено капитану Евгению Лоскуту, который в 2014 году остановил движение колонны оккупантов, а попав в окружение, взорвал себя гранатой со словами: "Слава Украине!" .
Президент Петр Порошенко вручает боевые флаги командирам подразделений, воюющих с российским агрессором на Донбассе. Смотрите также: Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО
Сын погибшего капитана Евгения Лоскута Тарас с наградой отца. Смотрите также: Подразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости. ВИДЕО
Глава СНБО Александр Турчинов во время парада на Крещатике. Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Слава Украине!", - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах. ФОТОрепортаж
Министр обороны Украины Степан Полторак. Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. ВИДЕО
Участники парада перед началом торжественного шествия. Смотрите также: В Житомире открыли памятный знак Героям Небесной Сотни. ФОТО
Объединенный оркестр Национальной гвардии Украины. Смотрите: Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ВИДЕО
Сводный отряд Сухопутных войск Украины. Читайте также: "На 26-м году независимости мы вышли из глубокого шока и боли", - Порошенко
Колонна ветеранов войны на Донбассе. Читайте на "Цензор.НЕТ": В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист
Подразделение армии США на параде в Киеве. Смотрите также: Львовские полицейские спели в честь Дня Независимости Украины. ВИДЕО
Бойцы вооруженных сил Польши.
ФОТО Олега Богачука. Смотрите также: Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО
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щиро вітаю Вас з Днем Незалежності України !!!
Слава УКРАЇНІ !!!
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і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважае.
Слава повіки!!!
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Не зміг би - народжений повзати літати не здатний !
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Сєр Джеймс Кук - первый бендеровец и завтрак папуаса.
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валадимер путЕн во время визита в Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с агент..лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, рассказали два источника РБК
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/08/2017/599eb4db9a79471c73167796?from=newsfeed
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https://iamir.info/49866-pri-jacenjuke-i-grojsmane-oligarhi-massovo-ne-platili-nalogi--smi
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Слава Украине!
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Дуже гарний посил що є військові з країн членів НАТО!
Щеб стати незалежними від бариг-варюг при владі та загнати орків путлєра за парєбрік було б свято повним.
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Он плачет не от того что в Киеве находятся войска НАТО, ему больно и обидно что оно мечтало о замерзшей Украине и полумертвых хохлах, ползущих на коленях с протянутой рукой в сторону московии. А они не только этого не сделали но ещё и огрызаются на предложения "братской дружбы".
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