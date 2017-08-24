 Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , специальным указом звание Героя Украины присвоено лейтенанту Василию Тарасюку, воевавшему в авдеевской промзоне. Посмертно звание Героя Украины присвоено капитану Евгению Лоскуту, который в 2014 году остановил движение колонны оккупантов, а попав в окружение, взорвал себя гранатой со словами: "Слава Украине!" .

Президент Петр Порошенко вручает боевые флаги командирам подразделений, воюющих с российским агрессором на Донбассе.

Сын погибшего капитана Евгения Лоскута Тарас с наградой отца.Глава СНБО Александр Турчинов во время парада на Крещатике.

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Министр обороны Украины Степан Полторак.

Участники парада перед началом торжественного шествия.

Объединенный оркестр Национальной гвардии Украины.

Сводный отряд Сухопутных войск Украины.

Колонна ветеранов войны на Донбассе.

Подразделение армии США на параде в Киеве.

Бойцы вооруженных сил Польши.ФОТО Олега Богачука.