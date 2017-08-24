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 Политика Украины, Общество
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Все про:День независимости (751) парад (466) Олег Богачук (601)

 Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы. ФОТОрепортаж

Перед началом военного парада в центре украинской столицы в честь Дня Независимости Украины глава государства вручил награды бойцам и новые боевые флаги подразделениям ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальным указом звание Героя Украины присвоено лейтенанту Василию Тарасюку, воевавшему в авдеевской промзоне. Посмертно звание Героя Украины присвоено капитану Евгению Лоскуту, который в 2014 году остановил движение колонны оккупантов, а попав в окружение, взорвал себя гранатой со словами: "Слава Украине!" .

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 01

Президент Петр Порошенко вручает боевые флаги командирам подразделений, воюющих с российским агрессором на Донбассе.

Смотрите также: Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 02

Сын погибшего капитана Евгения Лоскута Тарас с наградой отца.

Смотрите также: Подразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости. ВИДЕО

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 03
Глава СНБО Александр Турчинов во время парада на Крещатике.


Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Слава Украине!", - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах. ФОТОрепортаж

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 04

Министр обороны Украины Степан Полторак.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. ВИДЕО

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 05

Участники парада перед началом торжественного шествия.

Смотрите также: В Житомире открыли памятный знак Героям Небесной Сотни. ФОТО

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 06

Объединенный оркестр Национальной гвардии Украины.

Смотрите: Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ВИДЕО

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 07

Сводный отряд Сухопутных войск Украины.

Читайте также: "На 26-м году независимости мы вышли из глубокого шока и боли", - Порошенко

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 08
Колонна ветеранов войны на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 09

Подразделение армии США на параде в Киеве.

Смотрите также: Львовские полицейские спели в честь Дня Независимости Украины. ВИДЕО

Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы 10

Бойцы вооруженных сил Польши.

ФОТО Олега Богачука.

Смотрите также: Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО
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у вати деприсняк зранку закаталі стерику а після обіду видно накатіли і десь зникли з форумів !
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Шановні Українці шановні гості,
щиро вітаю Вас з Днем Незалежності України !!!
Слава УКРАЇНІ !!!
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Слава Україні,Слава славному Війську Українському, Козацтву істиному не запроданому,
і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважае.
Слава повіки!!!
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Таки Даля не приехала. Привет кондитеру от Саакашвили.
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а що вона планувала сюди їхати ? дитячий садочок що ви все до міши привязуєте ? ви справді думаєте що міша щось значить в світі ? йому порошенко дав шанс в україні він ого знехтував погряз в корупції обложив себе фсбешніками ! хватить вже про нього торочити він свій вибір зробив
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Даля между прочим каждый год приезжала. Порошенко получил уникальный шанс в 2014. Мог бы войти в историю, став лидером нации. И как правильно сказал Михо, просрал его шоколадом ради личного обогащения и обогащения своих друзей. Единственный из друзей,кого он готов посадить, это Саакашвили
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Мог бы войти в историю, став лидером нации.

Не зміг би - народжений повзати літати не здатний !
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Первые лица значит с кондитером ручкаться уже не хотят.
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Кук..? Кук таких як ти жополизів на смереках розвішував..
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Папуа Новая Гвинея - родина смерек.
Сєр Джеймс Кук - первый бендеровец и завтрак папуаса.
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Не - это у тебя белая горячка, если ты считаешь, что Кук кого-то на карпатских смереках развешивал.
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ви типовий представник совкових невігласів, жлобів та гопоти, на яких досі спирається сучасна псевдопатриотична влада, що сформована з колишньої "партеліти" та червоних директорів і їх сучасних нащадків..
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А чи не пора вже нам повернути історичну назву нашій країні-Київська Русь? Бо наша багатостраждальна країна знову повинна захищати Европу від навали кацапської орди.
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А че так мелко? Есть масса более древних вариантов.
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Не пора, та й не треба взагалі. Назві Україна не менше років ніж назві Київська Русь, ці назви вживалися одночасно, таким чином вона така ж сама історична. Це вже кацапи при сцарі петрусі п"єрвому, створюючи легенду про "мишібратьяадіннарот" 300 років тому, спотворили тисячолітню історію. А назва Україна мені більше подобається ніж Київська Русь. А тобі?
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а ведь первый раз военные США приезжают к нам на День Независимости? Символично. И многообещающе!
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Символично, что теракт произошел именно на Грушевского в день Независимости. Т.е. пардон, хулиганство по версии СБУ с тремя ранеными
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Порошенко- ум, честь и совесть нашей эпохи! Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Значит,что ты и парада не видел.Даже Полторак был с жёлтоголубыми серёжками.
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пуйло в Крыму провел закрытую встречу с рашистским агентом так называемым "лидером «Украинского выбора»"
валадимер путЕн во время визита в Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с агент..лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, рассказали два источника РБК
Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы - Цензор.НЕТ 5256 Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы - Цензор.НЕТ 170
Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы - Цензор.НЕТ 5256
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/08/2017/599eb4db9a79471c73167796?from=newsfeed
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на маскві припадок, ще вояки НАТО не були так близько до їх кордонів, включаючи країни Балтії і наше свято, для Хуйла це ефект розірвавшейся атомної бонби. Хотілося б нагадити, але нас вже навряд чим можна здивувать, тільки більше гніву добавить, тому, вавєня, навіть і не старайся, чхали ми на тебе і твої погрози, репайтесь на своїх тєлєшоу, а ми посміємось
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С Праздником, Украина, с Днем Независимости!
Слава Украине!
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Параж це добре! З Днем Незалежності Україна!!!
Дуже гарний посил що є військові з країн членів НАТО!
Щеб стати незалежними від бариг-варюг при владі та загнати орків путлєра за парєбрік було б свято повним.
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ооо хоиии - я чть из за своих планов забыл поздравить Украину, Украинцов, Украинок и других добрых людей, кто сердцем и делами за свободну Украину с праздников - Поздравляю Вас


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у меня уверенность, что и Вы будете праздновать и писать именно так - выглядит как сто но всётаки на самом деле безконечность
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Где то сейчас, в Мухосранске, сидит и плачет маленький руSSкий патриот.
Он плачет не от того что в Киеве находятся войска НАТО, ему больно и обидно что оно мечтало о замерзшей Украине и полумертвых хохлах, ползущих на коленях с протянутой рукой в сторону московии. А они не только этого не сделали но ещё и огрызаются на предложения "братской дружбы".
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Куций фоторепортаж.. По новому каналу Никита Кожум'яка наш мульт) сучасний. Мало патріотизму зараз... на плюсах рука діамантова (люблю це кіно,але не сьогодні) Де щось патріотичне підказуйте.
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рано или поздно с кацапами еще схлеснемся
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПразднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы. ФОТОрепортаж
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