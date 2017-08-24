 "Слава Украине!", - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах. ФОТОрепортаж

"Сигналы солидарности с днем Независимости Украины передают вам всем с оккупированного Крыма.

Когда люди говорят от сердца, они выбирают, настоящие, рекламные конструкции для того,

чтобы написать " Крым это Украина", - прокомментировал Ислямов свою публикацию.