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 Политика Украины, Общество
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 "Слава Украине!", - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах. ФОТОрепортаж

Неизвестные патриоты в ночь на День Независимости Украины вывесили украинский флаг на электропроводах и сделали надпись "Крым Украина. Слава Украине!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал крымскотатарский активист и бизнесмен Ленур Ислямов и опубликовал фото "диверсии" против российских оккупантов.

Слава Украине!, - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах 01

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Слава Украине!, - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах 02

"Сигналы солидарности с днем Независимости Украины передают вам всем с оккупированного Крыма. Когда люди говорят от сердца, они выбирают, настоящие, рекламные конструкции для того, чтобы написать " Крым это Украина", - прокомментировал Ислямов свою публикацию.

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Спроси нормального человека в любой точке мира - хотел бы он жить под путиным? Ответ понятен. Вот только путин хочет чтоб все жили под ним.
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Якщо фуйло буде висіти на шибениці я теж згоден під ним жити .
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Больше половины ответили бы положительно, но пожив под Утиным годик, поняли бы, что такое Уруске мир и кусали бы локти. С крымчанами это уже произошло.
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В оккупированных Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке в подъездах домов появились сверхпатриотические открытки-поздравления с Днем Независимости Украины.

Об этом сообщил и опубликовал соответствующие фото украинский офицер Анатолий Штефан, пишет "Обозреватель".

По его словам, сине-желтые наклейки можно увидеть в лифтовых кабинах, подъездах и в почтовых ящиках.

На открытках изображены известные логотипы украинскости Донбасса и написано "С Днем Независимости, родная Отчизна. Донбасс - это Украина".

"Спасибо тем, кто не испугался врага, сделал эту акцию и поддерживает независимую и единую Украину. Все будет Украина, и победа за нами!" - резюмировал Штефан.

http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopy
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Такие вещи многого стоят. Эти люди делают на порядок больше чем шыкаладная петушня в Киеве.Спасибо им. Мы помним о них . Мы освободим их от дикой мордвы.
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Каменяр‏ @hu_lviv 2 ч.2 часа назад

Не звертайте уваги на малоросів і русню. День Незалежності особлива трагедія і травма для них тому й шукають причини щоб і сьогодні смердіти
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Считаю что делать это необходимо и постоянно.НАПОМИНАТЬ.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Слава Украине!", - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах. ФОТОрепортаж
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