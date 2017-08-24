"Сигналы солидарности с днем Независимости Украины передают вам всем с оккупированного Крыма. Когда люди говорят от сердца, они выбирают, настоящие, рекламные конструкции для того, чтобы написать " Крым это Украина", - прокомментировал Ислямов свою публикацию.
"Слава Украине!", - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах. ФОТОрепортаж
Неизвестные патриоты в ночь на День Независимости Украины вывесили украинский флаг на электропроводах и сделали надпись "Крым Украина. Слава Украине!".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал крымскотатарский активист и бизнесмен Ленур Ислямов и опубликовал фото "диверсии" против российских оккупантов.
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом сообщил и опубликовал соответствующие фото украинский офицер Анатолий Штефан, пишет "Обозреватель".
По его словам, сине-желтые наклейки можно увидеть в лифтовых кабинах, подъездах и в почтовых ящиках.
На открытках изображены известные логотипы украинскости Донбасса и написано "С Днем Независимости, родная Отчизна. Донбасс - это Украина".
"Спасибо тем, кто не испугался врага, сделал эту акцию и поддерживает независимую и единую Украину. Все будет Украина, и победа за нами!" - резюмировал Штефан.
http://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119?utm_source=seocopy
Ответить
Ответить
Ответить
Не звертайте уваги на малоросів і русню. День Незалежності особлива трагедія і травма для них тому й шукають причини щоб і сьогодні смердіти
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить