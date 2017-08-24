Редактор Цензор.НЕТ 24.08.17 10:4724.08.17 10:47 Украинцы в Берлине провели акцию "Stop Putin, Stop War" и развернули выставку "Украина 2014-2016. Война и мир". ФОТОрепортаж В Берлине вечером 23 августа перед Брандербургскими воротами украинцы отметили День флага и провели акцию "Stop Putin, Stop War".Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в ходе акции была развернута фотовыставка "Украина 2014-2016. Война и мир". Смотрите также: В Житомире открыли памятный знак Героям Небесной Сотни. ФОТО Читайте также: "Через кровь, страдания, в боях за родную землю родилась украинская нация!" - поздравление Турчинова с Днем Независимости Смотрите также: Немецкий активист Вендлинг уже много месяцев пикетирует посольство РФ в Берлине с требованием освободить Сущенко. ФОТОрепортаж Читайте также: Под посольством России в Берлине прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Сущенко Смотрите: Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину. ФОТО Смотрите также: "Це знамено рідне - злото й синева", - поздравление бойцов 36-й бригады с Днем Государственного флага. ВИДЕО В завершении акции ее участники зажгли свечи, выложенные в форме тризуба. Смотрите также: Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ перейти на форум x Мне нравится 5
Ответить