 Украинцы в Берлине провели акцию "Stop Putin, Stop War" и развернули выставку "Украина 2014-2016. Война и мир". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ , в ходе акции была развернута фотовыставка "Украина 2014-2016. Война и мир".

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