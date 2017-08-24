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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Украинцы в Берлине провели акцию "Stop Putin, Stop War" и развернули выставку "Украина 2014-2016. Война и мир". ФОТОрепортаж

В Берлине вечером 23 августа перед Брандербургскими воротами украинцы отметили День флага и провели акцию "Stop Putin, Stop War".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в ходе акции была развернута фотовыставка "Украина 2014-2016. Война и мир".

Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 01


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Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 02


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Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 03



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Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 04



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Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 05


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Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 06

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Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 07


В завершении акции ее участники зажгли свечи, выложенные в форме тризуба.


Украинцы в Берлине провели акцию Stop Putin, Stop War и развернули выставку Украина 2014-2016. Война и мир 08


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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинцы в Берлине провели акцию "Stop Putin, Stop War" и развернули выставку "Украина 2014-2016. Война и мир". ФОТОрепортаж
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